È ormai ampiamente consolidato il vantaggio di Donald Trump nei primi exit poll che stanno emergendo dalle urne delle Elezioni USA 2024 che ci parla – almeno, allo stato attuale – di almeno 101 Grandi elettori che sono finiti nelle ‘tasche’ del Repubblicano, mentre la Dem resta ferma a quota 49: si tratta (è bene dirlo) di dati del tutto provvisori dato che all’appello mancano ancora le urne della totalità degli Stati americani della cosiddetta West Coast in cui le stime di parlano da tempo di solide maggioranze a favore di Kamala Harris.

Stando – comunque – ai dati attuali è chiaro che Trump è stato confermato vincitore in ben 10 stati americani, il doppio esatto dei 5 che attualmente sono a maggioranza democratica: dalle stime del New York Times la vittoria attualmente propende per l’ex presidente che potrebbe riuscire a conquistare 279 Grandi elettori; fermo restando che restano del tutto incerti i risultati negli stati chiave che in alcuni casi (ovvero Penssylvania e Michigan) sono a maggioraza Dem, e in altri (per ora la sola Georgia) a maggioranza Repubblicana, con la North Carolina che si conferma del tutto incerta in uno stallo perfetto.

Dal punto di vista dei risultati delle Elezioni USA 2024 per il Congresso non emergono grandi novità, con Trump leggermente più vicino alla soglia della metà esatta dei Senatori ma con un margine per ora ancora irrilevante rispetto a quello a favore di Kamala Harris che – in ogni caso – arrivava all’appuntamento elettore in una posizione di svantaggio. (agg di LD)

LA DIRETTA DELLE ELEZIONI USA 2024: GOP IN VANTAGGIO DAGLI EXIT POLL DEI PRIMI STATI

Si conferma combattutissima la diretta delle Elezioni USA 2024 con dei risultati precisi che iniziano ad uscire dalle urne e sembrano tracciare una mappa abbastanza precisa di uno scontro che si giocherà all’ultimo voto: nell’arco di pochi minuti il vantaggio per Donald Trump si sta – infatti – cristallizzando, ma resta ancora fortemente ancorato alla già certa base elettore, mentre resta ancora tutto aperto nei cosiddetti Swing states; ovvero gli stati indecisi che saranno decisivi per la vittoria.

Partendo dai dati certi: attualmente Trump conta su 23 Grandi elettori certi da Indiana, Kentucky e West Virginia, con Kamala Harris che ne ha incassati 3 grazie al solo Vermont; mentre tra gli indecisi sappaimo che attualmente il tycoon risulta essere in vantaggio con il 62% dei voti in Georgia e la Dem in North Carolina grazie al 67% delle schede a suo favore.

Interessante notare sul territorio della Georgia la candidata dei Democratici ha incassato circa il 2% di voti in meno da parte dell’elettorato afroamericano rispetto al predecessore Joe Biden; così come il candidato GOP risulta in vantaggio tra gli elettori indipendenti che sono considerati l’ago della bilacia di uno degli stati più importanti di queste Elezioni USA 2024. (agg di LD)

I PRIMISSIMI EXIT POLL SULLE ELEZIONI USA 2024: CONFERMATI INDIANA E KENTUCKY PER DONALD TRUMP

Continua la lunghissima diretta delle Elezioni USA 2024 che ci porterà a brevissimo verso i primissimi (ma ancora embrionali) risultati di una corsa tra Trump ed Harris che è tra le più combattute degli ultimi appuntamenti elettoriali; il tutto mentre resta una chiara e precisa incertezza sul momento in cui potremo effettiamente conoscere dei dati certi dato che – come ha ricordato l’ex presidente Barack Obama su Twitter poche ore fa – potrebbero volerci anche diversi giorni prima che gli scrutini vengano conclusi.

Nel frattempo comunqe non si ferma il lavoro delle redazioni americane e stanno iniziando ad uscire i primissimi exit poll che – almeno, per ora – sembrano confermare una mappa già certa della ripartizionde degli stati certi: è il caso dell’Indiana e del Kentucky che secondo SkyTg24 e il New York Times oscillano rispettivamente tra il 71% e il 58% e tra il 64 e il 65 per cento a favore di Donald Trump; mentre la CNN ha raccolto circa un 46% di voci a favore di Kamala Harris rispetto al 42% per il Tycoon. (agg di LD)

URNE CHIUSE ELEZIONI USA 2024 NELLA COSTA EST: ATTESI GLI EXIT POLL NEGLI SWING STATES

Da Trump a Kamala Harris fino a Barack Obama: tante sono le dichiarazioni in diretta dagli Stati Uniti tutte sullo stesso tono, quasi impossibile avere oggi (6 novembre) i risultati delle Elezioni Usa 2024. Non tanto per il Congresso che si avvia ad essere comunque diviso tra Democratici e Repubblicani (si profila un doppio ribaltone di maggioranze, GOP verso il Senato e Dem verso la Camera) ma per la vicinanza molto stretta negli Stati “chiave” che rimarranno pendenti probabilmente fino all’ultimo.

