Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, governo vs anarchici: “Nessuno patto dello Stato”

Dopo gli scontri di sabato sera, 28 gennaio 2023, in quel di Roma, in zona Trastevere, 41 anarchici sono stati identificati e denunciati. Si tratta del gruppo che sta manifestando contro la carcerazione di Alfredo Cospito, anarchico che ha iniziato uno sciopero della fame da 102 giorni nel carcere di Sassari dove si trova detenuto. Nel corso delle loro azioni gli anarchici hanno dato vita ad aggressioni incendiarie contro sedi diplomatiche, ma anche cortei, presidi, striscioni e scritte. I manifestati, come riferito da SkyTg24.it, sono stati portati in questura dopo le devastazioni di sabato sera, un sit-in durante il quale hanno provato a forzare i cordoni delle forze dell’ordine, per poi rovesciare il tavolino di un bar, quindi danneggiare motorini parcheggiati in strada, e le fioriere.

Terremoto oggi Cesenatico M 2.5/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 5.8 in Cina

“Lo Stato non si lascerà mai intimidire e condizionare da queste azioni del tutto inaccettabili, nella convinzione che nessuna rivendicazione o proposta possa essere presa in considerazione se viene portata avanti col ricorso a questi metodi, ancor più se rivolti contro le forze dell’ordine”, è la nota del ministro degli interni Piantedosi.

Roberto Perrone è morto a 65 anni/ Era giornalista e scrittore: firma del Corriere

Ultime notizie, donna uccide il marito a coltellate

Tragico episodio riportato nella giornata di ieri, avvenuto in provincia di Brescia nella notte fra sabato e domenica scorsi. Così come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, una donna avrebbe assassinato il proprio marito. L’omicidio si sarebbe verificato di preciso nel comune di Nuvolento, e la vittima, Romano Fagoni, aveva 59 anni. In base alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcune coltellate, fra cui una alla gola (forse fatale), da parte della moglie, Raffaella Ragnoli, di tre anni più giovane.

Adozioni, in Francia ok anche a conviventi/ Anfaa "Errore, privilegia diritti adulti"

La donna è stata in seguito arrestata da parte delle autorità così come disposto dal pubblico ministro. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato il figlio della coppia, un ragazzino minorenne di soli 15 anni che avrebbe assistito alla scena. Sembra che la coltellata sia avvenuta dopo una lite furibonda fra i due.

Ultime notizie, morto Tom Verlaine dei Television

E’ morto nella giornata di ieri Tom Verlaine, chitarrista e cantante divenuto famoso per il suo ruolo di frontman con i Television. A veva 73 anni e la notizia è stata riferita ieri al New York Times da parte della figlia del defunto, Jesse Paris Smith, nata dall’unione fra il musicista e Patti Smith. Tom Verlaine, all’anagrafe Thomas Miller, è stato come detto sopra il frontman del gruppo Television, band che non ha avuto un esagerato successo commerciale ma che a detta dei critici ha influenzato moltissimi gruppo divenuti in seguito famosi.

Il primo album viene considerato rivoluzionario, leggasi Marquee Moon del 1977, dove al suo interno si trova anche una traccia, Elevation, che dura ben 11 minuti. Tom Verlaine e il collega chitarrista Richard Llyod non andavano però d’accordo, di conseguenza il gruppo si è scisso dopo il secondo album, per poi riunirsi nel 1992. Verlaine ha pubblicato anche otto album da solista, e il suo maggior successo commerciale è stato “Dreamtime” del 1981, in grado di raggiungere la posizione numero 177 nella classifica degli album più venduti di Billboard.

Ultime notizie, nuove rivelazioni sul caso del boss Messina Denaro

Nella giornata di ieri una donna si è recata in una caserma dei carabinieri dove ha comunicato di avere avuto una relazione con Matteo Messina Denaro, chiarendo però che non era a conoscenza della sua vera identità. I carabinieri stanno svolgendo degli accertamenti, coordinati da un sostituto procuratore, per verificare la versione della donna che ha parlato di “quell’uomo visto in televisione”. Altre dichiarazioni confidenziali hanno portato gli inquirenti a sentire altre due donne.

Ultime notizie, gravissima sciagura automobilistica in Pakistan

In Pakistan l’uscita di strada di un pullman che si è schiantato in un burrone sottostante, ha provocato la morte di 40 persone, 10 delle quali bambini piccoli. L’autista del mezzo aveva cercato di fare inversione, ma il pullman ha colpito il pilastro di un ponte e questo ne ha provocato la caduta. L’incidente è avvenuto nel Balochistan sud occidentale, una delle province del paese asiatico, e precisamente nel distretto di Lasbela. Le autorità hanno comunicato che 3 dei passeggeri dell’autobus sono stati estratti vivi dal mezzo precipitato.

Ultime notizie, Novak Djokovic vince l’Australian Open

Tornato a gareggiare a Melbourne dopo un anno di stop, il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto la finale contro il greco Tsitsipas, battuto in 3 set con il secondo ed il terzo vinti al tie break, e ha conquistato così l’ennesimo titolo della sua folgorante carriera. Con questo successo Djokovic ritorna anche in testa alla classifica Atp scalzando Rafael Nadal che aveva preso il suo posto nel periodo in cui, a causa della mancata vaccinazione covid, Djokovic non aveva potuto partecipare ad una serie di tornei validi per la classifica Atp.

Ultime notizie, le ultime news sulla guerra Ucraina – Russia

Sono continuati gli attacchi della Russia contro l’Ucraina, con lanci di missili e bombardamenti che hanno colpito la regione di Kherson, dove si sono avuti anche diversi morti dopo che è stato colpito l’ospedale cittadino. Da parte sua l’esercito di Kiev sta reclutando altri soldati, temendo che la Russia stia per lanciare una nuova offensiva su larga scala, in concomitanza con l’anniversario dell’inizio della guerra. Per quanto riguarda l’aspetto diplomatico della crisi, il cancelliere tedesco continua a ripetere di essere disponibile per parlare con il presidente russo, ed il portavoce di Mosca che risponde dicendo che Putin è aperto a possibili contatti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA