ESPLOSIONE BOLOGNA E CROLLO PARZIALE DI UN CAPANNONE

Una violenta esplosione si è verificata alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, in provincia di Bologna. Prima si è sentito il rumore di uno scoppio, poi un forte boato per il crollo di una parte del capannone dell’azienda che si occupa di movimentazione merci, progettazione e produzione di carrelli controbilanciati elettrici, oltre che montanti e traslatori.

Silvia Nowak, l'avvocato del marito: "Una prova regina lo scagiona"/ "Uccisa da chi la conosceva bene"

Al momento sono in corso verifiche per accertare l’eventuale presenza di persone sotto le macerie, mentre per quanto riguarda il bilancio dell’esplosione Bologna, al momento è di un morto e tre feriti gravi. Tra questi ultimi ve ne sarebbe uno che verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, al lavoro anche per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per capire il motivo per il quale c’è stata l’esplosione che ha danneggiato in maniera grave la struttura. Sulla vicenda è intervenuto Giampiero Falzone, sindaco di Borgo Panigale, il quale ha spiegato che lo scoppio è stato sentito in maniera molto forte in tutta la zona: “La situazione potrebbe essere molto seria“.

Riccardo Branchini scomparso dopo una cena con gli amici/ Caso a Chi l'ha visto?, l'auto ritrovata e...

LE IPOTESI SULLE CAUSE DELL’ESPLOSIONE BOLOGNA

In merito all’incidente, il Resto del Carlino riferisce l’ipotesi che a saltare in aria sarebbe stato un compressore. Questa la prima ipotesi dai rilievi attualmente in corso: dunque, uno strumento a pressione, forse appunto un compressore, sarebbe esploso. Ma non è chiaro se fosse all’interno o all’esterno del capannone. Inoltre, non vengono esclusi danni ad edifici adiacenti.

Non sono stati registrati crolli strutturali dello stabilimento, eppure un pilastro non avrebbe retto, quindi non è possibile al momento escludere che nel crollo abbia causato dei danni agli edifici che si trovano vicini. Per quanto riguarda i feriti, che sono stati subito soccorsi dal 118, sono stati condotti in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove sono stati ricoverati.

SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 23 ottobre 2024/ I numeri vincenti (243/2024)

VIDEO ESPLOSIONE BOLOGNA