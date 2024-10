Un nuovo omicidio a Napoli, un 15enne assassinato nelle scorse ore a colpi di pistola. Si risveglia così, con una notizia choc, lo splendido capoluogo campano, registrando l’ennesima vita spezzata dalla criminalità, un ragazzo, poco più che un bambino, che è stato brutalmente assassinato in corso Umberto I. Secondo quanto scrive Fanpage, così come numerose altre testate nelle ultime ore, il 15enne sarebbe stato ucciso durante una sparatoria che avrebbe causato altri due feriti, entrambi ricoverati in ospedale.

La notizia dell’omicidio a Napoli è ancora in aggiornamento, essendosi verificata nelle ultime ore, ma si sa che sul luogo segnalato c’è stato un dispiego importante di mezzi di soccorso ma anche di agenti delle forze dell’ordine, mentre le indagini sono state attualmente affidate agli uomini della squadra mobile della questura locale. Si sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, e in tal senso sta dando una grande mano la polizia scientifica che ha sigillato la scena del crimine ed ha già visionato le eventuali telecamere di sicurezza presenti in zona che potrebbero aver filmato appunto questo nuovo omicidio a Napoli, che ricordiamo, ha stroncato la vita ad un 15enne.

OMICIDIO A NAPOLI, 15ENNE UCCISO E DUE FERITI: CASI COLLEGATI?

Il giovane, come detto sopra, sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco risultati alla fine fatali, e anche i feriti sarebbero giovanissimi, due ragazzi minorenni di 14 e 17 anni che si trovano al momento presso l’ospedale Cto di Napoli, anche se a riguardo Fanpage sottolinea che non è ancora chiaro se i tre casi siano collegati fra di loro.

L’ipotesi non si esclude anche perchè il 17enne ha riportato delle ferite che risulterebbero essere state causate da alcuni spari, molto probabilmente di una pistola, mentre il 14enne sarebbe stato fortunatamente ferito in maniera molto più lieve, visto che è probabile che sia caduto, riportando delle escoriazioni. In merito alla sparatoria che ha portato all’omicidio a Napoli, si sa invece che è stata registrata la notte passata, attorno alle ore 2:00 fra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2024.

OMICIDIO A NAPOLI, 15ENNE ASSASSINATO: SI INDAGA

La zona individuata in via Carminiello al Mercato, e sul posto sono state diverse le persone che sono giunte nonostante la tarda ora della notte, per capire costa stesse succedendo. Con le sirene spiegate anche le ambulanze che quando sono giunte sul luogo hanno rinvenuto il 15enne già in condizioni disperate: hanno quindi iniziato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è stato vano e alla fine il ragazzo è stato dichiarato morto sul luogo, visto che ogni trasporto in ospedale sarebbe risultato inutile essendo il suo cuore senza alcun battito.

Cosa è accaduto quindi? E’ questo quello che si stanno domandando gli abitanti della zona ma soprattutto coloro che stanno indagando, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di questi terribili eventi: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.