Diretta Tsitsipas Djokovic/ Finale Australian Open 2023 streaming video tv: il vincitore?

DIRETTA FINALE TSITSIPAS DJOKOVIC: CHI SARÀ IL VINCITORE DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2023?

La diretta di Tsitsipas Djokovic ci farà compagnia dalle ore 9.30 del mattino italiano e sarà naturalmente la finale degli Australian Open 2023, che oggi domenica 29 gennaio consacrerà il vincitore del singolare maschile nel primo torneo stagionale dello Slam. Dobbiamo osservare che, al termine di un torneo ricco di colpi di scena fin dai primi turni, la finale sarà tuttavia di altissimo livello grazie alla presenza di Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, perché il greco e il serbo sono naturalmente ormai da molti anni due dei tennisti più forti del mondo.

Gli occhi saranno puntati soprattutto su Novak Djokovic, che può scrivere una pagina di storia dal momento che ha già vinto per ben nove volte gli Australian Open (record assoluto) e può quindi raggiungere la doppia cifra, come in un torneo dello Slam ha fatto solamente Rafa Nadal al Roland Garros. Stefanos Tsitsipas invece cerca il suo primo trionfo in uno Slam: è la sua seconda finale, la prima a Melbourne, curiosamente il precedente fu proprio contro Djokovic al Roland Garros 2021 ma vinse il serbo, anche se al termine di una dura battaglia durata per ben cinque set. Le premesse dunque sono stuzzicanti e anche l’orario non sarà scomodo: andiamo allora a scoprire tutto ciò che serve sapere per seguire la diretta di Tsitsipas Djokovic, finale degli Australian Open 2023.

TSITSIPAS DJOKOVIC STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2023

Va ricordato che la diretta tv di Tsitsipas Djokovic, finale degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport: trattandosi appunto della finale, sarà ovviamente il canale principale dell’emittente a trasmettere questo match, e sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder di Sky). Vale poi la pena ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

DIRETTA TSITSIPAS DJOKOVIC, FINALE AUSTRALIAN OPEN 2023: IL CONTESTO

Per presentare la diretta di Tsitsipas Djokovic, grande finale degli Australian Open 2023, la cosa migliore è rievocare il percorso dei due tennisti nello Slam di Melbourne. Il greco Stefanos Tsitsipas ha superato di slancio i primi tre turni, senza mai cedere un set contro il francese Halys, l’australiano Hijikata e l’olandese Griekspoor, poi il livello di difficoltà è cresciuto drasticamente agli ottavi di finale, con vittoria contro il nostro Jannik Sinner solamente in cinque set. Ci resta la domanda su ciò che avrebbe potuto fare l’Azzurro, di certo Tsitsipas ai quarti ha avuto poche difficoltà per battere in tre set il sorprendente ceco Lehecka, poi venerdì in semifinale ecco il successo in quattro set contro il russo Khachanov per prendersi un posto in questa finale degli Australian Open 2023.

Dall’altra parte del tabellone, il cammino di Novak Djokovic era iniziato con un netto successo al primo turno contro lo spagnolo Carballes Baena, poi Nole aveva concesso un set al francese Couacaud nel secondo turno prima di alzare il livello di gioco e sconfiggere in tre rivali certamente più quotati, come il bulgaro Dimitrov nel terzo turno e l’australiano De Minaur negli ottavi di finale. Il crescendo di Djokovic è diventato evidente con il dominio nel quarto di finale contro il russo Rublev, poi in semifinale il sorprendente statunitense Paul nulla ha potuto contro Nole, così si è materializzata la finale Tsitsipas Djokovic, che promette di essere decisamente intrigante…