Dalle primissime schede scrutinate negli Stati che hanno chiuso le urne alla mezzanotte italiana – ovvero Indiana e Kentucky – il vantaggio dei Repubblicani si conferma nelle contee rurali di due territori considerati “Safe States” per Donald Trump: gli exit poll di CNN sui temi chiave della sfida elettorale vede invece economia, difesa della democrazia e aborto come elementi considerati fondamentali dai cittadini americani. Con il GOP che ottiene più fiducia sui temi economici e con invece i Democratici che prenderebbero il largo su temi come diritti e aborto, i risultati che si profilano nella lunga diretta notturna divengono sempre più intricati e difficili da “prevedere”. E così si torna “a bomba”: difficilmente nelle prossime 12/24 ore i potranno avere risultati definitivi sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024.

DOVE E QUANDO ATTENDERSI I RISULTATI DECISIVI PER LE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA 2024

Giungono notizie da alcuni collegi in Georgia e Washington con alcune situazioni di pre-allarme per uomini armati fermati prima di entrare nel seggio elettorale: in particolare, un uomo è stato fermato con una pistola lanciarazzi appena fuori da Capitol Hill nella capitale, dove 4 anni fa vi fu l’assalto dei sostenitori di Trump dopo i risultati delle Elezioni Usa 2020. Al netto di queste situazioni però fino ad ora lo svolgimento delle votazioni è stato senza intoppi e con zero problemi di ordine pubblico, come si è augurato lo stesso Donald Trump nel discorso dal suo seggio elettorale a Palm Beach.

Avvicinandosi alle prime urne chiuse dopo la mezzanotte italiana, una bella infornata di orari e appuntamenti attendono la lunga diretta verso i primi risultati delle Elezioni Usa 2024: su tutti, occhi puntati per i primi exit poll in arrivo dagli Stati chiave che potrebbero decidere le sorti della Casa Bianca. All’1 in Georgia avremo i primi dati sui voti elettorali, così come all’1.30 sarà il turno del North Carolina, alle 2 invece lo Stato più importante di tutti per i suoi 19 Grandi elettori in palio, la Pennsylvania: chiudono la lista degli Swing States con exit poll in arrivo attorno alle ore 3 per Arizona, Wisconsin e Michigan, mentre alle 4 il Nevada (alle 7 l’Alaska sarà l’ultimo stato a chiudere i seggi per le Presidenziali).

🇺🇸 Un po’ di orari da seguire per stasera ☕️

A mezzanotte (ora italiana) chiudono i primi seggi in Kentucky e Indiana, l’ultimo stato a terminare le operazioni di voto è l’Alaska, alle 7. Ma quando chiudono i seggi negli stati chiave? 1.00 Georgia

1.30 North Carolina

2.00… — Youtrend (@you_trend) November 5, 2024

GLI ULTIMI APPELLI AL VOTO DELLE ELEZIONI USA 2024: TRUMP ESCLUDE UN NUOVO CAPITOL HILL, HARRIS INVITA A VOTARE

«Oggi è il giorno del voto e la gente deve uscire e votare»: così Kamala Harris nel suo ultimo appello al voto rilanciato alla radio americana Atlanta Wvee-Fm, mentre poco prima Donald Trump in un discorso improvvisato nel suo seggio elettorale di Palm Beach in Florida rispondeva alle domande dei cronisti su un “nuovo” assalto a Capitol Hill escludendo qualsiasi tipo di violenza dopo i risultati delle Elezioni Usa 2024. «Sono il primo che riconoscerò i risultati e l’eventuale sconfitta, qualora le elezioni siano state giuste. E per ora sembra che lo siano», afferma il candidato Repubblicano aggiungendo che «non voglio alcun tipo di violenza».

