Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente fra Israele e Hamas giunta al giorno numero 375. Quella di ieri è stata una giornata caratterizzata da feroci scontri fra l’esercito israeliano e gli Hezbollah. Nel nord del Libano 18 persone sono rimaste uccise a seguito di un raid dell’Idf su un villaggio di Aiton, prima volta che questa zona, a maggioranza cristiana, viene presa di mira, come riferisce TgCom24.it.

I combattimenti si sono intensificati comunque nella zona di confine, nel frattempo non si placa la condanna nei confronti di Israele per gli attacchi alle basi Unifil, a cominciare dalle parole dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, che ha parlato di “un atto inammissibile”, mentre Guterres, facendo il paio a quanto detto pochi giorni fa dal ministero della difesa, Crosetto, ha parlato di atti che “potrebbero essere considerati crimini di guerra”. Pronta la replica di Tel Aviv che attraverso X ha chiesto il ritiro dell’Unifil dalle zone di conflitto “e smetta di fare il gioco di Hamas”.

Ultime notizie, Bianca Balti si mostra sui social

La top model italiana Bianca Balti, è uscita nuovamente allo scoperto nelle ultime ore, la prima volta dopo aver annunciato di aver un cancro alle ovaie. E’ stata già oparata e attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato uno scatto di se quasi totalmente nuda, con il seno coperto, ma con una foto in bella mostra della sua cicatrice post operazione. Bianca Balti ha inoltre deciso di tagliare i capelli, mostrandosi quindi con una nuova pettinatura, un caschetto.

Sulla foto la scritta “Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia”, in riferimento all’inizio della chemioterapia che ha evidentemente iniziato in queste ore. Quindi aggiunge “Un passo alla volta”, ma anche “La vita è bella”. Numerosi i personaggi famosi che hanno messo mi piace agli scatti o che li hanno commentati, come ad esempio Chiara Ferragni, ma anche Elena Santarelli, Cristina Chiabotto, Melissa Satta, Marica Pellegrinelli e molte altre ancora.

Ultime notizie, tragico incidente a Potenza, 3 vittime e 7 feriti

E’ pesantissimo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale Potenza Melfi. Lo scontro fra due auto è avvenuto nella tarda serata di domenica ed ha provocato la morte di tre ragazzi giovani, con l’aggiunta di altri sette feriti.

Le tre vittime erano tifosi del Foggia che stavano rientrando a casa dopo aver visto i propri beniamini, e si tratta di Samuele Del Grande di 13 anni, Michele Biccari di 17 e Gaetano Gentile di anni 21. L’auto su cui viaggiavano si è schiantata frontalmente con un’altra vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta, e in totale sono rimaste coinvolte altre sette persone, di cui due ferite in maniera grave e al momento ricoverate in terapia intensiva. Sulla vicenda è stata aperta una indagine per ricostruire con esattezza quanto sia accaduto e comprendere di chi siano le responsabilità.