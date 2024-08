Il mondo del cinema perde uno dei suoi più grandi rappresentanti: è morto Alain Delon, uno dei più famosi attori francesi, conosciuto in tutto il mondo. L’uomo, malato da tempo, è scomparso a 88 anni e la sua morte è stata comunicata dai figli, con una nota congiunta all’AFP. Il comunicato dei figli, breve e molto conciso, racconta della morte del papà, circondato dall’amore della famiglia, che lo ha accompagnato in questo percorso nei suoi ultimi istanti di vita, dopo una lunga malattia: “Alain Fabien, Anouchka, Anthony, così come (il suo cane) Loubo, hanno l’immenso dolore nell’annunciare la sua morte. Se n’è andato sereno nella sua casa a Douchy, circondato dalla sua famiglia”.

Maurice Williams è morto: aveva 86 anni/ Sua la voce di 'Stay', celebre colonna sonora di 'Dirty Dancing'

Alain Delon è stato un simbolo del cinema francese e non solamente. Nato l’8 novembre 1935 a Sceaux, dopo essersi arruolato nella marina francese e aver preso parte alla guerra d’Indocina, decise di dedicarsi al mondo della cultura, iniziando a recitare in teatro. Il suo primo impatto con il mondo dello spettacolo lo portò ben presto ad affermarsi nell’ambiente per via della sua bellezza e bravura: di Alain si parlava infatti come un artista duttile, in grado di affrontare più ruoli. Per questo venne presto notato da produttori cinematografici che decisero di affidargli parti nei propri lavori. Lo stesso fece il regista Luchino Visconti, che assegnò al francese ruoli iconici in film del calibro di “Rocco e i suoi fratelli” e “Il Gattopardo”.

Paola Zanin è morta, chi è la famosa “Casalinga di Voghera”/ Malattia e vita della massaia più amata d’Italia

ALAIN DELON, LA VITA PRIVATA DELL’ATTORE DI SUCCESSO

Immensi i successi nel mondo cinematografico di Alain Delon, che nel corso della sua lunga vita ha ricevuto importanti riconoscimenti come l’Orso d’oro alla carriera nel 1995 e la Palma d’oro alla carriera ottenuta solamente nel 2019. Non solamente vita professionale, però, per il francese, che ebbe anche un privato piuttosto ricco e movimentato. L’attore visse una lunga e tormentata storia d’amore con l’attrice Romy Schneider, che morì nel 1982 a Parigi, per via di un arresto cardiaco: una morte che devastò Alain.

Gena Rowlands è morta, chi è la moglie del regista John Cassavetes/ L’Oscar per “Gloria” e la malattia

Varie, poi, le relazioni nel corso della vita, con quattro figli nati da tre diverse relazioni ma solamente tre riconosciuti in quanto tale. Alain Delon era da tempo malato: aveva un linfoma e aveva avuto un ictus nel 2019. Gli ultimi anni di vita dell’attore non sono stati semplici, anche in virtù di alcuni scandali vissuti: nel 2023, ad esempio, i suoi tre figli presentarono una denuncia contro la compagna Hiromi Rollin, per “circonvenzione di incapace”.