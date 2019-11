Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, ex Ilva: governo pronto a trattare (11 novembre)

Il premier Giuseppe Conte potrebbe ritornare a Taranto per tentare una trattativa con il colosso multinazionale ArcelorMittal e con gli operai, nonostante non sia stato fissato un appuntamento ufficiale in agenda. Conte ha proposto ad ArcelorMittal una riduzione dei dipendenti da 5mila a 2mila e 500 esuberi, insieme ad un importante sconto dell’affitto qualora venisse ritirata l’azione legale per ottenere il recesso del contratto di affitto. Allo stato attuale, tuttavia, sembra che il silenzio della società non dia buoni segnali. La proposta avanzata del ministro del Consiglio sembra tra l’altrodividere il governo in due parti. Per i partiti Italia Viva e PD lo scudo penale dovrebbe essere immediatamente reintrodotto. Il M5s invece non vuole cedere sull’argomento. Continuano nel frattempo le contestazioni degli operai e gli scioperi proclamati da parte delle varie istituzioni.

ULTIME NOTIZIE, IMPEACHMENT: LA “TALPA” NON TESTIMONIERÀ

Adam Schiff, leader dell’intelligence statunitense, ha precisato che il confidente ucraino, in base alle prove già raccolte sul caso impeachment, non deporrà in qualità di testimone contro il presidente degli Stati Uniti poiché ritenuto non necessario e dannoso per la sua incolumità fisica. I repubblicani hanno contestato tale decisione. Oltre alla “talpa” i repubblicani volevano che venisse anche ascoltato il figlio di Joe Bidem, ex vicepresidente. Intanto Donald Trump ha comunicato che la Casa Bianca divulgherà la trascrizione del colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky avvenuto il 25 luglio, oggetto di indagine del caso impeachment.

Il Partito Socialista di Pedro Sanchez ha vinto le elezioni in Spagna, ma non ha la maggioranza. I risultati mostrano al secondo posto, in crescita, il Partito Popolare, ma il vero exploit è dell’estrema destra di Vox, che raddoppia la sua rappresentanza parlamentare. Male invece Podemos, ancora peggio Ciudadanos. Questi risultati lasciano inevitabilmente spazio a scenari di coalizione. Tutti i partiti sono lontani dai 176 richiesti per avere la maggioranza. Non è bastato allora al premier socialista Pedro Sanchez fare appello ai 37 milioni di elettori per avere un mandato chiaro che potesse mettere fine all’instabilità politica che dal 2015 affligge il Paese. Sono partiti dopo la chiusura dei seggi i festeggiamenti nella sede di Vox, partito spagnolo di ultradestra Vox. A Madrid il leader Santiago Abascal e il suo numero due Javier Ortega Smith hanno salutato la folla in un tripudio di bandiere spagnole.

ULTIME NOTIZIE, PRESIDENTE ISRAELIANO RIVLIN SCRIVE A LILIANA SEGRE

Per l’Osservatorio Antisemitismo l’odio in Italia nei confronti degli ebrei, dei musulmani e migranti sarebbe in continuo aumento. I dati sono allarmanti. Il presidente israeliano ha inviato una missiva a Liliana Segre, manifestando la sua avversione per il comportamento criminale a lei riservato. Nella missiva ha invitato la senatrice a visitare Gerusalemme. La sua presenza in questo territorio sarebbe un esempio di speranza per tutti quegli ebrei che ancora ad oggi vivono in uno stato di minaccia. La settimana scorsa Rivlin ha incontrato a Gerusalemme Katherina von Schnurbein, l’organizzatrice della Commissione Ue impegnata contro gli episodi di antisemitismo. Durante il lungo colloquio sono stati trattati i temi sull’eguaglianza, sui diritti umani degli ebrei e sui meriti dell’ebraismo universali.



