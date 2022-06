Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, Kiev: “600 civili torturati a Kherson”

Le notizie di ieri inerenti la guerra in Ucraina sono state pervase dalle forti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa, Medvedev, che ha esternato tutto il suo disprezzo nei confronti degli occidentali dicendo: “Odio chi è contro Mosca, voglio eliminarli. ‘Bastardi e imbranati”. Dichiarazioni a cui ha replicato il nostro ministro degli esteri, Luigi Di Maio: ‘Parole gravi, allontanano la pace’. Intanto a Mariupol c’è da fare i conti con una epidemia di colera, mentre il presidente Zelensky ha spiegato che ‘La Cina usi la sua influenza per fermare la Russia’. Mosca ha invece fatto sapere: ‘Liberate le aree residenziali di Severodonetsk’, mentre il Cancelliere tedesco Scholz ha aggiunto: La Germania rafforzerà la deterrenza nei Baltici. Infine da segnalare la denuncia di Kiev: “600 civili torturati a Kherson”.

Sputo del nocciolo di ciliegia, a Viterbo campionato mondiale/ Record di 22.80 metri

Ultime notizie salario minimo: accordo raggiunto dal Consiglio Europeo

Nella giornata i ieri si è trovata la quadra in merito al salario minimo in Unione Europea. Come fatto sapere dal Consiglio Europeo attraverso una nota ufficiale: “La presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul progetto di direttiva sui salari minimi adeguati nell’Ue. La nuova legge una volta adottata definitivamente, promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà così a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei”. Il comunicato specifica che “gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto un quadro procedurale per fissare e aggiornare i salari minimi secondo una serie di criteri chiari”. Si parla inoltre del coinvolgimento delle classi sociali: “Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che gli aggiornamenti dei salari minimi legali avverranno almeno ogni due anni (o al massimo ogni quattro anni per quei Paesi che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatica). Le parti sociali dovranno essere coinvolte nelle procedure di definizione e aggiornamento dei salari minimi legali”.

Bambina morta dopo malore a scuola/ Trani, famiglia sporge denuncia: aperta inchiesta

Ultime notizie, maxi blitz anti droga: 4.3 tonnellate di cocaina sequestrati

Maxi operazione anti droga eseguita ieri mattine dalle forze dell’ordine. In totale sono stati sequestrati ben 4.300 chili di cocaina, leggasi 4.3 tonnellate di stupefacenti, con l’aggiunta di circa due milioni di euro in contanti. L’operazione, che ha portato a ben trentotto arresti fra l’Europa e la Colombia, ha visto il coinvolgimento anche delle forze dell’ordine italiane, leggasi il Nucleo di polizia economico finanziaria di Trieste, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo giuliano. Fra gli arrestati anche vari esponenti dell’organizzazione criminale “Clan del Golfo”, quello che viene considerato il gruppo più importante fra i narcos colombiani, che in tempi recenti aveva già subito il duro colpo dell’arresto del loro capo Dario Antonio Usuga David. Detto Otoniel, negli Stati Uniti.

Bimbo di otto mesi muore a Milano durante bagnetto/ Con lui in vasca il fratellino

Ultime notizie, usura Varese: cinque persone arrestate

Cinque persone sono stata arrestate ieri dalla guardia di finanza di Varese in quanto accusate di aver gestito un giro usuraio, prestiti di denaro con tassi di interesse fino al 120 per cento, con l’aggiunta di emissioni di fatture per operazioni in realtà inesistenti. Dei cinque fermati, due sono finiti in carcere mentre gli altri tre ai domiciliari, e l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Le indagini sono scattate a seguito di alcune segnalazioni di operazioni bancarie ritenute sospette, che hanno portato poi a delle intercettazioni telefoniche. A due arrestati sono state contestate false fatture per 6.2 milioni di euro, mentre agli altri indagati sono stati sequestrati in via preventiva 2.7 milioni di euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA