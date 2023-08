Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, decreto Omnibus: la minaccia di sciopero dei taxi

Ultime notizie, possibile sciopero dei taxi dopo le norme sulle licenze

E’ arrivato l’ok in Cdm del “Decreto Omnibus” nel quale sono comprese anche norme riguardanti i taxi, gli autisti ed i sindacati di settore mandano un chiaro segnale al governo perché siano modificate le norme, pronti, in caso contrario, allo sciopero.

La frase che rimbalza da mesi è “Il cumulo per noi è un cavallo di Troia per le multinazionali” e il fronte sindacale è pronto, e compatto, a bloccare le città italiane, dando vita ad una estate ancora più rovente. La categoria dei tassisti è da sempre contraria alla maggiore liberalizzazione e flessibilità, che il governo vuole invece introdurre. Uno sciopero che potrebbe partire giù in questo mese di agosto, ma anche slittare a settembre quando ci sarà la conversione del decreto in Parlamento e le attività riprenderanno a pieno regime dopo le ferie estive.

Ultime notizie, La situazione degli incendi in Sardegna

Mentre in tutta l’isola continua la conta dei danni e dei feriti causati dal grande numero di incendi che si sono sviluppati nei giorni scorsi, alimentati anche dal maestrale molto forte, in Sardegna sono stati scoperti gli inneschi degli incendi stessi, che confermano come tutti siano si origine dolosa.

I piromani agiscono per ripicche, vendette ed anche lotte di quartiere. L’inferno di fuoco che per tutta la giornata di ieri è andato avanti in varie zone dell’isola ha di fatto distrutto ettari di terreni e di boschi, oltre ad aziende agricole, nella maggior parte nella zona sud della Sardegna, mettendo a rischio anche abitazioni, campeggi e resort. A fronte di questi incendi dolosi si è di nuovo alzata la voce di chi chiede un inasprimento delle pene per i responsabili.

Ultime notizie, a Bergamo un imprenditore muore sepolto sotto le forme di grana padano

Giacomo Chiapparini, un imprenditore agricolo 75enne è morto dopo essere stato travolto da oltre 25mila forme di grana padano stoccate all’interno del suo caseificio, a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Il corpo di Chiapparini è stato ritrovato nella mattinata di oggi dopo un lavoro di ricerca portato avanti da squadre di soccorso arrivate non soltanto dal paese ma anche da Dalmine, Bergamo e Treviglio. L’ipotesi dell’incidente è quella del cedimento di una delle scaffalature, che ha innescato, come in un effetto domino, quella delle altre del caseificio.

Ultime notizie, la morte di William Friedkin

All’età di 87 anni è morto a Los Angeles, in California, il regista William Friedkin molto conosciuto principalmente per aver diretto il film L’esorcista. Nel corso della sua carriera il regista statunitense aveva ricevuto anche il premio Oscar nel 1971, per il film intitolato Il braccio violento della legge, mentre due anni dopo il film L’esorcista era stato tra i candidati.

La sua carriera cinematografica è stata molto lunga e gli è valsa il Leon d’oro alla carriera, attribuito nel 2011 alla Mostra di Venezia, manifestazione alla quale doveva partecipare anche in questa edizione con un film fuori concorso intitolato The Caine Mutiny Court-Martial riguardante l’ammutinamento del Bounty.

Ultime notizie, alluvione Emilia Romagna: blocco bollette fino al 31 ottobre

Il governo ha deciso di prorogare il blocco delle bollette ai residenti delle zone alluvionate in Emilia Romagna fino al prossimo 31 ottobre. A comunicarlo è stata l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, e la delibera ha come riferimento i comuni che sono stati interessati dall’alluvione dello scorso mese di maggio facenti parte delle provincia di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, oltre ad alcuni paesi del pesarese e del fiorentino.

Nel periodo di “blocco” sono sospese anche le azioni sulla morosità per eventuali inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso in cui la morosità fosse maturata prima dell’alluvione. “Alla conclusione del periodo di sospensione – si legge – fatta comunque salva la facoltà degli utenti e clienti interessati dagli eventi in argomento di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza delle fatture ancorché sospese, i venditori di energia elettrica e gas, i gestori del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono tenuti a offrire ai propri clienti/utenti un piano di rateizzazione degli importi sospesi distribuito su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti e utenti”.

Ultime notizie, morte Ruffino: aperta indagine

La procura di Milano ha aperto un’indagine con l’accusa di istigazione al suicidio verso ignoti a seguito della morte di Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente di Visibilia Editore. E’ stato trovato nella giornata di domenica 6 agosto presso i suoi uffici di Milano, dopo essersi suicidato con un colpo alla testa nella notte fra sabato e domenica.

A rinvenire il cadavere è stato il figlio, così come riferito dall’agenzia Ansa secondo cui il gesto sarebbe legato a questioni personali in quanto si ipotizzano dei gravi problemi di salute. In ogni caso la Procura vuole vederci chiaro anche se fa sapere che si tratta di un atto dovuto solo per procedere con gli accertamenti fra cui l’autopsia sul corpo dello stesso manager. Ruffino aveva partecipato giovedì ad una riunione del Cda di Visibilia Editore e lo scorso 24 luglio aveva compiuto 60 anni: non è mai stato indagato e non risulta essere mai stato sentito dai pm nell’ambito dell’inchiesta sulla sua azienda.

Ultime notizie, Erdogan proporrà cessate fuoco a Russia e Ucraina

Non sembra trovare la parola fine la guerra in Ucraina e Russia scoppiata a febbraio del 2022. A riguardo il presidente turco Erdogan sta lavorando da tempo ad una mediazione e stando a quanto fatto sapere dall’agenzia Ansa sembra che in vista dei colloqui che si dovrebbero tenere con Vladimir Putin a breve, lo stesso califfo intenderà proporre la ripresa dei colloqui di pace con l’Ucraina di modo da poter raggiungere un cessate il fuoco in anticipo.

L’Ansa ha citato a riguardo l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, che a sua volta parla di una fonte dell’amministrazione di Ankara. “Erdogan – ha detto la fonte rimasta volutamente anonima – offrirà la sua mediazione ribadendo la tesi che non ci saranno vincitori nella guerra e vinti nel processo di pace”. La fonte ha definito il presidente turco “l’unico leader mondiale che gode della sincera fiducia di Putin e Zelensky”.











