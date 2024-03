Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra Israele: nuova strage fra gli affamati, 21 morti

Le ultime news sulla guerra fra Israele e Hamas. Nella giornata di ieri il premier Netanyahu ha dichiarato che l’esercito israeliano entrerà a Rafah nonostante le pressioni contrarie che si stanno registrando a livello internazionale. Nella notte scorsa sono arrivati nel nord della Striscia di Gaza sei tir carichi di aiuti umanitari ed a Gaza si sono avuti 6 morti.

TRASPORTO AEREO/ Le statistiche che rendono sicuri i voli commerciali

Dal lato opposto Hamas sta continuando a spingere i palestinesi che si trovano in Cisgiordania affinchè marcino sulla spianata delle Moschee in occasione del Ramadan. I negoziati per evitare l’escalation della guerra continuano ma non sono stati fatti passi in avanti. Da segnalare infine una nuova strage fra gli “affamati”, 21 morti e 150 feriti fra le persone in coda per prendere il pane e delle vittime si rimpallano la responsabilità i due eserciti nemici.

Auguri di buona Festa del papà 2024/ Le migliori frasi: "Un amore silenzioso, ma fortissimo"

Ultime notizie, Papa Francesco: “Mai pensato alle dimissioni”

TgCom24.it ha pubblicato un estratto delle dichiarazioni rilasciate da Papa Francesco in Life, autobiografia dello stesso Santo Padre. In un passaggio Bergoglia ricorda il covid e il vaccino: “Quando in Vaticano arrivò la prima dose, io mi prenotai subito e poi feci anche i richiami e, grazie a Dio, non fui mai contagiato”. Quindi le parole sul suo ricovero: “qualcuno era più interessato alla politica, a fare campagna elettorale, pensando quasi a un nuovo conclave. State tranquilli, è umano, non c’è da scandalizzarsi! Quando il Papa è in ospedale, di pensieri se ne fanno molti, e c’è anche chi specula per proprio tornaconto o per guadagno sui giornali”.

Immagini auguri di buona festa del papà 2024/ Dove trovare foto e gif da inviare su WhatsApp e sui social?

In ogni caso Papa Francesco non pensò mai alle dimissioni: “Penso che il ministero petrino sia ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia – precisa Francesco – Le cose cambierebbero se subentrasse un grave impedimento fisico, e in quel caso ho già firmato all’inizio del pontificato la lettera con la rinuncia che è depositata in Segreteria di Stato. Se questo dovesse succedere, non mi farei chiamare Papa emerito, ma semplicemente vescovo emerito di Roma, e mi trasferirei a Santa Maria Maggiore per tornare a fare il confessore e portare la comunione agli ammalati”.

Ultime notizie, 19enne ucciso a Firenze

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Firenze. La vittima, come si legge su TgCom24.it, è un giovane originario della Moldavia, che è stato soccorso in strada due notti fa nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Rinvenuto in condizioni disperate è deceduto poco dopo presso l’ospedale di Santa Maria Nuova a seguito delle gravi ferite riportate.

Il ragazzo è stato aggredito e accoltellato e le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al responsabile. Non è da escludere, secondo quanto fanno sapere gli inquirenti, che si sia trattato di un’aggressione per questioni legate alla droga. La squadra mobile ha già fermato un gruppo di persone di varie nazionalità ed è probabile che fra queste vi sia appunto anche il responsabile dell’efferato omicidio.

Ultime notizie, Aquila capitale della cultura italiana 2026

Il capoluogo dell’Abruzzo, Aquila, è stato scelto per il ruolo di capitale italiana della cultura nel 2026. Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha motivato la scelta spiegando: “Il dossier propone un modello di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale – si legge su RaiNews – artistico e naturale. Mira al recupero dell’identità, puntando sulla Cultura intesa come volano per la crescita e come elemento fondante di una comunità. Il progetto coinvolge un numero rilevante di realtà, creando un forte collante con i territori circostanti. Il budget previsto è coerente con gli obiettivi, la strategia di spesa indicata è destinata ad avere un importante effetto moltiplicatore”.

Il ministro della Cultura ha anche precisato che: “Il palinsesto degli eventi e delle iniziative si sviluppa per l’intero anno e copre tutto il panorama dell’espressione artistica e culturale, cinema, teatro, musica e arti visive. Apprezzata l’attenzione ai giovani, che non saranno solo fruitori ma attori. Il progetto adempie agli indicatori del bando con una buona integrazione tra pubblico e privato. Molto apprezzata la centralità e il coinvolgimento del sistema museale, bibliotecario e universitario. Il giudizio è eccellente. Pertanto la giuria all’unanimità raccomanda come Capitale italiana della Cultura 2026 la città dell’Aquila”.

Ultime notizie, tragedia del mare nel Mediterraneo

Un gommone partito dalla Libia con migranti a bordo è andato alla deriva per una settimana e oltre 60 persone sono morte a causa della fame, della sete e per le ustioni. Questo il racconto di altri 25 migranti che si sono salvati e sono stati raccolti da una delle navi che si trovano nel mediterraneo. Secondo i superstiti i messaggi di soccorso sono rimasti “inascoltati”.

I corpi dei migranti morti, tra i quali anche alcuni bambini, sono stati gettati in acqua. Due dei 25 migranti che si trovavano senza conoscenze, sono stati evacuati a bordo di un elicottero in quanto i tentativi di rianimarli sono stati vani.

Ultime notizie, frenata sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto

La costruzione del Ponte sullo Stretto, fortemente voluto dal leader leghista Salvini, ha avuto una frenata che ne rallenta sicuramente l’esecuzione. Infatti il comitato scientifico che era stato chiamato a dare il proprio parere, ha messo “nero su bianco”, 68 rilievi scientifici richiedendo delle integrazioni.

Sebbene si tratti, secondo i tecnici della società che deve seguire la realizzazione, di piccole richieste, il numero è talmente alto che potrebbe creare problemi. Tra i punti per i quali sono stati richieste delle precisazioni e degli aggiornamenti sul sisma e sui venti.

Ultime notizie, le ultime notizie sulla guerra Ucraina – Russia

Un attacco di droni russi ha colpito la città di Oblast Sumy causando il ferimento di 12 persone e la morte di altre due. Intanto a San Pietroburgo sono stati tratti in arresto 4 membri di un’organizzazione filo-ucraina con l’accusa di tentare di avvelenare dei prodotti alimentari. L’Unione Europea ha trovato un accordo su un fondo del valore di 5 miliardi di euro da utilizzare per la fornitura di armi all’Ucraina.

Dalla parte russa Putin ha concesso una lunga intervista ad una agenzia sovietica, la Ria Novosti, nel corso della quale ha detto che saranno schierate delle truppe al confine tra Russia e Finlandia. Nella stessa intervista Putin ha dichiarato che il suo paese è pronto anche all’evenienza di un possibile conflitto nucleare. Vitalij Robertus, vicepresidente della compagnia Lukoil, si è suicidato mentre si trovava all’interno del suo ufficio, ed il suo corpo è stato ritrovato dopo che si era rinchiuso e non aveva risposto al telefono per alcune ore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA