Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, esame di Maturità 2024: al via la Seconda Prova

Dopo la prima prova della maturità 2024 di ieri, oggi scatterà per i circa 500mila maturandi, la seconda prova che sarà diversa a seconda dei vari istituti e degli indirizzi. Ci sarà ad esempio la tanto temuta versione di greco per il liceo classico, quindi matematica per lo scientifico, lingua straniera per i licei linguistici e via discorrendo.

Una volta terminato anche questo secondo step, gli studenti potranno tornare a studiare fino a lunedì 24 giugno, quando poi scatteranno gli orali, l’ultimo passo prima del diploma. Quando tutti gli alunni di quinta superiore saranno andati a colloquio, si potranno tirare le somme e quindi assegnare il voto di uscita ai ragazzi. Ricordiamo che le tre prove, prima, seconda e orale, valgono 20 punti a testa, per un totale di 60 più altri 40 punti “extra”.

Ultime notizie, procedura UE contro l’Italia per deficit eccessivo

La procedura per il deficit eccessivo è scattata contro l’Italia, insieme ad altri sei paesi europei tra i quali la Francia. Una procedura che rende necessario per il governo di Giorgia meloni approntare un piano di rientro che deve essere presentato alla Commissione UE entro il prossimo 20 settembre.

Il piano di rientro prevede una somma di circa 10 miliardi di Euro all’anno e si profila quindi come un “macigno” sulla prossima manovra finanziaria. Il “Pacchetto di primavera”, questo il nome del piano presentato dalla Commissione UE, prevede inoltre delle sanzioni per quei paesi che non dovessero rispettare il piano di rientro. Questa correzione richiesta all’Italia fa rimanere ferma la spesa per i prossimi 7 anni.

Ultime notizie, ancora buoni risultati dal tennis italiano

Nel primo turno del torneo di Halle, in Germania, Matteo Berrettini ha vinto in due set lo scontro con il tennista americano Michelsen, battuto al tie break nel primo set dopo aver recuperato un break di svantaggio, e più nettamente, 6 – 2, nel secondo set.

Berrettini nel secondo turno sarà opposto a Giron che, sorprendentemente, ha eliminato Rublev. Domani secondo turno anche per Sinner, che intanto avanza anche nel doppio, dove ha giocato e vinto in coppia con Hurkacz, mentre si è fermata la corsa di Darderi, battuto al tiebreak del terzo set dal tedesco Struff.

Ultime notizie, approvato alla Camera dei Deputati il DDL sull’autonomia differenziata

Il DDL sull’autonomia differenziata è stato approvato a Montecitorio con la votazione che ha fatto registrare 172 sì, 99 no e 1 astenuto. Dopo l’approvazione l’esultanza da parte dei parlamentari della Lega che avevano presentato questo DDL e che hanno dichiarato “Sogno che diventa realtà”.

Di parere nettamente diverso le opposizioni con Elly Schlein che ha definito questa approvazione “Uno sfregio”, mentre sponenti del Movimento 5 Stelle hanno parlato di una violenza contro il Parlamento. Nell’aula della Camera sono state sventolate delle bandiere padane da parte di parlamentari della Lega. In precedenza questo provvedimento era stato approvato anche a Palazzo Madama e quindi è divenuto legge dello stato. Soddisfatti anche i governatori leghisti Fontana e Zaia.

Ultime notizie, l’anticiclone Minosse sull’Italia fino a venerdì

Dopo una giornata di ieri che ha visto un ulteriore aumento del caldo nelle regioni del sud, con quelle centrali che hanno visto raggiungere dei picchi di temperature impensabili in questa stagione, con alcune località della Sardegna che hanno fatto registrare 43°C, e cielo velato nelle regioni del nord a causa della grande afa, con sporadici temporali sia sulle Alpi che sulle Prealpi, l’anticiclone Minosse continuerà a restare sulle nostre regioni anche domani e venerdì, con la possibilità di temporali nelle regioni del nord. L’espansione dell’anticiclone ha superato anche le Alpi ed è arrivata fino in Baviera. Temperature tropicali anche nella notte.











