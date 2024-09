Le ultime notizie sulla guerra in Medioriente. Una nuova ondata di attacchi aerei da parte di Israele si è abbattuta sul Libano e tra le vittime anche un comandante di Hezbollah. Il copione della guerra sta ripetendo quello che è avvenuto in precedenza nella parte sud, con gli attacchi su Gaza con continui bombardamenti. A questo “forcing” da parte dell’esercito di Israele, gli Hezbollah stanno rispondendo con lanci di missili verso la Galilea ed un missile è stato indirizzato anche su Tel Aviv, ma è stato abbattuto della contraerea israeliana.

Intanto l’ONU sta cercando di mettere in piedi le trattative di una tregua che consenta di soccorrere i civili e impedire l’allargamento del conflitto. Nel suo intervento presso l’assemblea generale delle Nazioni Unite, Abu Mazen ha chiesto che i paesi che riforniscono di armi Israele mettano fine ai loro invii ma Netanyahu ha bocciato la tregua.

Dramma nella giornata di ieri in quel di Colmaggiore di Sopra, una frazione del comune di Tarzo, in provincia di Treviso, dove due anziani sono stati trovati nella propria abitazione senza vita. Come scrive TgCom24 tramite il proprio sito web, la coppia, marito e moglie, era nella camera da letto della propria casa e si è trattato quasi sicuramente di un caso di omicidio-suicidio.

A morire sono stati Giancarlo Gaio, di anni 90, e la moglie Cesira Bianchet, di anni 82, entrambi deceduti a seguito dell’esplosione di colpi di arma da fuoco, così come dai segni evidenti trovati sui due cadaveri. La pistola era regolarmente detenuta dal 90enne ed è verosimile che l’uomo abbia sparato alla moglie per poi rivolgere l’arma a se stesso e fare fuoco.

Ultime notizie, misterioso omicidio in provincia di Como

E’ del 76enne Candido Montini il cadavere rinvenuto in quel di Garzeno, piccola località della provincia di Como. L’uomo è stato ucciso a coltellate nella sua casa situata in valle Albano, ma l’identità dell’omicida resta per il momento un mistero. L’anziano è un negoziante e del suo corpo senza vita si è accorto il fornaio.

La vittima doveva passare a ritirare il pane ma non vedendolo arrivare si è recato lui nel negozio; ha trovato la bottega chiusa ed è quindi passato da casa per controllare che fosse tutto a posto ed ha appunto trovato il corpo senza vita del 76 anni. L’uomo sarebbe stato raggiunto da numerosi colpi al collo e all’addome, e che si tratti di un omicidio è palese. Secondo le prime indiscrezioni la morte potrebbe risalire a martedì sera: si indaga.

Ultime notizie, omicidio Bologna: fermato il responsabile

Il presunto responsabile del 26enne ucciso a Bologna pochi giorni, in piazza XX Settembre, sarebbe stato fermato in queste ore dai carabinieri. In manette è finito un 25enne originario della Guinea che è stato prima fermato, quindi interrogato e poi sottoposto a fermo, ed ora si trova presso la casa circondariale Rocco D’Aamato.

La vittima era originario della Costa d’Avorio ed era un senza dimora, ucciso con delle coltellate all’addome: era stato soccorso in condizioni disperate per poi morire in ospedale. Da capire il perchè dell’omicidio: nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti sulla vicenda.

Ultime notizie, gli sviluppi della strage di ieri a Nuoro

Il bilancio della strage avvenuta nella mattinata di mercoledì a Nuoro si è aggravato con la morte di due dei feriti, il figlio dell’omicida e il vicino di casa, Paolo Sanna. Roberto Gleboni si stava separando dalla moglie, Giusi Massetti e forse è questo il motivo scatenante della strage, all’apparenza inspiegabile, che ha messo in ginocchio l’intera città di Nuoro.

La richiesta di intervento è arrivata ai carabinieri da parte della moglie del vicino di casa, Valentina, che aveva visto il marito gravemente ferito sulle scale davanti alla porta di casa. Il figlio sopravvissuto ha dichiarato ai carabinieri che i suoi genitori avevano avuto una lite molto cruenta, al termine della quale sono arrivati i colpi di arma da fuoco, una pistola che l’uomo deteneva legalmente.

Ultime notizie, Jannik Sinner vince il primo turno al Master di Pechino

Dopo circa un mese di distanza dal successo ottenuto negli Open degli Stati Uniti a Flushing Meadows, il tennista italiano è tornato a giocare nel circuito ATP trovandosi di fronte nel primo turno il cileno Jarry, che ha battuto in 3 set, dopo un avvio che ha visto il suo avversario aggiudicarsi il primo.

Sinner ha poi vinto il secondo ed il terzo set, quest’ultimo più nettamente, per 6 – 1. Un risultato che lo rinfranca dopo un periodo di lontananza dai match ufficiali e gli permette di continuare a incrementare il suo punteggio, dovendo difendere il primo posto conquistato lo scorso anno proprio in questo torneo.

Ultime notizie, Pareggio dopo le due prime regate nella finale della Luis Vuitton Cup

La prima giornata della finale della Luis Vuitton Cup in corso di svolgimento a Barcellona ha visto Luna Rossa e Ineos Britannia chiudere sull’1 – 1 dopo due regate vinte, la prima dalla barca italiana e la seconda da quella inglese. La finale si svolge al meglio delle 13 regate e la barca vincente affronterà poi New Zealand nella finale per l’America’s Cup.

Le prossime regate, dopo la sosta di domani, si svolgeranno sabato e domenica. Nella prima regata Luna Rossa ha preso subito il comando riuscendo poi ad incrementarlo ad ogni lato e chiudendo con un vantaggio di 46 secondi. Bella seconda regata, dopo un piccolo vantaggio iniziale degli italiani la barca inglese ha preso il comando e non l’ha più lasciato chiudendo con 16 secondi di vantaggio.