Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, ex Ilva: scontro Arcelor Mittal-Governo (6 novembre)

Ex Ilva, tensione tra Arcelor Mittal ed il Governo: nelle prossime ore in programma il vertice tra i vertici dell’azienda ed il premier Giuseppe Conte. «E’ stato stipulato un contratto e saremo inflessibile sul rispetto degli impegni», il commento del giurista, mentre è netta la presa di posizione di Stefano Patuanelli: «Prende in giro lo Stato, il piano industriale è stato disatteso per via di errori macroscopici», l’affondo del titolare del Mise. Ieri è tornata l’ipotesi di una cordata guidata da Sajjan Jindal, numero uno del gruppo indiano JSW: Renzi ha smentito contatti, ma l’ad dell’azienda giovedì sarà in Italia. Domani, alla Camera, il ministro dello Sviluppo Economico terrà un’informativa urgente sulla vicenda dell’ex Ilva. Da Arcelor Mittal non arrivano buone notizie: l’ad per l’Italia Lucia Morselli ha confermato ai sindacati la volontà di recedere dal contratto per l’acquisizione della fabbrica. Neanche la reintroduzione dello scudo penale sembrerebbe poter convincere AM.

Ultime notizie, Cile: ancora scontri a Santiago

Migliaia di dissidenti hanno occupato le vie principali di Santiago in segno di disapprovazione contro le riforme governative che contrastano la volontà del popolo. Le proteste, iniziate tre settimane fa, non si sono placate, malgrado il governo avesse manifestato l’intenzione di diminuire le tasse. Il presidente Sebastian Pinera, insieme ai membri del governo, sta studiando altre riforme per assecondare le richieste della popolazione. Intanto continuano gli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

Alessandria: l’esplosione di una cascina, di origine dolosa, ha provocato la morte di tre vigili del fuoco. La causa dell’esplosione, avvenuta intorno alle due del mattino a Quargneto, un piccolo comune della provincia alessandrina, è ancora oggetto di indagine. Dai primi rilevamenti nella porzione della cascina disabitata, gli inquirenti pensano che l’origine della tragedia sia dovuta ad una fuga di gas dopo il ritrovamento di un timer comandato a distanza. I tre vigili del fuoco sono morti in seguito ad una seconda esplosione che aveva causato il cedimento dell’edificio. Le forze dell’ordine hanno raccolto la deposizione di una testimone, residente nel comune di Quargneto. Gli investigatori escludono la pista terroristica. I pompieri deceduti sono Antonio Candido di anni 32, Marco Triches 38 anni e Matteo Gastaldo 47 anni. Risultano ferite altre tre persone, di cui un carabiniere. Nel pomeriggio è stato sentito dal procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, il proprietario della cascina. In seguito alla tragedia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha manifestato le proprie condoglianze al Prefetto Salvatore Mulas. Anche il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha manifestato solidarietà ai vigili del fuoco, esprimendo contemporaneamente pareri di elogio.

Ultime notizie, omicidio Luca Sacchi: gli sviluppi

Il PM è convinto che la risposta ai tanti dubbi sulla morte di Luca Sacchi sia da ricercare nei tabulati telefonici. Intanto nei prossimi giorni in Procura si attendono le deposizioni di una decina di testimoni oculari che hanno assistito alla colluttazione ed all’omicidio. Ancora l’arma del delitto non è stata trovata dagli inquirenti, né tanto meno il tamburo del revolver gettato tra le sterpaie di via Belmonte in Sabina.

Ultime notizie, Gioia Tauro: confiscati 61 kg di cocaina

La Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle dogane, ha confiscato nel porto di Gioia Tauro 61 kg di cocaina. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto la droga, proveniente dal Brasile e diretta nei Paesi del sud asiatico, in due grosse borse nascoste in un container contenente carne surgelata.

Ultime notizie, scoperto DNA anti-Alzheimer

Alcuni scienziati hanno scoperto, estrapolando il DNA di una donna colombiana, un’insolita mutazione genetica che le ha permesso di difendersi dall’Alzheimer per oltre 30 anni. La donna possedeva due copie dell’alterazione protettiva nel suo Dna che la proteggeva contro le malattie degenerative e dall’accumulo di quantità neuro fibrillari nocivi, anche in presenza di sedimenti importanti di placche di beta amiloide. Secondo il prof. Michele Vendruscolo dell’Università di Cambridge, la scoperta di questa mutazione genetica costituirà uno strumento ordinario di protezione contro questa grave patologia degenerativa.



