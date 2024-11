Crisi di Governo in Germania: Lindner licenziato dopo aver chiesto le Elezioni anticipate

Il Governo “semaforo” di Germania è appeso ad un filo: la crisi di Governo Spd-Verdi-Liberali esplode nella sera in cui il mondo guarda agli Stati Uniti con la vittoria del Presidente Donald Trump. Dopo mesi di difficoltà importanti nella maggioranza composita di socialisti, verdi e partito liberale, il leader di quest’ultimi – il Ministro delle Finanze Christian Lindner – ha chiesto formalmente al Governo di anticipare le Elezioni nel gennaio 2025 (invece che il 28 settembre 2025) provando così a rispondere concretamente ad una lunga crisi dettata dalla crescita record di AFD, BSW e la risalita della CDU ai livelli dell’era Merkel, oltre a scontri serrati sulla prossima Manovra di Bilancio.

Netta però la replica dei due alleati principali di Lindner nel Governo semaforo, ovvero Robert Habeck e il Cancelliere Olaf Scholz: la risultanza è ancora più drastica con le ultime notizie che arrivano da Berlino che confermano il licenziamento immediato del Ministro delle Finanze dal suo ruolo, con conseguente quasi certa uscita dal Governo del FDP, la componente liberale. Secondo quanto riportano i media in Germania, i Verdi hanno provato a ridurre lo strappo ma il Cancelliere socialista è stato netto, dopo che la delegazione dei liberali aveva lasciato la sede del Governo. Stando alle ulteriori news in arrivo, Scholz potrebbe porre la cruciale questione di fiducia del proprio Governo al Bundestag nelle prossime settimane. (agg. di Niccolò Magnani)

Donald Trump è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America: i risultati delle Elezioni Usa 2024

Donald Trump è ufficialmente tornato alla Casa Bianca. Il candidato repubblicano ha vinto le elezioni Usa 2024 dopo essere stato sempre in netto vantaggio rispetto alla concorrente, Kamala Harris, soprattutto negli stati chiave, i cosiddetti Swing States.

Il tycoon ha ottenuto il successo nel North Carolina, ma anche in Georgia e in Pennsylvania, quello che viene considerato lo stato decisivo. Grazie a questi importanti successi il tycoon si è portato a casa i 270 grandi elettori necessari per poter governare gli Stati Uniti. Male invece Kamala Harris, con la candidata democratica che ha ottenuto dei punteggi al ribasso rispetto ai risultati di Joe Biden durante le elezioni del 2020. Donald Trump sta parlando da Palm Beach, il quartier generale del tycoon, davanti al suo popolo ovviamente in festa per questo clamoroso successo. QUI TUTTI I RISULTATI DEFINITIVI DELLE ELEZIONI USA 2024

Ultime notizie, lo sciopero dei treni in Italia

Quella di ieri è stata una giornata di passione e anche di caos per il trasporto su rotaie d’Italia a causa dello sciopero dei treni di otto ore. Come risposta all’accoltellamento del capotreno di Genova, i sindacati hanno deciso di indire un’agitazione dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di ieri, e i disagi non sono affatto mancati.

I treni, anche quelli regionali nonché le Frecce e Italo, hanno subito pesanti ritardi, anche fino a 60, 70 e 80 minuti, ma non sono mancate le cancellazioni, con diverse persone che sono rimaste a piedi e che sono state quindi costrette a scegliere mezzi alternativi. Una protesta che ha avuto quindi un’alta adesione e l‘8 novembre si replica, visto che a Milano si terrà un nuovo sciopero dei mezzi pubblici, coinvolgendo questa volta ATM, l’azienda dei trasporti meneghini, quindi metro, bus e tram locali.

Ultime notizie, incontro fra Giorgia Meloni e Marl Rutte

Si è tenuto ieri a Roma, come da programmi, l’incontro fra il presidente del consiglio, Giorgia Meloni e il neo segretario generale della Nato, Mark Rutte. Le due autorità hanno tenuto un colloquio per poi riferire alla stampa il tempo complesso che stiamo vivendo e la possibilità di nuovi scenari di crisi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, conflitto che ricordiamo, a inizio dell’anno prossimo segnerà il terzo anno di guerra.

