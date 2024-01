Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele-Hamas, Blinken: “Troppi morti civili a Gaza”

Nella giornata odierna si sono incontrati il segretario USA Blinken e il leader israeliano Netanyahu. L’incontro è avvenuto presso il ministero della difesa di Tel Aviv e i due hanno parlato soprattutto della situazione degli ostaggi. Alcune indiscrezioni confermano che per permettere ai palestinesi il rientro nella zona nord della striscia gli israeliani vogliono dei progressi su questo tema. “Troppi morti civili a Gaza”, ha fatto sapere l’esponente del governo a stelle e strisce.

James Kottak, morto il batterista degli Scorpions: aveva 61 anni/ Ha suonato anche con i Kingdome Come

Dopo il colloquio con Netanyahu, Blinken ha avuto un altro incontro con il gabinetto di guerra israeliano. Hezbollah ha comunicato di avere colpito questa mattina la base militare di Safed, attacco con droni che è stato confermato da fonti israeliane, ma con la dichiarazione di non aver subito danni. In totale fino ad oggi sono morti 182 soldati israeliani. Da parte del capo dell’ufficio politico di Hamas, è stato lanciato un appello ai paesi musulmani perché forniscano armi ai guerriglieri palestinesi.

Ecuador, stato di emergenza: saccheggi, rivolte e 8 morti/ Il presidente: “Guerra ai narcos”

Ultime notizie, Ponte Morandi: risarcite 193 parti civili

Nella giornata di ieri, come si legge su TgCom24.it, l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, e gli altri nove imputati nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, hanno risarcito 193 parti civili. La notizia è emersa nel corso della prima udienza dopo la ripresa del processo.

“In considerazione del reiterato rifiuto da parte di Aspi di riconoscere il risarcimento per il danno subito – fanno sapere i legali attraverso una nota – 193 parti civili hanno raggiunto un accordo per una transazione parziale con un piccolo gruppo di imputati e solo nei loro confronti è formulata revoca della costituzione. La transazione non è in alcun modo intesa come una, anche implicita, ammissione di colpa”. Ricordiamo che il crollo del ponte Morandi avvenne il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone innocenti.

PAPA vs GENDER/ Una teoria "pericolosissima" perché non fa i conti con la vita

Ultime notizie, disoccupazione a Novembre scende al 7.5%

Buone notizie per quanto riguarda il tasso di disoccupazione che in Italia è sceso al 7,5% a novembre del 2023. A comunicarlo è stato l’Istat, l’istituto di statistica italiana, così come si legge su RaiNews, precisando che il mese precedente, ottobre 2023, i disoccupati erano pari al 7,7%, quindi 0,2 punti percentuali in più.

Il numero di occupati totale è pari a 23 milioni e 743mila, superiore di 520mila unità rispetto al 2022. Lo scorso mese di novembre è aumentato anche il tasso di occupazione, +0,1 per cento pari a 30mila unità in più, tra le donne, mentre è rimasta stabile l’occupazione maschile. Confrontando i dati del trimestre settembre-novembre 2023 con quello precedente, da giugno ad agosto, l’occupazione è salita nel complesso dello 0,6 per cento per un totale di ben 130mila occupati in più. Da segnalare che il tasso di occupazione a novembre è rimasto invariato al 61,8 per cento rispetto al mese precedente.

Ultime notizie, Il Fatto: “Sgarbi indagato”

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e personaggio televisivo, sarebbe indagato dalla procura di Imperia per furto di beni culturali. Stando a quanto riferisce il giornale, così come scrive SkyTg24.it ci sarebbe un fascicolo con iscrizione in merito al caso del dipinto di Rutilio Manettu, trafugato nel 2013 dal castello di Buriasco, in provincia di Torino, e riapparso a Lucca nel 2021 come “inedito” di proprietà appunto di Sgarbi.

Sempre secondo Il Fatto, l’indagine sarebbe stata aperta come derivazione di un’altra inchiesta per esportazione illecita di opere d’arte in merito al Valentin de Boulogne. Il fascicolo è stato trasferito a San Severino Marche, luogo di residenza di Sgarbi, nel frattempo i carabinieri avrebbero già sentito il restauratore e i titolari dell’impresa di Correggio che avrebbe eseguito una copia dell’opera.

Ultime notizie, nominato il nuovo premier francese

Il nuovo primo ministro francese è Gabriel Attal, che con i suoi 34 anni è il più giovane che abbia mai ricoperto questa carica. Attal sostituisce Elisabeth Borne ed in precedenza ricopriva la carica di responsabile dell’Istruzione Il 34enne nuovo premier è uno dei fedelissimi del presidente Macron e nel nostro paese è conosciuto soprattutto per la polemica che ha avuto in passato con Matteo Salvini, oltre che per aver detto no alla “abaya”.

Il precedente record di giovinezza per un premier francese era di Laurent Fabius, che diventò primo ministro nel 1987 all’età di 37 anni. Le sue caratteristiche fisiche, scattante ed asciutto, lo fanno sembrare ancora più giovane dei suoi 34 anni. Per lui la sfida più importante è quella di dare nuovamente slancio al “macronismo” che è attualmente alle prese con una crisi di identità.

Ultime notizie, incidente con feriti gravi in una cabinovia in Tirolo

Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in Tirolo dopo essere precipitati da una altezza di 7 metri a causa di un incidente avvenuto alla cabinovia all’interno della quale si trovavano. L’incidente è avvenuto a Hochoetz, una località sciistica austriaca, e dai primi rilievi sembra sia stato causato dalla caduta di un albero e non da un difetto tecnico dell’impianto.

Le quattro persone a bordo appartengono allo stesso nucleo familiare. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 del mattino mentre la cabinovia, che può trasportare un massimo di 8 persone, si trovava nello spazio tra l’ottavo e il nono pilone.

Ultime notizie, A Palma Campania agli arresti domiciliari il sindaco

Il sindaco del comune di Palma Campania, Aniello Donnarumma si trova agli arresti domiciliari per una accusa di corruzione. L’indagine dei carabinieri che ha portato a questa decisione è per la cattiva gestione del comune e in totale l’indagine riguarda 8 persone, con 2 dipendenti del comune e 5 appaltatori. Si parla di assunzioni di persone nelle ditte che ricevevano degli appalti da parte del comune. Il sindaco era stato eletto nella lista Fratelli d’Italia. Gli investigatori hanno messo sotto la loro “lente d’ingrandimento” vari appalti per forniture, servizi e lavori, ed oltre alla corruzione sono stati ipotizzati anche reati di falso in atto pubblico e subappalti non autorizzati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA