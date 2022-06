Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Ucraina, Zelensky: “Putin? Zero colloqui”

Le ultime notizie in merito alla guerra in Ucraina sono alquanto inquietanti e fanno per l’ennesima volta capire come la pace sia tutt’altro che vicina. La Russia sta reagendo al nuovo invio di armi da parte dell’occidente, e il Cremlino ha fatto sapere che: ‘Colpiremo il governo di Kiev se verranno dati i missili a lunga gittata’. C’è il rischio quindi di un’ulteriore escalation del conflitto, una sorta di gatto che si morde la coda che sembra complicato da bloccare. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha aggiunto “L’impensabile è accaduto”, commentando la decisione di diversi Paesi europei di chiudere i propri spazi aerei al volo previsto dallo stesso Lavrov in Serbia, paese amico di Mosca. Intanto è uscita allo scoperto la Casa Bianca che ha fatto sapere di sostenere “gli sforzi dell’Italia per lo stop alla guerra”, mentre Di Maio ha aggiunto: “Continueremo con l’escalation diplomatica”. Infine da segnalare le nuove parole di Zelensky su Putin: “Zero colloqui”, che non lasciano presagire nulla di buono.

BORSE & MERCATI/ Azioni, bond e cambi in attesa delle scelte della Bce

Ultime notizie, iniziati i lavori per ripristino Alta Velocità

Sono entrati nel vivo i lavori di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità compresa fra Roma e Napoli. Lo scorso 3 giugno si è verificato un incidente ad una carrozza, fortunatamente senza conseguenze, nei pressi della stazione Roma Prenestina, e da quella data i treni che sono passati di lì hanno subito dei ritardi, con conseguenze poi su tutta la linea. Come riferito da SkyTg24.it, il programma dei treni alta velocità prevede delle cancellazioni e delle deviazioni di percorso fino alla fine dei lavori, ma in ogni caso circolerà circa l’80 per dell’offerta programma fra Roma e Napoli. Nel dettaglio viene fatto sapere che: “i treni percorrono le linee convenzionali Napoli-Roma via Formia o via Cassino con aumento dei tempi di viaggio fra 60 e 90 minuti. Inoltre, i treni deviati via Formia fermano a Napoli Centrale e Roma Tiburtina; quelli via Cassino fermano a Napoli Afragola e Roma Termini. È attivo servizio di bus navetta di Trenitalia fra Napoli Afragola e Napoli Centrale e fra Roma Termini e Roma Tiburtina”.

Montalto delle Marche, Marche/ Tra mare e montagna, un borgo medievale

Ultime notizie, morto bassista dei Bon Jovi, Alec John Such

E’ morto nella giornata di ieri lo storico bassista e co-fondatore dei Bon Jovi, Alec John Such. Aveva 70 anni ed è stato membro della band per più di 10 anni, fino al 1994. A dare la TRAGICA notizia, le pagine social dello stesso gruppo: “Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec. Come membro fondatore dei Bon Jovi, è stato parte integrante della formazione della band. Ad essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l’uno per l’altro attraverso di lui. Era un amico d’infanzia di Tico Torres e ha portato Richie Sambora a vederci esibire. Alec è sempre stato selvaggio e pieno di vita. Ora questi ricordi speciali mi portano un sorriso sul viso e una lacrima agli occhi. Ci mancherà moltissimo”.

Pennapiedimonte, Abruzzo/ Paesino immerso nel Parco nazionale della Majella

Ultime notizia, iniziata la conferenza di Bonn

E’ iniziata la conferenza di Bonn sui cambiamenti climatici: si andrà avanti fino al 16 giugno e farà da apripista alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27, in programma a novembre di quest’anno. La COP27, che si terrà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, avrà il compito di concretizzare tutti quei buoni propositi sul clima che si stileranno appunto in questi giorni a Bonn, nonché quanto deciso l’anno scorso a Glasgow, durante la COP26. “Il cambiamento climatico – le parole del segretario esecutivo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Patricia Espinosa – non è un’agenda che possiamo permetterci di subordinare al nostro programma globale. Abbiamo bisogno di decisioni e azioni ora e spetta a tutte le nazioni fare progressi a Bonn”.

