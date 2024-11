Le ultime notizie sulle elezioni regionali. In Emilia Romagnail centro sinistra vince con Michele de Pascale in largo anticipo. “Ho realizzato il mio sogno” ha detto. Le sue priorità sono un accordo istituzionale per far ripartire l’Emilia Romagna.

In Umbria vince Stefania Proietti, sostenuta dalla coalizione di centro sinistra. “La regione è di nuovo in mano degli umbri”, ha detto. L’affluenza è stata bassa, rispetto alle precedenti regionali, L’Emilia ha registrato 21 punti in meno, mentre l’Umbria 12 punti in meno.

Ultime notizie, sì di Biden sui missili a lungo raggio sulla Russia: Italia e Germania contrari

Manca la conferma ufficiale, ma secondo la stampa americana è certo il via libera di Biden all’utilizzo di missili con gittata di 300 chilometri per colpire la regione russa di Kursk, dove gli ucraini mantengono la presenza militare. La Francia all’inizio avrebbe consentito all’utilizzo dei suoi missili, poi ha fatto un passo indietro. Italia e Germania restano contrarie.

Ultime notizie, A Rio De Janeiro l’incontro dei leader nel G20

Si sta tenendo in questi giorni a Rio De Janeiro il G20, dove è presente anche la Presidente Giorgia Meloni. Tra i problemi da affrontare ci sono le due guerre che si stanno combattendo in Ucraina e in Israele. La Meloni fa sapere che continuerà a sostenere Kiev e per la questione orientale, la soluzione è due popoli, due stati. Per lo sviluppo dell’Africa bisogna lavorare nell’ottica del piano Mattei.

Ultime notizie, Ercolano esplode un edificio abuso di fuochi d’artificio

Alle tre del pomeriggio di ieri una forte esplosione ha distrutto uno stabile ad Ercolano. La causa sarebbero stati i fuochi d’artificio che venivano prodotti. Sono morti tre persone, nel loro primo giorno di lavoro. L’intera area è stata messa in sicurezza. Non si conosce il proprietario dello stabile. In Comune non è mai arrivata la richiesta per l’apertura di un’attività del genere.

Ultime notizie, Baku: Alla Cop29 la conferenza sui cambiamenti climatici

Il Presidente Cop 29 lancia un appello:” Non possiamo farcela senza di loro” riferendosi all’Europa che detiene l’85% del Pil mondiale. In Congo i rifiuti intasano la diga elettrica lasciando la popolazione senza corrente. L’India detiene il primato mondiale di inquinamento da plastica.

Ultime notizie, non decollano le auto elettriche: in arrivo sanzioni

Se la produzione di auto elettriche non decolla, i costruttori rischiano sanzioni pesanti da parte dell’Europa. Le multe potranno sfiorare i 17 miliardi di euro. L’Italia cerca l’asse tra Francia e Germania. La soluzione è quella di arrestare la produzione di auto a combustione, per obbligare la gente ad acquistare auto elettriche. Per questo servono interventi.

Ultime notizie, poliziotto morto dopo scontro fra due volanti

E’ stato un impatto devastante quello che è avvenuto ieri mattina all’alba in quel di Roma, uno scontro fra due volanti della polizia che ha causato la morte di un poliziotto, un giovane agente di soli 32 anni. L’episodio si è verificato nel quartiere Monte Mario della capitale e le immagini restituite dal luogo dello scontro sono eloquenti: due auto della polizia, chiaramente riconoscibili con i segni classici delle Pantere, sotto sopra, ribaltate.

Cosa è successo? Al momento la dinamica resta ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. In tal senso saranno fondamentali le testimonianze degli altri agenti che sono rimasti a loro volta coinvolti nell’incidente, leggasi tre poliziotti, fra cui una donna, tutti ricoverati con ferite leggere presso vari ospedali capitolini. Il 32enne che ha perso la vita si chiama Amar Kudin, in servizio a Primavella. Era originario della Croazia ma viveva in Italia fin da giovanissimo, a Treviso, riuscendo a raggiungere il suo sogno di entrare nel corpo della polizia. La sua grande passione era il rugby, e al momento giocava nella squadra di Civitavecchia, mentre in passato ha militato anche nelle Fiamme Oro.

Ultime notizie, 26enne morto dopo la droga della risata

Ha perso la vita a soli 26 anni un ragazzo di Lecce che durante una festa ha inalato la cosiddetta “droga della risata”. In poche parole il giovane avrebbe preso un palloncino inalando dallo stesso il protossido di azoto: subito avrebbe accusato un malore dopo di che si sarebbe accasciato a terra e non avrebbe più ripreso conoscenza, finendo appunto per morire nonostante l’intervento tempestivo degli uomini del 118.

La droga delle risate è denunciata dall’Ue dal 2022 e può essere molto rischiosa sia se inalata una sola volta, in quanto può portare a arresti cardiaci quanto a asfissia, e sia se utilizzata più volte nel corso della propria vita, in quanto può provocare dei danni neurologici anche seri. Sulla vicenda è stata aperta una indagine ma il quadro sembrerebbe piuttosto certo: un gesto per sballarsi, per ridere e divertirsi con amici, preso purtroppo troppo alla leggera, che ha causato la morte del 26enne.

Ultime notizie, 13enne accoltellato da un ragazzino di 10 a Napoli

Non si ferma la scia di sangue a Napoli: un 13enne è stato accoltellato da un bimbo di 10 per una partita di calcio. Secondo quanto riferito da TgCom24.it fra i due sarebbe infatti scoppiata una lite mentre stavano giocando in un campetto a Giugliano, non troppo distante dal capoluogo campano.

Sarebbero stati allertati i carabinieri e quando sono giunti quello di 10 era già scappato e il 13enne risultava invece ferito con l’arma bianca. L’autore del folle gesto sembra che volesse prendere la palla in possesso del 13enne ma questi si è rifiutato e di risposta ha appunto ricevuto una coltellata alla coscia sinistra. Il giovane ferito è stato portato prima a casa e poi in ospedale, dimesso fortunatamente a seguito di una ferite lieve. I carabinieri hanno avviato delle indagini per ricostruire cosa sia accaduto.