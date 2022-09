Ultime notizie/ Ultim’ora oggi gas, Cingolani a Russia: “Italia non segue ordini”

E’ stato pubblicato nella giornata di ieri da parte del Mite, il ministero per la transizione ecologica, il piano gas per poter risparmiare sul riscaldamento in vista dei prossimi autunni e inverno. Come già ampiamente anticipato negli scorsi giorni, l’obiettivo sarà quello di ridurre i tempi di accensione dei caloriferi e nel contempo abbassare la temperatura. L’operazione sarà facilmente fattibile negli impianti centralizzati, un po’ meno in quelli autonomi delle varie abitazioni, dove ovviamente sarebbe impensabile effettuare controlli a tappeto. ‘Periodo di accensione ridotto di 15 giorni, un’ora in meno’, si legge sul regolamento del Mite, che ha l’obiettivo di ‘realizzare da subito risparmi a livello europeo e prepararsi a eventuali interruzioni di gas dalla Russia’. Secondo Fitch: ‘Il blocco di Nord Stream aumenta le probabilità di recessione’. L’attacco di Mosca è durissimo e suggerisce che il piano italiano per ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche russe derivi direttamente da Bruxelles che a sua volta dipende da Washington. Secondo la portavoce russa sarà l’Italia a soffrire con le aziende che falliranno e saranno comprate a buon prezzo da quelle americane. Dalla Farnesina rispediscono al mittente le accuse, pur ammettendo che non sarà un inverno facile, e le fa eco Cingolani che ha spiegato: “L’Italia non segue ordini”.

Boris Johnson si è ufficialmente congedato dal ruolo di primo ministro britannico. Nella mattinata di ieri, l’ex Premier ha lasciato Downing Street prima di recarsi a Balmoral, in Scozia, lasciando quindi il “testimone” alla Truss. Il saluto è giunto dinanzi a famigliari e sostenitori, e nell’occasione Boris Johnson ha spiegato di essere fiero di quanto fatto nei suoi tre anni di governo, enfatizzando in particolare il sostegno militare a Kiev che potrebbe rovesciare le sorti “della peggiore guerra in Europa in 40 anni”. In merito alla crisi economica attuale ha invece puntato il dito nei confronti di Vladimir Putin, sottolineando che comunque lo stesso non riuscirà a “bullizzare” il Regno e il suo popolo.

Ultime notizie, Ciro Immobile condannato per evasione fiscale

Il calciatore della Lazio e della nazionale italiana, Ciro Immobile, è stato condannato per evasione fiscale. Come riferito dalla Quinta sezione civile della Cassazione, il capitano della squadra biancoceleste è uscito sconfitto da un processo inerente un’indagine della guardia di finanza avvenuta nel 2012, e che aveva messo nel mirino alcune parcelle inerenti il trasferimento dello stesso centravanti all’epoca dalla Juventus al Genoa. La notizia è riportata da Repubblica e si riferisce ad un verdetto che la Corte Suprema aveva pubblicato a luglio, respingendo il ricorso del calciatore dopo la sentenza emessa nel 2019 da parte della Commissione tributaria della Campania per “la sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione” e per cui è stata determinata “la maggiore Irpef dovuta per il 2012”.

Nel centro sinistra è partita la sfida al voto utile e a lanciarla è stato Letta, secondo cui il suo partito è l’unico a poter fermare l’avanzata del centro destra. Il leader del PD lancia l’allarme per la politica italiana con la destra a governare. La partita è a due, tra centro destra e centro sinistra e qualsiasi altro voto agevolerebbe la coalizione di Meloni, Berlusconi e Salvini, per questo si scaglia contro il terzo polo e i cinque stelle.

Una realtà inquietante figlia del bullismo con particolari sempre più gravi che emergono. Nei mesi scorsi, il tredicenne che ha compiuto il gesto estremo, è stato vittima di atti di bullismo insieme alla fidanzatina, da parte di un gruppo di ragazzi. Ed è proprio lei che potrà fare luce su quale fosse la situazione nella quale Alessandro si trovava.

