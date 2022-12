Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid: tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina

Scatta l’obbligo di tampone per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e già si fanno i conti con i numeri che vedono a Malpensa il riscontro positivo di un tampone su due.

Il Ministro della Salute Schillaci ha affermato che si tratta di misure indispensabili per tracciare nuove varianti. Intanto in Cina la situazione è del tutto fuori controllo con, secondo numeri non ufficiali, almeno 250 milioni di casi positivi e cinquemila morti al giorno dovuti anche alla scarsa copertura vaccinale. Fino ad oggi fra gli arrivi provenienti dalla Cina in Italia, uno su due è risultato essere positivo al covid.

Ultime notizie, condizioni di Papa Ratzinger peggiorano

Il mondo è con il fiato sospeso a seguito delle notizie giunte nella giornata di ieri circa un aggravarsi delle condizioni fisiche di papa emerito Joseph Ratzinger. A comunicarlo è stato Papa Francesco ha chiesto ai fedeli una ‘preghiera speciale’ per Benedetto XVI che, al termine dell’udienza generale ‘è molto ammalato’, così come riporta l’Ansa. “Vorrei chiedere a tutti voi – le parole del Santo Padre – una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.

Il direttore della Sala stampa Matteo Bruni, ha aggiunto: “In merito alle condizioni di salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitare Benedetto XVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito”.

Ultime notizie, Manovra in Senato: oggi il voto finale

Sono gli ultimi metri prima dell’approvazione per la manovra del governo Meloni. Da ieri la legge di bilancio è approdata presso l’Aula al Senato, e dopo le discussioni generali di rito in serata l’esecutivo ha posto la questione di fiducia. Nelle scorse ore sono emerse numerose polemiche in quanto il provvedimento è giunto in Aula senza che la commissione Bilancio avesse completato l’esame e quindi senza il voto del mandato al relatore, come riporta l’Ansa.

“Avevamo dato la disponibilità – ha fatto chiarezza a riguardo il capogruppo di Fdi Lucio Malan – a proseguire fino alle 12 in commissione a patto di una riduzione del numero degli emendamenti ma serviva un accordo che non c’è stato”. “I tempi d’esame – sono invece la parole la capogruppo del Pd Simona Malpezzi – erano non congrui e avevamo chiesto un impegno sugli ordini del giorno ma non c’è stata apertura da parte del governo”. Entro le 12 di oggi atteso l’ok definitivo.

Ultime notizie, 84enne uccisa: fermata la figlia

Una donna di 84 anni è stata trovata senza vita in provincia di Padova, a San Martino di Lupari, mentre il marito di anni 89 è stato rinvenuto in gravi condizioni a seguito di un trauma alla testa. Per il delitto è stata arrestata la figlia maggiore della coppia, tale Diletta Miattello di anni 51, fermata con le gravissime accuse di omicidio e tentato omicidio.

La donna era stata fermata dopo il ritrovamento dei due cadaveri, e dopo l’interrogatorio si è appunto optato per l’arresto. Stando a quanto scrive Skytg24.it la 51enne è stata rintracciata ore dopo la scoperta dei due anziani in quel di Venezia, ritrovata dalla sorella. Secondo quanto si apprende pare che la Miattello non abbia fatto alcuna ammissione sul delitto.

Ultime notizie, gelo record negli Stati Uniti

Sono salite a 65 le vittime dell’ondata di gelo che ha colpito gli Stati Uniti e l’intero nord America, mandando in tilt anche i trasporti. I fenomeni climatici estremi sono in crescita nel mondo con alluvioni e vittime nelle Filippine e caldo record in Australia. In Italia, il 2022 è stato l’anno più caldo degli ultimi due secoli. Il Ministero dell’Ambiente lancia l’allarme evidenziando che le temperature cresceranno ancora entro il 2100.

Ultime notizie, classifica dei personaggi dell’anno: chi sale e chi scende

La fine dell’anno porta classifiche dei personaggi famosi da parte della stampa. Quella americana bolla come narcisisti Trump, Musk e Megan Markle, il Times incorona il presidente ucraino Zelenski e affossa quello russo Putin. Resta icona della storia la Regina Elisabetta che ci ha lasciato nel 2022.

Ultime notizie, le città si preparano al Capodanno

Tutti in piazza fra brindisi e concerti con le città italiane che si preparano al Capodanno che vedranno la presenza di 5 milioni di turisti stranieri dopo gli anni delle restrizioni da COVID. Voglia di osare anche nel look con strass, paillettes e tanti colori. Intanto l’esperto consiglia di moderare i pasti per chi ha esagerato a Natale, ma senza escludere alcun alimento.











