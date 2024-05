Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Ucraina, Blinken: “Nuove armi in arrivo a Kiev”

Non si placa la guerra in Ucraina dopo l’invasione dell’esercito russo, e nel giorno numero 811 (ieri), una delle notizie più significative è stata senza dubbio quella dell’arresto di un generale della difesa dell’esercito russo, sospettato di corruzione e tangenti. Attenzione anche a quanto accaduto a Volgograd, dove è deragliato un treno merci che secondo quanto riferito dai media russi sarebbe stato colpito con un drone.

Da segnalare la visita a sorpresa di Anthony Blinken, segretario di stato Usa a Kiev che ha promesso “armi in arrivo”, mentre Putin ha annunciato che sarà in Cina domani e il 17 maggio. Infine la Svezia ha aperto al dispiegamento di armi atomiche Usa in caso di guerra: sicuramente non una piacevole notizia. Il fronte più caldo in queste ore è quello a Kharkiv.

Ultime notizie, arresti in una nota pizzeria di Napoli

Gli incassi di una nota pizzeria di Napoli, secondo quanto si legge su RaiNews, sarebbero stati utilizzati per finanziare il clan Contini e mantenere nel contempo i detenuti oltre a creare un’attività di pianificazione. Cinque persone sono state arrestate con tre milioni di euro sequestrati a seguito di un’operazione che si è svolta ieri nel capoluogo campano.

Come scrive Rai News, nel mirino la pizzeria notissima in centro storico, leggasi “dal Presidente”, in via dei Tribunali, che secondo chi indaga sarebbe riconducibile al suddetto clan Contini. Nei confronti degli indagati le accuse sono quelle di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità agevolativa dell’organizzazione camorristica denominata clan Contini. Parte degli incassi della pizzeria erano destinati a mantenere la famiglia del clan anche dopo la detenzione di un noto esponente dello stesso.

Ultime notizie, strage in Brasile dopo una inondazione

E’ una vera e propria strage quella che si è verificata in Brasile, nello stato di Rio Grande do Sul, a seguito di una serie di alluvioni che hanno messo in ginocchio la zona. Al momento vi sono 202mila abitazioni senza acqua, mentre le vittime accertate sono 147 ma il bilancio rischia di aggravarsi in maniera importante tenendo conto che sono ancora 127 quelle disperse, oltre ad 806 persone ferite.

Per quanto riguarda il numero di sfollati, invece, si parla di ben 619mila persone, di cui 81mila attualmente nei rifugi, mentre altre 538mila sono ospitate da famigliari o amici. La Protezione Civile ha infine fatto sapere che sono state salvate fino ad ora 76.470 persone, e altri 10.814 animali.

Ultime notizie, al giro d’Italia vince Valentin Paret-Peintre

Il francese Valentin Paret-Peintre ha vinto la tappa di ieri del Giro d’Italia che è terminata sulla Bocca della Selva. Per il corridore della Decathlon-AG2R che ha preceduto sula linea d’arrivo della decima tappa Bardet e Tratnik, si tratta del primo successo della carriera da professionista. Lo sloveno Tadej Pogacar ha controllato con tranquillità la tappa ed ha conservato senza affanni la maglia rosa. L’attacco decisivo di Paret-Peintre è stato scoccato a circa 3 chilometri dall’arrivo, sulla salita finale, riprendendo e superando il connazionale Bardet che è poi giunto al traguardo con un ritardo di 30 secondi.

Ultime notizie, assaltato in Normandia un furgone della polizia penitenziaria

Nella giornata di ieri un furgone della polizia penitenziaria francese che stava trasportando un carcerato, è stato attaccato mentre si trovava nelle vicinanze di Val-de-Reuil, in Normandia. A mettere a segno l’attacco, nel quale sono rimasti uccisi due agenti, sono state 4 persone armate che sono arrivati al casello di Incarville a bordo di due autovetture.

Oltre alle vittime nell’assalto al furgone sono rimasti feriti in modo grave altri 3 agenti. Il detenuto, Mohamed Amra, sta scontando una pena detentiva di 18 mesi per un tentato omicidio, e del quale era in corso il trasferimento per un interrogatorio da parte del Gip, è evaso ed è attualmente in fuga, ricercato da agenti della Gign.

Ultime notizie, ecco le Bandiere Blu del 2024

Le Bandiere Blu, ovvero gli Oscar riservati alle migliori spiagge italiane, sono state assegnate anche quest’anno dall’Ong Fee. Si tratta della 38esima edizione e anche in questo caso le regioni regine della classifica si sono confermate la Liguria e la Puglia. Anche in questa edizione ci sono state delle nuove spiagge, in totale 14, mentre 4 sono i comuni che sono usciti dalla graduatoria. Fanno parte delle nuove spiagge inserite località sull’Adriatico come Porto Sant’Elpidio e Ortona, ma anche la siciliana Taormina.

Ultime notizie, morta la scrittrice canadese Alice Munro

Alice Munro, 92enne scrittrice canadese che nel 2013 fu insignita del Premio Nobel per la letteratura, è morta oggi mentre si trovava nella sua casa di Port Hope, località dell’Ontario. L’annuncio è arrivato da parte del Globe and Mail, il quotidiano che ha ricevuto la notizia dai familiari della scrittrice, che da circa 10 anni soffriva di demenza senile. Nel corso della sua carriera la scrittrice canadese ha pubblicato molte raccolte di racconti brevi.

Ultime notizie, incendio in un appartamento di San Benedetto del Tronto con una vittima

Un’anziana di 74 anni è morta ieri a San Benedetto del Tronto a causa di un incendio che è divampato nel suo appartamento che si trova in Via della Pace. Insieme a lei è morto il suo cane. L’incendio è scoppiato poco dopo le 12 di oggi ed i vicini, allarmati dal fumo che usciva dall’appartamento, hanno chiamato i vigili del fuoco. La donna ed il cane sono stati trovati morti in camera da letto. Le cause dell’incendio non sono state ancora chiarite, anche se si propende per una causa fortuita. Sempre oggi, a Verona sono stati messi in salvo 15 anziani che si trovavano all’interno di una casa di riposo nella quale si è verificato un incendio.











