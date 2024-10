Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Le nuove più drammatiche giungono da Jabaliya, dove i bombardamenti dell’Idf hanno di fatto raso al suolo numerosi edifici, provocando 150 morti. Un raid israeliano eseguito su una scuola di Gaza ha invece provocato la morte di 16 persone. Alla riunione di Kazan, dove si sono ritrovati i pesi che aderiscono ai Brics, il leader russo Putin ha dichiarato che “Il Medio Oriente + sull’orlo di una guerra totale”. Mentre il leader numero due di Hamas si è recato a Mosca dove ha parlato delle possibilità della fine della guerra, nell’ultimo giorno in Libano si sono registrati 28 morti. Altre dichiarazioni relative alla guerra sono quelle del Consiglio supremo di difesa che ha definito gli attacchi contro l’Unifil, inaccettabili.

Il segretario di stato Usa Blinken, che si trova in Israele, ha chiesto di nuovo uno stop al conflitto in atto. Israele ha colpito ancora nel sud di Beirut, distruggendo tutti gli uffici della tv Al Mayadeen. L’Idf ha diffuso altri documenti nei quali si evidenzia la cooperazione che sta avvenendo tra la televisione araba Al Jazeera, e uomini di Hamas.

Ultime notizie, 15enne ucciso a Napoli

Un omicidio si è verificato nella giornata di ieri, alle prime ore, in quel di Napoli. A farne le spese un ragazzo giovanissimo, di soli 15 anni, assassinato in corso Umberto I dopo una sparatoria. Due i ragazzi feriti, un 17enne, anch’esso raggiunto da colpi d’arma da fuoco, e un 14enne che invece avrebbe riportato solo delle escoriazioni, ma la situazione più grave ha riguardo purtroppo il 15enne di cui sopra che non ce l’ha fatta: quando le forze dell’ordine lo hanno preso in carico era ormai troppo tardi.

Sulla vicenda è stata aperta una indagine per cercare di ricostruire cosa sia accaduto, e al momento si sa che i tre sarebbero rimasti coinvolti in una sparatoria, anche se non è chiaro chi abbia sparato. Una mano in tal senso potrebbe giungere dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona da cui si capirà se i tre ragazzini erano i veri obiettivi della sparatoria o se invece fossero solo delle vittime collaterali: attesi aggiornamenti nelle prossime giornate.

Ultime notizie, flirt fra Totti e Jacobelli?

Vi sarebbe stato un flirt fra l’ex star della Roma, Francesco Totti, e Marialuisa Jacobelli, nota giornalista calcistica, figlia di Xavier. Secondo quanto si legge su Gente i due sarebbero stati fotografati assieme in un hotel di Roma: sembra che siano rimasti nell’albergo per circa un’ora dopo di che sarebbero usciti.

Jacobelli, sentita dal magazine, non ha smentito, parlando dell’esistenza di una liason e dicendo “Se ci sono le foto…”, facendo quindi chiaramente capire come gli scatti siano la prova di un eventuale rapporto fra i due. Che la storia fra il Pupone e Noemi Bocchi sia quindi finita? I due si erano messi assieme tre anni fa, e non è mai stato chiaro se il loro rapporto sia stato la rottura della storia con Ilary Blasi, fatto sta che a questo punto Totti potrebbe avere una nuova partner.

Ultime notizie, grave incidente stradale sull’A1

Nella giornata di ieri si è verificato un grave incidente stradale lungo l’autostrada A1, fra Orvieto e Attigliano, che ha causato due vittime. L’episodio è accaduto all’alba di ieri, ed ha visto il coinvolgimento di due mezzi, fra cui uno pesante. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma per due persone non vi è stato nulla da fare, avendo riportando delle ferite mortali dopo lo scontro.

L’incidente di ieri sull’A1 ha causato delle gravissime ripercussioni al traffico di quel tratto dell’A1, visto che, come riferisce TgCom24.it, si sono venuti a creare ben 11 chilometri di coda fra Fabbro e Attigliano in direzione Roma, obbligando gli automobilisti a compiere percorsi alternativi, congestionando quindi anche il traffico sulle arterie locali.

Ultime notizie, l’esplosione alla Toyota di Bologna

Il giorno dopo il tragico incidente sul lavoro avvenuto alla Toyota Handling di Bologna, che ha causato la morte di due lavoratori, le polemiche sulla sicurezza continuano, con i sindacati dei metalmeccanici che hanno proclamato una giornata di sciopero per domani. Intanto da parte dei giudici è stato aperto un fascicolo nel quale viene ipotizzato l’omicidio colposo.

Le forze dell’ordine stanno indagando anche riguardo alle ditte che operano nello stabilimento in subappalto. Per quanto riguarda la situazione dei feriti ricoverati in ospedale, l’Ausl ha reso noto che il più grave si trova ancora in prognosi riservata. Messaggi di cordoglio per l’incidente sono arrivati sia dal Cardinale Zuppi che dal Presidente Mattarella.

Ultime notizie, il canone Rai torna a 90 euro

Nella legge di bilancio appena presentata dal governo Meloni la sorpresa che riguarda il canone Rai. Infatti la riduzione di 20 euro introdotta lo scorso anno non è stata confermata. Una decisione che potrebbe portare nelle casse del servizio pubblico un importo variabile tra 420 e 430 milioni di euro. Per una eventuale nuova proroga sarà necessario che sia presentato ed approvato un nuovo emendamento durante l’approvazione della legge di bilancio in Parlamento.

Ultime notizie, il licenziamento di Grillo da parte di Conte

Il contratto di consulenza di Beppe Grillo con il Movimento 5 stelle è stato sciolto da Giuseppe Conte, che ha accusato il fondatore del M5S di fare comunicazione con sabotaggio dei temi cari al movimento. Da parte di Grillo e del suo staff la rottura del contratto è stata smentita in modo deciso, dicendo che il contratto che lega Grillo al M5S andrà fino alla naturale scadenza, prevista nei prossimi mesi.