Per Trump la vittoria alla fine arriverà dato il «significativo vantaggio», provando a forzare la mano su sondaggi e previsioni che vedono in realtà le Elezioni Presidenziali Usa 2024 ancora molto incerte, specie nei 7 Stati chiave con occhio particolare a Pennsylvania, Georgia e North Carolina. È poi lo stesso Donald Trump a sottolineare che potrebbe volerci diverso tempo prima di poter scoprire chi sarà il nuovo Presidente degli Stati Uniti, confermando di atto un generale “testa a testa” in diverse aree del Paese. Per il candidato vicepresidente dei Democratici, il Governatore del Minnesota Tim Walz, la lunga e complessa macchina elettorale americana sta reagendo bene rispetto a quanto veniva prognosticato alla vigilia: «Abbiamo le elezioni più giuste, libere e sicure. Abbiamo una stampa libera che modera le elezioni, assicurandosi che le cose vengano fatte per bene».

LE ULTIME MEDIE SONDAGGI, RISULTATI INCERTI NEGLI SWING STATES (CON LIEVE VANTAGGIO TRUMP): LA LUNGA DIRETTA VERSO LE ELEZIONI USA 2024

Mentre prosegue la lunga diretta di votazioni per le Elezioni Usa 2024, le ultime medie sondaggi pubblicate dai principali network americani vedono un’assoluta incertezza nel pronunciarsi su chi possa davvero essere il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America: tanto nella Rust Belt quanto nella Sun Belt, nei 7 Stati chiave regna sovrana l’imprevedibile corsa all’ultimo voto per accaparrarsi i 93 voti elettorali complessivi.

Secondo i dati di Silver Bulletin, sebbene permanga un lieve vantaggio nazionale di Kamala Harris contro Donald Trump (+1%), resta un 5-2 potenziale negli Swing States: i Repubblicani, seppur di poco, resterebbero avanti in Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia e North Carolina; per i Dem vincenti solo Wisconsin e Michigan. Importante il dato che arriva dalla maggioranza dei Safes states: il conteggio, se tutti gli Stati roccaforti blu-rossi confermano le proprie tendenze storiche, vede Harris a 226 Grandi Elettori contro i 219 di Trump.

Osservando infine le medie dei sondaggi definitive redatte da FiveThirtyEight, Nate Silver e New York Times si conferma l’incertezza massima, specie nelle aree chiave di Pennsylvania e North Carolina: per dire dei risultati davvero minimi sulle Elezioni Usa 2024, Trump avrebbe un lieve vantaggio nello Stato dove ha subito l’attentato di Butler secondo Nate Silver, sarebbe ko per FiveThirtyEight, mentre il giudizio del NYT è di assoluta parità tra i due candidati Presidente. I risultati delle medie vedono negli altri 6 Swing States un 4-2 molto flebile per Trump, essendo avanti in Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada.

🇺🇸 Le medie statali definitive. Secondo FiveThirtyEight, Nate Silver e NYT, Trump è leggermente avanti in North Carolina, Georgia e Nevada, e più saldamente in vantaggio in Arizona. Harris invece sarebbe di poco sopra il suo rivale in Michigan e Wisconsin. Tutto incertissimo in… pic.twitter.com/i9I7XcEo2F — Youtrend (@you_trend) November 5, 2024

URNE APERTE IN MOLTI STATI, ALLARME MALTEMPO SUGLI SWING STATES (A RISCHIO AFFLUENZA ELEZIONI USA 2024)

Alle ore 5 (locale) si sono aperte le prime urne negli Stati Est, ora man mano stanno aprendo i seggi molti dei 50 Stati che porteranno nella grande notte elettorale i primi risultati sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024: se i primi dati in Italia arriveranno dopo la mezzanotte tra 5 e 6 novembre 2024, si possono contare al momento in votazione i seguenti territori, New Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut, New Jersey, New York, Kentucky, Indiana, Ohio, Virginia Occidentale, North Carolina, Washington D.C., Tennessee, Wyoming, Rhode Island, Sud Carolina, Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Pennsylvania, Illinois, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri.

Dopo la chiusura della campagna elettorale a colpi molto bassi tra Kamala Harris e Donald Trump, a preoccupare le rispettive nomination alla Casa Bianca è in queste ore il maltempo che potrebbe abbattersi su molti degli Stati “in bilico” che porteranno i risultati più importanti delle Elezioni Usa 2024. In particolare, temporali e brutto tempo in Wisconsin e Michigan mettono in allerta un’alta affluenza alle urne in due dei 7 Swing States: secondo le previsioni meteo dello Storm Prediction Center, la minaccia di tempesta soprattutto su Minnesota e Wisconsin è data di livello 1 su 5.

