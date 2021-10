Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ex carabiniere uccide moglie e si suicida (3 ottobre)

Ultime notizie sull’avanzata della pandemia di Covid-19: il tasso di positività, come riportato dal bollettino Coronavirus emanato dal Ministero della Salute, è tornato sotto l’1%, attestandosi allo 0,93%. I casi registrati nel corso delle ultime 24 ore sono 3.312 a fronte di 355.896 tamponi effettuati. Calano anche i decessi, che ieri sono stati 25, con una diminuzione di 27 unità rispetto al giorno precedente.

Un gravissimo incidente, avvenuto in Calabria, nel comune di Paola, ha provocato la morte di 4 persone, mentre una quinta, una donna, è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all’interno di un magazzino che era adibito all’imbottigliamento del vino. I 4 uomini che sono morti per le esalazioni di mosto durante il travaso appartenevano alla famiglia Scofano (Giacomo e Valerio) e alla famiglia Carnevale (Massimo e Santino) e producevano il vino per il proprio consumo.

L’incidente è avvenuto durante il travaso dalla vasca dove era contenuto il mosto alle botti. Secondo una prima ricostruzione, uno dei 4 si è sentito male a causa delle esalazioni tossiche e gli altri sono intervenuti per aiutarlo, restando però anche loro colpiti dalle stesse esalazioni. L’allarme è stato lanciato dalla donna, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo per salvare gli uomini, mentre lei è stata ricoverata in ospedale. Sulle cause indagano i carabinieri e gli uomini del Nbrc.

Ultime notizie, violenza neofascista a Nardò

A Nardò, cittadina pugliese dove domani e lunedì si terranno le elezioni amministrative, è andata in scena una violenza neofascista con insulti omofobici e botte per i candidati del Pd e del Movimento 5 Stelle. Per uno dei candidati del gruppo M5S, Tiziano De Pirro, ci sono problemi all’udito e anche un dito fratturato, mentre una giovane che è candidata nella lista del Partito Democratico è stata oggetto di insulti omofobici. Le persone che hanno compiuto questi atti apparterrebbero ad ambienti vicini a Casapound.

Ultime notizie, la sfida di Pechino nello spazio aereo di Taipei

Aerei militari cinesi continuano ad attraversare gli spazi aerei di Taipei. Nella giornata di ieri sono stati ben 38 quelli che hanno effettuato l’attraversamento degli spazi aerei delle zone di difesa di Taiwan, proprio nel giorno in cui si festeggia l’anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero della Difesa di Taipei ha comunicato il decollo di caccia della sua aeronautica per avvertire degli sconfinamenti.

Ultime notizie, incidente in montagna nel Cuneese

Un escursionista di 69 anni, Umberto De Bonis, è morto in seguito a una caduta di circa 300 metri dopo essere inciampato in una canna da pesca nel Cuneese. De Bonis era un medico in pensione e si trovava insieme a due amici che hanno assistito alla scena. Uno dei due amici, medico, ha tentato vanamente di rianimarlo, ma non ha avuto successo. Dopo una sessione di pesca sportiva presso il Lago Blu, mentre stavano tornando a valle lungo un sentiero, la canna da pesca potrebbe essere rimasta impigliata, provocando la caduta.

Ultime notizie, omicidio-suicidio a Velletri

Un 73enne ex carabiniere ha ucciso la moglie a Velletri e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita più volte con un corpo contundente, poi l’ex carabiniere si è lanciato nel vuoto. I due abitavano in un appartamento di via Matteotti, nel quale stamattina sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno indagando relativamente alle cause che hanno portato alla tragedia.



