Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezioni in Brasile: Lula e Bolsonaro al ballottaggio

Si sono tenute ieri le elezioni presidenziali in Brasile e al primo turno c’è stata di fatto una parità fra i due candidati principali, leggasi Luiz Inacio Lula da Silva (Pt), ex presidente e leader di sinistra, e il presidente di destra uscente Jair Bolsonaro. Nessuno dei due ha ottenuto il 50% di conseguenza entrambi andranno al ballottaggio.

Attualmente, secondo le proiezioni di Datafolha, i due esponenti sono praticamente appaiati, leggasi 45.5% per Bolsonaro e 45.7 per Lula. In ogni caso non sembrerebbero esserci stati brogli o irregolarità e anche Rubén Ramírez Lezcano, capo della missione di osservatori dell’Organizzazione degli Stati americani, ha spiegato che le elezioni in Brasile si sono svolte in maniera “assolutamente normale”.

Dopo il weekend entra in vigore di fatto da oggi la nuova aera B di Milano, nonché la nuova aera C. Nuove regole attendono gli automobilisti, a cominciare dall’Area B, dove potranno entrare solo dall’Euro 3 benzina in, e dell’Euro 6 diesel. Divieti anche per questo riguarda i mezzi di carico e scarico, con la circolazione vietata ad Euro 4 diesel senza Fap, ma anche se hanno il fap ed hanno emissioni di particolato superiori a 0,01 g/KWh o Fap installato dopo il 31 dicembre 2018. Chi comunque ha un’auto “fuori legge” può entrare in Area B per 50 volte in un anno.

Non serve alcuna richiesta per effettuare l’operazione ma il Comune consiglia agli automobilisti di registrarsi sul portale preposto di modo da poter tenere sotto controllo gli accessi. In merito all’Area C, quella a ZTL già vietata, non potranno più circolare Euro 2 benzina, Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km, Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4, e infine, Euro 5 diesel.

Ultime notizie, omicidio suicidio a Scalea

Omicidio suicidio a Scalea avvenuto nella giornata di ieri. Una guardia giurata di 25 anni ha ucciso la fidanzata con alcuni colpi di pistola, per poi rivolgere l’arma a se stesso e suicidarsi. I corpi di entrambi, purtroppo senza vita, sono stati ritrovati nell’auto del 25enne, e in base a quanto riporta l’Ansa sembra che i due si fossero incontrati per parlare di alcuni dettagli riguardanti la loro separazione.

La discussione fra i due sarebbe degenerata al punto che il ragazzo avrebbe estratto la pistola d’ordinanza, uccidendo l’ex fidanzata per poi spararsi un colpo alla testa. L’automobile è stata rinvenuta nei pressi dell’abitazione della 31enne compagna dell’omicida-suicida, e a trovare i corpi sono stati alcuni residenti della zona, che hanno subito allertato i carabinieri. Il 25enne si chiamava Antonio Russo mentre l’ex fidanzata Ilaria Sollazzo: i due avevano una figlia di due anni che viveva con la donna.

Ultime notizie Indonesia: 127 morti dopo scontri post-partita

E’ un bilancio quasi da guerra quello relativo ad alcuni scontri avvenuti in Indonesia dopo una partita di calcio. Più di centoventi persone, per l’esattezza 127 (ma secondo alcune fonti addirittura 170), sarebbero decedute dopo una guerriglia che si è scatenata dopo un match di pallone. Gli scontri, come riferito dal sito dell’agenzia Ansa, sono iniziati quando i tifosi presenti allo stadio hanno invaso il campo da gioco al termine di un incontro a Malang, nella provincia di Giava Orientale. Nico Afinta, capo della polizia locale, ha fatto sapere che: “Negli scontri sono morte 127 persone, di cui due agenti. Trentaquattro persone sono decedute all’interno dello stadio mentre le altre in ospedale”. Sul web sono stati pubblicati diversi video che mostrano i tafferugli sul rettangolo di gioco, scene davvero drammatiche e completamente lontane dal calcio e dal senso dello sport.

Il bollettino del coronavirus

I numeri del bollettino del covid confermano l’aumento della curva epidemica. I nuovi casi registrati sono 28.509, inferiori ai 33.876 di ieri, ma in netto rialzo rispetto ai 18.797 registrati sette giorni prima, ed anche il tasso di positività sale 19,3% con un incremento dello 0,6%. I decessi registrati oggi sono stati 20, scendendo dai 38 di ieri. Calano le terapie intensive, con 5 unità in meno rispetto a ieri, mentre salgono di 111 unità i ricoveri nei reparti ordinari.

Ultime notizie, a Milano una bimba di 8 mesi gravissima a causa dei colpi ricevuti

Nel pomeriggio di ieri a Casarile, in provincia di Milano, si è verificato un episodio di violenza su una bambina di appena 8 mesi che si trova ricoverata all’ospedale di Bergamo in gravissime condizioni dopo essere stata colpita con calci, pugni e schiaffi. Per questo episodio è stato messo in stato di fermo il compagno della madre con l’accusa di tentato infanticidio. I soccorsi sono stati chiamati dalla nonna della bambina, e i familiari hanno parlato di una caduta dal seggiolone, ma le numerose ecchimosi sul suo corpicino hanno fatto allertare i carabinieri che hanno poi arrestato il compagno della madre.

Ultime notizie, la giornata dei motori

Nel Gran Premio della Thailandia della MotoGP, bel colpo di Francesco Bagnaia che conquista la terza posizione alle spalle della KTM di Oliveira e del compagno di squadra Miller, riducendo a due soli punti il distacco in classifica da Quartararo che ha disputato una gara incolore finendo in 17esima posizione.

A Singapore la gara di Formula 1 ha visto il successo di Perez su Red Bull che è riuscito a prendere la prima posizione scattando al via e sopravanzando Leclerc che partiva dalla pole position. Dopo la gara al pilota messicano sono stati comminati 5 secondi di penalità, ma il distacco di Leclerc era superiore e quindi Perez è rimasto al primo posto.

Ultime notizie, chiude una storica catena di hotel in Salento

Una notissima catena alberghiera salentina che vantava 4 hotel nella zona compresa tra Santa Maria di leuca e Gallipoli, ha dichiarato la chiusura a causa dell’aumento dei costi dell’energia, con l’ultima bolletta che è stata di 500mila euro per il totale delle quattro strutture alberghiere. Una chiusura, quella dei Caroli Hotels, che nette a casa circa 300 dipendenti. L’azienda era in attività nel settore alberghiero da oltre 60 anni e onorerà tutti i contratti in essere con i propri dipendenti fino alla data di scadenza.