Ultime notizia, il bollettino odierno del coronavirus

Nel bollettino del Covid 19 si segnalano 8.512 nuovi casi di contagio, in netto calo, data la giornata festiva, rispetto ai 15.082 di ieri, ma superiori rispetto a lunedì scorso quando furono 7.537. Questo piccolo aumento si è verificato negli ultimi giorni e potrebbe anche essere un segnale di un piccolo rialzo, oppure una oscillazione. I decessi sono stati invece 70. Il numero delle persone guarite è stato di 18.625 e questo porta il totale dei contagiati attuali a 631.348. I ricoveri vedono il calo di 1 unità ed un totale di 217, in intensiva, mentre sono aumentati di 42 unità nei reparti ordinari con il totale che risale a 4.453. A livello regionale sono il Lazio, l’Emilia Romagna e la Lombardia le regioni con il numero di casi maggiore.

Ultime notizie, rogo in un deposito di container in Bangladesh

Un rogo avvenuto in un deposito container nella città di Chittanong, in Bangladesh, ha causato 50 vittime e centinaia di feriti. Tra le vittime anche alcuni pompieri che sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme che erano state innescate da una esplosione avvenuta all’interno del deposito. I feriti sono stati portati in diversi ospedali della zona. La notizia dell’incidente, che è avvenuta nella notte di ieri, è stata riportata da un quotidiano locale, il “New Age Bangladesh”, che ha comunicato che le squadre antincendio stanno ancora cercando di estinguere le fiamme.

Ultime notizie, la morte di Gianni Clerici

Gianni Clerici, grande cronista di tennis, giornalista e autore di vari libri è morto all’età di 91 anni a Bellagio. In gioventù aveva anche praticato il tennis e successivamente era diventato uno dei migliori cronisti di questo sport. Insieme a Nicola Pietrangeli è l’unico italiano ad essere stato ammesso nella “Hall of fame” del tennis.

Ultime notizie, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Nel corso della settimana l’anticiclone Scipione attraverserà dei momenti di difficoltà e su tutta la penisola si avranno delle condizioni di tempo perturbato e anche forti piogge e grandinate. Questa situazione dovrebbe durare, con condizioni diverse da zona a zona, fino a giovedì. Poi falla giornata di venerdì la situazione dovrebbe tornare con il sole e un rialzo delle temperature. I primi settori ad essere interessati dal peggioramento delle condizioni atmosferiche saranno quelli del nord con piogge da domani su tutti i settori delle Alpi,

Ultime notizie, gravissimo un bambino di 4 anni travolto da un Tir a Goito

A Goito, in provincia di Mantova, un bambino autistico di 4 anni è rimasto vittima di un incidente ed è gravissimo in ospedale, dove è stato trasportato con l’elisoccorso, dopo essere stato investito da un Tir. Il bambino si trovava su un marciapiede ed ha lasciato la mano della madre per cercare di raggiungere il padre dalla parte opposta della strada, ma p stato invece investito dal camion che ha cercato disperatamente di frenare ma non ci è riuscito. L’incidente è avvenuto in mattinata.

Ultime notizie, i dati settimanali del Covid 19

I dati relativi alla pandemia che riguardano l’ultima settimana, confermano che la curva continua a scendere e ci stiamo avvicinando al numero di 100mila positivi settimanali, mentre per quanto riguarda le terapie intensive vi sono ospitati poco più di 200 pazienti, con cali percentuali inferiori a quelli della settimana precedente, ma più alti della media nelle regioni più piccole. Ora si attende il 15 giugno, data nella quale si dovrebbe eliminare totalmente l’obbligo delle mascherine da qualsiasi luogo, esclusi ospedali e Rsa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA