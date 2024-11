Le ultime notizie di oggi non possiamo che non aprirle con le elezioni Usa 2024. Oggi è infatti il 5 novembre e ciò significa che nelle prossime ore gli americani saranno chiamati al voto per eleggere il loro nuovo presidente. Due sono ovviamente gli sfidanti, da una parte Donald Trump, leader dei repubblicani, dall’altra Kamala Harris, attuale vicepresidente e rappresentante dei democratici.

Si tratta delle elezioni forse più sentite nella storia degli Stati Uniti, tenendo conto di come l’America sembri letteralmente spaccata in due. Da una parte i trumpiani che accusano la Harris di essere inconsistente, dall’altra i democratici, che invece sottolineano le idee troppo “estreme” del manager newyorkese. Come finirà? Difficile dirlo ma secondo gli ultimi sondaggi la Harris sarebbe in leggero vantaggio, anche se non va dimenticato quanto gli stessi siano poco attendibili e tutto può cambiare nelle ultime ore. Domani a quest’ora avremo forse il nome del vincitore, e in ogni caso sarà un nuovo presidente visto che l’attuale commander in chief si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sull’alluvione di Valencia

Continua la macchina dei soccorsi a Valencia dopo l’alluvione che ha causato fino ad oggi 217 vittime accertate, bilancio però assolutamente provvisorio. Il rischio che i decessi possano ulteriormente aumentare lo si capisce chiaramente dalle ultime dichiarazioni del governo, che ha fatto sapere di non avere certezza su quante siano le persone disperse. Giungono comunque notizie liete dal noto centro commerciale di Valencia dove si temeva un ecatombe: nel parcheggio sotterraneo sono state rinvenute solo 20 vetture e nessuna con all’interno alcun cadavere.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza l’elenco delle persone che mancano all’appello ed è probabile che nelle prossime ore il quadro sia più chiaro. Intanto è scattata l’allerta rossa in quel di Barcellona, con la speranza che non si verifichi un nuovo disastro ambientale come quello in Andalusia.

Ultime notizie, è morto Quincy Jones

Grave lutto nel mondo della musica: è morto nelle scorse ore la leggenda Quincy Jones, storico produttore americano. Aveva 91 anni e si è spento nella sua casa di Los Angeles, a Bel Air, quartiere noto per la presenza di VIP. Nel corso della sua carriera esagerata ha lavorato con i più grandi, a cominciare da Michael Jackson e da The Voice, Frank Sinatra, senza dimenticarsi di Will Smith.

Ad annunciare la dipartita di Quincy Jones è stata la famiglia, che ha raccontato di avere “il cuore spezzato”, celebrando comunque la sua immensa vita vissuta. La sua carriera è stata segnata in maniera inesorabile dalla collaborazione con Michael Jackson, tenendo conto che ha prodotto tre degli album più celebri di tutti i tempi, leggasi Off the Wall, Thriller e Bad. Ma nel contempo ha lavorato anche per Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer, dei veri e propri giganti della storia della musica mondiale che oggi non avrebbero probabilmente raggiunto la loro fama se non avessero avuto al loro fianco proprio Quincy Jones.

Ultime notizie, a Samarate, sequestrato il laboratorio-dormitorio nel quale si realizzavano abiti

Una azienda di Samarate, nella quale gli operai, tutti cinesi, venivano pagati 8 euro per confezionare abiti venduti poi a 400 Euro, è stata chiusa dalla Guardia di Finanza di Varese. Nel corso dell’ispezione nei locali fatiscenti dell’azienda si trovavano anche molti bambini. Il laboratorio operava senza alcuna autorizzazione e i lavoratori venivano pagati in nero, per la produzione di capi di abbigliamento che venivano poi venduti nel centro di Milano.

I dipendenti effettuavano dei turni di lavoro massacranti, dalle 8.30 di mattina alle 21.30 di sera, ed anche le condizioni igienico sanitarie dei locali erano precarie. I dipendenti lavoravano e vivevano in questi locali.

Ultime notizie, ragazzina di 12 anni ha accoltellato il compagno di classe

In un istituto scolastico del comune di Marino, alle porte di Roma, una ragazzina di 12 anni ha accusato un compagno di scuola di aver fatto la spia alla professoressa ed ha accoltellato il ragazzo mentre si trovavano in cortile. Successivamente ha fatto una chiamata al 112.

Il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù e le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni in quanto ferito lievemente al petto e ad una mano. Dopo l’accoltellamento sono intervenuti sia il personale della scuola che il preside. Il coltello usato per l’aggressione è stato sequestrato.

Ultime notizie, la Festa delle forze armate

Si è celebrata ieri, 4 Novembre, la festa delle forze armate con il presidente Mattarella che ha inviato un suo messaggio al Ministro della Difesa nel quale ha parlato rivolgendo un pensiero particolare ai militari italiani impegnati attualmente in Medio Oriente su mandato delle Nazioni Unite.

Accompagnato dallo stesso ministro, Guido Crosetto, il Presidente della Repubblica è arrivato in Piazza Venezia e dopo aver ascoltato l’esecuzione dell’inno nazionale ha passato in rassegna i reparti militari schierati. In seguito ha deposto una corona d’alloro al Milite ignoto, mentre sopra Piazza Venezia volavano le Frecce Tricolori.