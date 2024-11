Ennesimo incidente mortale degli ultimi giorni a Roma: nelle scorse ore ha perso la vita un uomo di 32 anni, un agente della polizia. L’episodio, come riferito da Fanpage, si è verificato in zona Torrevecchia e la vittima sarebbe stata causata da uno scontro fra due volanti della polizia avvenuto di preciso fra via dell’Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani. L’impatto fra le due “pantere” è stato devastante, tenendo conto che un agente è morto e altri tre sono rimasti feriti: quando gli uomini dei soccorsi stradali sono giunti sul luogo del sinistro, purtroppo per il 32enne di cui sopra non vi era già più nulla da fare e alla fine ne è stata decretata la morte sul posto dopo che lo stesso poliziotto è deceduto sul colpo.

Iran, clinica per curare le donne che non mettono il velo/ Istituto psichiatrico per le ribelli dell'hijab

Ancora da ricostruire quanto accaduto ed eventuali responsabilità ma secondo quanto ricostruito l’episodio risalirebbe alle ore 5:00 di stamane, lunedì 18 novembre 2024. Le due auto della polizia sono venute a contatto per cause ancora ignote e non è ben chiaro se fossero all’inseguimento di qualche persona segnalata, o se semplicemente sia stato un incidente “comune”: ma cosa è successo?

Terremoto oggi Rieti M 1.4/ Ingv ultime notizie, scossa leggera anche ad Ascoli Piceno

INCIDENTE ROMA, MORTO UN POLIZIOTTO_ LO STATO DEI FERITI

Le testimonianze dei feriti e le eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, aiuteranno senza dubbio a ricostruire un quadro che ha avuto un esito drammatico, avendo appunto causato la morte di un poliziotto. La cosa certa è che il trentaduenne che ha perso la vita non era alla guida dei due mezzi, ma viaggiava come passeggero, e la sua morte è stata appunto istantanea.

I tre feriti, invece, sono i conducenti delle due volanti della polizia e un altro passeggero. Il primo si trova presso il Santo Spirito, mentre il secondo (una donna), è al momento al San Camillo, e infine il passeggero che è ricoverato presso il San Filippo Neri. Sul posto, oltre agli uomini del 118, si sono recati anche gli uomini della polizia locale per tutti i rilievi del caso, gli accertamenti, e cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Previsioni meteo: freddo e neve in arrivo sull'Italia/ Precipitazioni nevose anche al Nord in pianura

INCIDENTE ROMA, TERZA VITTIMA NEL GIRO DI DUE GIORNI NELLA CAPITALE

Stando a quanto precisa Fanpage sono inoltre state chiuse delle strade, causando dei problemi alla circolazione locale e inevitabili disagi. Il 32enne poliziotto morto in queste ore nella capitale è la terza vittima nel giro di pochi giorni a Roma. Il 16 novembre aveva perso la vita la 23enne Noemi dopo un incidente avvenuto sulla Tiburtina: la ragazza si trovava a bordo di un’auto dove vi erano altre cinque persone (di conseguenza non poteva circolare), scontro che ha causato il ferimento grave di un altro ragazzo.

Il 15 novembre la stessa sorte nefasta era invece toccata ad un 79enne, che aveva perso la vita dopo un incidente stradale lungo la via Prenestina: l’uomo stava attraversando la strada quando è stato falciato da un furgone guidato da un 60enne, e alla fine non c’è stato nulla da fare.