Per Mark Rutte è quindi necessario rafforzare le difese degli stati dell’Alleanza Atlantica, di conseguenza si sta procedendo con la produzione di più navi e di vari mezzi anche per sostenere Kiev. Mark Rutte ha inoltre voluto ringraziare l’Italia per gli 8,2 miliardi di euro spesi dal nostro governo a sostegno appunto della difesa, con l’obiettivo di arrivare al 2 per cento del Pil.

Ultime notizie, l’alluvione a Valenca

Si continua a scavare a Valencia e i morti sono arrivati a quota 222. Mancano ancora molte persone all’attivo di conseguenza si tema che il bilancio delle vittime possa aggravarsi ulteriormente. Nel frattempo è rientrata l’allerta meteo, ma i danni sono ingenti, al di là del numero drammatico di decessi.

Ben 120mila persone sono senza una casa, mentre sono 300mila quelle senz’acqua, con il rischio che si possa creare qualche epidemia vista la scarsa igiene. Fortunatamente nel parcheggio di Aldaia, dove sorge un grosso centro commerciale vicino a Valencia, non sono state ritrovate vittime, nel frattempo le piogge si sono spostate a Barcellona dove i trasporti sono andati in tilt, ma senza causare danni importanti. Stando a Copernicus l’alluvione di Valencia avrebbe colpito più di 60mila persone, ma anche 4.000 edifici per un totale di ben 4.100 ettari.

Ultime notizie, la crisi della Volkswagen si espande anche all’indotto

La crisi del settore auto in Germania, che ha colpito principalmente la Volkswagen, si allarga anche alle aziende che fanno parte dell’indotto. La Schaeffler, una multinazionale che ha una forza lavoro di circa 100mila dipendenti, ha deciso un taglio di 4.700 posti di lavoro e sta chiudendo 2 dei suoi stabilimenti in Europa.

Una delle due fabbriche potrebbe essere in Italia. La crisi si espande anche in Francia dove la casa produttrice di pneumatici, Michelin, potrebbe chiudere, entro i primi giorni del 2026, 2 fabbriche lasciando senza lavoro 1300 dipendenti. La mossa dell’azienda francese sembra far parte di un piano di “riorganizzazione” che cerca di far fronte al calo della domanda nel vecchio continente, oltre che alla concorrenza, nel resto del mondo, da parte dei produttori asiatici.

Ultime notizie, le previsioni meteorologiche sull’Italia

L’anticiclone africano che sta impazzando sulle regioni italiane sembra avere i giorni contati, con l’arrivo delle prime piogge ad inizio della prossima settimana quando ci sarà anche un notevole calo delle temperature. La fase di instabilità si aprirà prima nelle regioni meridionali, mentre al centro nord continueranno a persistere le nebbie notturne e lo smog nelle grandi città. Il calo delle temperature sarà legato all’arrivo di correnti fredde che provengono dal Nord Europa. I primi addensamenti nuvolosi interesseranno nei prossimi giorni sia la Sicilia che la Calabria.

Ultime notizie, Aurelio De Laurentiis sotto indagine per falso in bilancio

Il presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto delle nuove accuse di falso in bilancio, per operazioni relative al trasferimento del calciatore Manolas che avvenne nel corso del mercato estivo del 2019.

Il caso riguarda una serie di presunte “plusvalenze fittizie”, collegate al passaggio del difensore in forza alla Roma, nelle file del Napoli. Un filone di inchiesta che va ad aggiungersi a quella relativa all’altro calciatore, il nigeriano Victor Osimhen, che arrivò nella squadra partenopea provenendo dai francesi del Lille con una cifra record per l’epoca.

Ultime notizie, tragedia a Sabaudia con un morto

Un uomo di 74 anni è morto nella notte tra lunedì e martedì precipitando da un’altezza di 7 metri. L’uomo aveva dimenticato le chiavi in casa e per questo ha tentato di scavalcare il balcone vicino, ma purtroppo è precipitato sul marciapiede morendo sul colpo. Il luogo del dramma è in corso Vittorio Emanuele, una zona centrale della cittadina, nelle vicinanze di piazza del Comune. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Ultime notizie, incidente mortale sul lavoro a Lecce

Ieri mattina un ingegnere 72enne è morto dopo essere caduto dall’impalcatura di un cantiere che stava controllando. L’uomo si chiamava Antonio Greco ed è morto sul colpo. Il cantiere è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. Con l’incidente di oggi sono due le morti sul lavoro nella zona in meno di due settimane. Il cantiere si trova in via Alfonso Lamarmora ed è stato realizzato per la costruzione di un complesso residenziale.