Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezioni Usa: Repubblicani verso conquista Congresso

Sono 168 milioni gli statunitensi che nella giornata di ieri sono andati a votare per quelle che vengono identificat6e come le “elezioni di midterm” dato che si tengono a metà del periodo di presidenza. Dalle urne dovrebbero uscire gli eletti al Congresso e quindi si potrebbe vedere la continuazione della situazione favorevole all’attuale presidente, Joe Biden, con la conferma della sua maggioranza, che gli consentirebbe di portare a termine il suo quadriennio presidenziale senza problemi. In caso contrario, se le elezioni premieranno il partito repubblicano ci saranno ripercussioni anche in vista delle elezioni presidenziali previste tra due anni.

Gli ultimi sondaggi danno in vantaggio i repubblicani con il 55% dei possibili seggi del Senato, e proprio gli stessi Rep sembrano destinati alla conquista del Congresso. Intanto Donald Trump, l’ex presidente, ha sollevato i primi sospetti sul voto a seguito di una serie di problemi tecnici verificatisi in due stati, Arizon e Michigan, in bilico fra i due schieramenti. In ogni caso la Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha spiegato che i Dem rispetteranno ogni risultato.

Ultime notizie, sbarcati a Reggio Calabria 89 migranti

Sono sbarcati nella mattinata di ieri a Reggio Calabria 89 migranti arrivati a bordo della nave Rise Above.. In totale sono giunti sul suolo italiano una quarantina di minori e otto bambini, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa e dopo lo sbarco i migranti sono stati portati in un centro di prima accoglienza, in attesa poi del trasferimento successivo così come stabilito dal ministero dell’interno.

Gli 89 migranti sono stati fatti scendere dalla nave in quanto l’intervento dell’imbarcazione della Ong tedesca Missione Lifeline è considerato un evento Sar, (Search and rescue), a differenza invece della situazione delle altri due navi, leggasi la Geo Barents e Humanity One, ferme a Catania. E proprio in Sicilia sta aumentando la tensione fra i migranti rimasti a bordo delle due navi delle organizzazioni non governative, e nel contempo sta proseguendo lo scontro politico fra l’opposizione e il governo Giorgia Meloni.

Ultime notizie, il messaggio di Mattarella sui giovani e il lavoro

Torna a parlare il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e lo ha fatto ieri in occasione di un messaggio inviato dallo stesso capo di stato al Presidente della Fondazione Migrantes, Mons.Gian Carlo Perego, per la presentazione del “Rapporto Italiani nel mondo”. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana, Ansa, Mattarella ha parlato dei giovani, ed in particolare di coloro che lasciano la nostra nazione per cercare fortuna altrove.

“Il nostro Paese – ha spiegato Mattarella – che ha una lunga storia di emigrazione, deve aprire una adeguata riflessione sulle cause di questo fenomeno e sulle possibili opportunità che la Repubblica ha il compito di offrire ai cittadini che intendono rimanere a vivere o desiderano tornare in Italia”.

Ultime notizie, 14enne travolto e ucciso da tram a Milano

Luca Marangoni, un ragazzo di 14 anni è morto. ieri mattina alle 8.15 a Milano dopo essere stato urtato da un tram della linea 16 mentre si stava recando a scuola in bicicletta. L’urto è avvenuto mentre il ragazzo stava attraversando i binari della linea tramviaria. Il conducente del mezzo pubblico, sotto shock, è stato accompagnato in ospedale, ma contro di lui pende l’accusa di omicidio stradale. Appresa la notizia dell’incidente, il Primo cittadino milanese, Giuseppe Sala, ha immediatamente annullato tutti gli appuntamenti, proclamando un giorno di lutto cittadino. Anche il governatore lombardo, Fontana, ha commentato la notizia parlando di un avvenimento straziante e dicendosi vicino alla famiglia del ragazzo morto, come aveva fatto anche il sindaco.

Ultime notizie, 24 statue di bronzo ritrovate in Toscana

A San Casciano dei Bagni è stato effettuato un ritrovamento che si collega a quello di Riace. 24 statue di bronzo, che sono state sepolte per migliaia di anni sotto la melma, sono tornate alla luce. Secondo i primi rilievi l’epoca delle statue è tra il II secolo A.c. ed il 1 dopo Cristo. Dopo il ritrovamento il Ministro della Cultura, Sangiuliano, ha dichiarato che l’Italia è un paese con molti tesori e questo ritrovamento è un volano eccezionale sia per la crescita culturale che economica. Le statue rappresentano fanciulli, matrone, divinità ed imperatori e sono di epoca etrusca e romana. Dopo quella dei bronzi di Riace, quella di San Casciano dei bagni, località del senese, è la scoperta più significativa.

Ultime notizie, due morti a Nuoro nel crollo di una casa

L’esplosione di una bombola di gas ed il successivo crollo della casa ha causato la morte di due persone, che erano state date come disperse, a Tiana, un paese in provincia di Nuoro. I loro cadaveri sono stati trovati sotto le macerie, mentre altre due persone, che si trovavano all’interno della casa sono state ritrovate vive ma ferite. La casa si trovava alla periferia del paese e lo scoppio ha causato anche il volo di alcune parti di essa a circa 50 – 60 metri di distanza.

Uno dei due morti è la 55enne Maddalena Ibba, che al momento dello scoppio si trovava a letto, mentre il secondo è il 59enne Guglielmo Zedda, marito della donna, operaio presso la Tim. I due anziani che sono stati trovati feriti sono i genitori della donna, l’83enne Eugenia Madeddu, e il marito, Duccio Ibba. Per lei ricovero presso l’ospedale di Nuoro, mentre l’uomo è stato trasportato a Cagliari con l’elisoccorso.