LA GUIDA ALLE ELEZIONI USA 2024: ORARI PRESIDENZIALI E CONGRESSO, LA DIRETTA VERSO I RISULTATI DI OGGI 6 NOVEMBRE

Una lunghissima rincorsa per una campagna elettorale tra le più folli di sempre porta fino al “big day” di oggi 5 novembre 2024, giorno di Elezioni Presidenziali Usa 2024: Donald Trump contro Kamala Harris, J.D. Vance contro Tim Walz, Repubblicani contro Democratici, conservatori contro liberal. Due idee di mondo, di economia e di democrazia per due Americhe profondamente divise, ancor più dell’epilogo tragico dell’assalto a Capitol Hill con cui si conclusero le precedente Elezioni Usa nel 2020. La lunga diretta che porterà ai risultati nella notte – e non è da escludersi che ci possano volere più giorni per un conteggio esatto finale, vista l’assoluta vicinanza dei due candidati Presidente degli Stati Uniti secondo gli ultimi sondaggi – dirà tanto non solo dell’America ma del mondo intero, con conseguenze sulle guerre, lo scontro con la Cina e l’economia mondiale.

Lungo l’intera diretta di oggi e di questa notte continui gli aggiornamenti con tutte le novità, i sondaggi e le notizie in arrivo dai seggi di un Paese che chiama alle urne circa 244 milioni di americani con 77 milioni che però hanno già scelto l’early voting nelle scorse settimane: un primo vero dato indicativo sui risultati, secondo gli esperti, dovrebbe giungere in Italia non prima dell’1-2 di notte tra il 5 e il 6 novembre 2024, mentre man mano le varie chiusure delle urne nelle 6 fasce di fuso orario daranno i primi exit poll sulle Elezioni Usa 2024. Si vota oggi per le Presidenziali, per il rinnovo del Congresso (completo dei 435 delegati la Camera, solo un terzo dei seggi totali il Senato), per ben 11 Governatori statali e per una serie di referendum locali, tra i più importanti quelli negli 8 Stati dove si tratta il delicato tema dell’aborto. Insomma, sarà una lunghissima diretta quella che attende nelle prossime ore, con la possibilità di avere previsioni, sondaggi e poi exit poll una volta chiuse tutti seggi nei 58 Stati federali americani.

It’s here! The Downballot’s famous poll closing times map is back, sponsored by @314action! In the map below, all times are Eastern, but we have versions for every U.S. time zone (including territories!), plus one for color-blind folks. Find them here: https://t.co/HjkGNE2TzL pic.twitter.com/H6MIps28As — The Downballot (@downballotnews) October 31, 2024

CANDIDATI E ULTIMI SONDAGGI SULLE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA 2024: KAMALA HARRIS CONTRO DONALD TRUMP, IL MONDO ATTENDE…

Nel complesso sistema di voto americano, le Elezioni Usa 2024 confermano la tradizione a trazione maggioritaria tra i due grandi schieramenti: l’ex Presidente e leader dei Repubblicani, Donald Trump, si contrappone alla vicepresidente uscente Kamala Harris, nominata in corsa dai Democratici dopo il “ritiro forzato” del Presidente Joe Biden in estate, al termine di una lunga “agonia” politica con l’intero partito ed establishment liberal che invocava la sostituzione in corsa. Da Robert Kennedy jr. (che si è si è ritirato e appoggia Trump) a Jill Stein dei Verdi, fino a Chase Oliver del Partito Libertario, gli altri candidati alla Casa Bianca non hanno né chances né modalità di impensierire Dem e GOP, anche se il voto in massa nella comunità araba americana verso la sinistra dei Verdi (in protesta per l’alleanza Usa-Israele nella guerra in Medio Oriente) potrebbe far perdere voti preziosi a Kamala Harris nell’arrivo al fotofinish molto più che probabile.

Con il voto che giocoforza si deciderà nei 7 Stati in bilico (detti “Swing States”, sono Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan, Wisconsin) dove non vi sono roccaforti sicure per Trump o Harris, i risultati delle Elezioni Usa 2024 saranno un importante banco di prova anche per le previsioni e i sondaggi che anche in queste Presidenziali hanno affollato la lunga diretta verso il 5 novembre. Con i Repubblicani favoriti fino a che in campo v’era Biden, i Democratici che hanno recuperato e sorpassato il tycoon con l’unico dibattito televisivo tra i due candidati Presidente e infine il recupero di Trump nell’ultimo mese stante le difficoltà di Harris nell’aumentare consensi a livello personale, il percorso di questa campagna elettorale è stato più schizofrenico che mai. Se ci aggiungiamo il gravissimo attentato contro Donald Trump lo scorso 13 luglio a Butler in Pennsylvania (uno degli Stati chiave, ndr) e le tensioni per le guerre internazionali che “spirano” in Ucraina e Medio Oriente, ecco che il prossimo inquilino della Casa Bianca avrà un onere non da poco nel rispondere fin da subito alle pressanti emergenze e urgenze tanto negli Stati Uniti quanto nelle crisi internazionali.

Con l’ultima infornata di sondaggi pubblicati sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 il testa a testa preventivato alla vigilia si conferma nettamente, tanto sul voto Trump vs Harris quanto anche sul Congresso americano che potrebbe confermarsi “spaccato” anche se con lo “scambio” dei due rami (Camera ad oggi era in mano ai Repubblicani, Senato ai Dem). Guardando al voto popolare generale, gli ultimi sondaggi di NBC News danno un’assoluta parità tra Harris e Trump, così come Emerson e New York Post: secondo i sondaggi sulle Elezioni Usa 2024 per Yahoo invece il vantaggio Dem è di 1%, +3% per ABC-Ipsos e +2% per Morning Consult. A vantaggio di Trump restano invece “solo” i sondaggi TIPP (49% contro il 48% dei Democratici) mentre è sugli Swing States che la “musica” può cambiare in casa Repubblicani con la speranza di sopravanzare in alcuni dei 7 Stati in bilico: nella più popolosa e ambita Pennsylvania, i 19 Grandi elettori potrebbero andare per Trump secondo i sondaggi di Insider e Trafalgar, mentre altri danno un minimo “corto muso” avanti per Harris; in Michigan lo scontro è dato praticamente alla pari, in Wisconsin invece il vantaggio di Trump degli scorsi giorni non sembra più così consolidato, di contro i Repubblicani hanno in pugno l’Arizona e la Georgia. Per Harris la speranza è invece mantenere North Carolina, e Nevada oltre a riuscire a strappare almeno un altro degli altri Swing States. Fronte Congresso Usa, i Democratici vengono dati in vantaggio alla Camera mentre i Repubblicani sono davanti al Senato, con ancora una volta il Parlamento americano che sarebbe “bloccato” con il gioco dei veti.

EARLY VOTING, SWING STATES E GRANDI ELETTORI: COME SI VOTA ALLE ELEZIONI USA 2024 (E COSA SUCCEDE DOPO OGGI)

Capire come si vota e dunque come si potranno evolvere i risultati delle Elezioni Usa 2024 non è pratica così semplice, ergo un breve ripasso è d’obbligo prima di addentrarci nella lunga diretta delle prossime 24 ore dagli Stati Uniti: si può votare nei consueti seggi (in via telematica) o anche tramite il voto anticipato scelto già dal 45% degli americani (40 milioni i voti nei seggi nelle scorse settimane, 35 i milioni di americani che hanno inviato la propria scheda votata per posta). Questo porta inevitabilmente, specie in un duello come quello Trump vs Harris probabilmente all’ultimo voto in molti Stati, a risultati più complessi da poter definire in rapido tempo, perciò non è da escludere che la mattina del 6 novembre 2024 non vi sia già il nome del nuovo Presidente (anche senza contare il tema “possibili brogli”, con team legali tra Dem e GOP già pronti in diversi Stati).

Il sistema delle Elezioni Usa è poi indiretto in quanto non vince chi raccoglie più voti a livello complessivo: ogni Stato in base alla propria densità abitativa dispone di un numero di “Grandi elettori”, 538 in tutto (pari ai 435 deputati della Camera più i 100 senatori e i 3 rappresentanti eletti nel distretto della capitale Washington). Sono loro che vengono materialmente votati alle urne per le Presidenziali, sempre loro poi a dicembre incoroneranno il Presidente qualora vi sia la maggioranza di almeno 270 “Grandi elettori” per uno dei due candidati: da ultimo, il sistema del collegio elettorale impone che per la legge “winner-takes-all” chi ottiene anche un solo voto in più nel singolo Stato ottiene tutti i Grandi elettori di quel territorio. Oltre al Presidente, le Elezioni Usa 2024 vedranno l’elezione (questa volta diretta) di 435 deputati alla Camera e 34 senatori per il Senato, i due rami del Congresso che viene rinnovato ogni due anni tra Elezioni Presidenziali e voto di MidTerm (a metà mandato, due anni dopo il voto della Casa Bianca): la situazione uscente delle ultime Elezioni Midterm 2022 vedeva il lieve controllo del GOP alla Camera (220 deputati contro i 212 dem) mentre al Senato l’equilibrio era quasi sovrano con 51 seggi Dem contro i 49 repubblicani. La Camera Usa si rinnova completamente ogni due anni, mentre il Senato ha durata mandato di 6 anni per ogni parlamentare con rinnovo di un terzo del numero totale ogni due anni.