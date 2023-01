Ultime notizie/ Ultim’ora, oggi i funerali di Papa Ratzinger: San Pietro blindata

Nella giornata di oggi si terranno i funerali di Papa Emerito Benedetto XVI. Dopo tre giorni di Camera Ardente a cui hanno reso omaggio migliaia di persone provenienti non soltanto da Roma ma da tutta Italia e in generale tutto il mondo, oggi si terra il funerale celebrato dal suo successore, Papa Francesco. Prevista una folla enorme per l’ultima saluto al Papa Emerito fra cui più di 1.000 giornalisti provenienti da 30 Paesi già accreditati.

Negli ultimi 2 giorni oltre 135mila i fedeli hanno reso omaggio al Papa emerito Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro. I funerali verranno celebrati oggi a partire dalle ore 09.30 da Papa Francesco, che ha definito il suo predecessore un maestro acuto e garbato. Da stanotte sono state chiuse le strade intorno alla Basilica e lo spazio aereo nel raggio di alcuni chilometri per una San Pietro blindata. Sono attese circa 100mila persone, tra le quali numerose personalità politiche e religiose. Tra gli altri saranno presenti il Presidente Sergio Mattarella, il capo di stato tedesco Steinmeier, i reali del Belgio, i Presidenti di Polonia, Portogallo e Ungheria.

Proseguono le esplosioni a Kherson, in Ucraina.Canali Telegram hanno riferito anche di esplosioni in Crimea, nel’area di Sebastopoli e di frequenti allarmi aerei su Kiev e Mykolaiv. In Ucraina si teme la rappresaglia russa dopo l’attacco a Makivka avvenuto la notte di Capodanno che ha causato la morte di oltre 400 soldati russi.

Ultime notizie, le novità su Saman Abbas

Appartiene a Saman Abbas, la diciottenne pakistana uccisa dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato, il corpo ritrovato alcune settimane fa in una cascina di Novellara. L’ identificazione è stata possibile grazie all’autopsia che ha evidenziato un difetto all’arcata dentale.

Ultime notizie, ancora sbarchi da Lampedusa

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove nella notte sono stati soccorse 119 persone.

Ieri erano giunti sull’isola 12 imbarcazioni con a bordo 463 migranti, provocando il collasso del centro di prima accoglienza: l’hot spot ospita attualmente 1.400 persone, a fronte di una capienza di 350.

Ultime notizie, nuovi sviluppi sul fronte del Qatargate.

Dopo avere fatto richiesta alle Autorità giudiziarie precedenti, l’onorevole Andrea Cozzolino chiederà all’assemblea parlamentare di essere sentito per fornire chiarimenti e definire la sua posizione. I legali evidenziamo come Cozzolino non intenda avvalersi dell’immunità parlamentare, risultando estraneo ai reati per cui risulta indagato.

Ultime notizie, imprenditore italiano ucciso in Brasile

La vittima si chiamava Fabio Campagnola, era originario di Casale Monferrato e padre di due figli. Secondo fonti brasiliane a sparare sarebbe stato un poliziotto militare in pensione dopo una discussione avvenuta all’interno del locale. Arrestata anche la moglie del poliziotto, che avrebbe incitato il marito a sparare.

Ultime notizie, saldi invernali da oggi al via in tutta Italia

Prendono oggi il via in tutta Italia i saldi invernali 2023. Dal 5 gennaio tutte le regioni praticheranno vari tagli di prezzi per vendere la merce di fine stagione, primo importante appuntamento commerciale dell’anno. I saldi, come sottolinea l’agenzia Ansa, restano un evento molto atteso dai consumatori italiani nonostante siano cresciuti di molto gli acquisti sul web negli ultimi anni.

In ogni caso, l’89% dei consumatori, come raccolto da un sondaggio condotto per Fismo, la federazione dei negozi specializzati in moda di Confesercenti, ha spiegato che parteciperà ai saldi acquistando uno o più prodotti in un negozio fisico, mentre il 59% si rivolgerà ai siti online. I negozi risultano essere i preferiti dagli over 35 e al Centro. Inoltre il 72% dei consumatori ha detto di voler acquistare almeno un capo in saldo con un budget di 160 euro, mentre il 23% ha detto che deciderà in base alle offerte che gli si paleseranno davanti.

Ultime notizie, Jeremy Renner rassicura i fan

Buone notizie per quanto riguarda l’attore Jeremy Renner, che non sembrerebbe essere più in pericolo di vita. La star di Hollywood è stata investita da un mezzo spazzaneve dal peso di 6.5000 chilogrammi e di conseguenza è stata ricoverata in gravi condizioni e operata d’urgenza.

Ieri l’attore è comunque uscito allo scoperto, la prima volta da quando è accaduto l’incidente, scrivendo attraverso la sua pagina Instagram: “Grazie a tutti per le vostre parole gentili. Sono troppo incasinato ora per scrivere. Ma mando amore a tutti voi”. Le condizioni di Renner rimangono critiche, e lo stesso è ancora in terapia intensiva, ma il fatto che ha postato uno scatto su Instagram resta comunque una piacevole notizia. Jeremy Renner era stato soccorso domenica scorsa da alcuni vicini di casa che avevano assistito alla scena: un medico gli avrebbe messo un laccio emostatico alla gamba visto che lo stesso attore stava perdendo molto sangue.

Ultime notizie, i funerali di Pelè

Si sono svolti nella giornata di ieri i funerali del mito del calcio, Pelè. In quel dello stadio Vila Belmiro di Santos, O’ Rey è stato salutato da circa 230mila persone, trasportato su un camion dei pompieri. La processione si è poi conclusa davanti al cimitero verticale dove la sepoltura dell’ex star brasiliana è avvenuta in forma privata, alla presenza fra gli altri anche del presidente Lula.











