Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: in villa Trump “info pericolose su spie” (27 agosto)

Ultime notizie dagli USA: nella villa di Donald Trump a Mar-a-Lago sono state trovate informazioni su identità di spie, fonti, informatori, collaboratori, agenti sotto copertura e su tutta la catena per la raccolta di informazioni di intelligence. Come riporta il “New York Times”, in alcuni degli scatoloni prelevati c’erano anche questo tipo di informazioni classificate, che sono “fra le più sensibili e protette dal governo perché in gioco ci sono vite umane e perché perdere anche una di queste figure potrebbe tradursi in un passo indietro di anni per l’intelligence americana”. La fretta degli agenti federali a mettere al sicuro queste informazioni “spiegherebbe il blitz dell’Fbi, preoccupata dalla possibilità dell’identificazione delle sue fonti nel caso in cui le carte fossero finite in mani sbagliate”.

SPY RUSSIA/ Il caso Adela, così le spie di Putin "bucano" l'Italia

Ultime notizie, misure urgenti contro la corsa del prezzo del gas

Ultime notizie sul fronte energetico. A livello europeo si è deciso un incontro urgente, mentre in Italia si è al lavoro per cercare di risolvere la situazione contro la corsa del prezzo del gas, arrivato a 339 euro al megawatt ora. Molte imprese rischiano la chiusura e di fronte a questo scenario, il governo studia un nuovo decreto per calmierare gli effetti del gas, ma servono le risorse e probabilmente sono troppo ingenti per un governo con una vita residua breve e pochi poteri nelle mani. In Europa le soluzioni si chiamano limite delle temperature degli edifici della pubblica amministrazione a 19 gradi e gli stessi al buio durante la notte. L’Italia propone un tetto al prezzo del gas o maggiore spazio di manovra nei conti, attraverso un ulteriore scostamento di bilancio.

L'Aia chiede esenzione da sanzioni alla Russia/ "Impossibile sostituire ora Gazprom"

Ultime notizie, in campagna elettorale un tema centrale è la crisi energetica

Il Centrodestra è compatto nel chiedere al governo soluzioni urgenti da fornire ai cittadini che ne abbiano bisogno. Salvini propone di bloccare le tasse sul gas, Berlusconi attacca il PD per la questione della patrimoniale. Giorgia Meloni invece pensa alle famiglie, con l’idea di aumentare del 50% l’assegno per i figli, con le risorse che possono essere recuperate da tutti i bonus inutili che sono stati creati fino ad ora. Ma anche il Centrosinistra, con Enrico Letta, è d’accordo nel porre un limite al costo delle bollette. La voce in tal senso è univoca a prescindere dall’appartenenza politica.

Giovanni Padovani "si isolava dalla squadra"/ Parla legale della Sancataldese

Ultime notizie, i ricatti di Mosca passano dal gas al grano

I governi europei stanno con fatica mantenendo fede agli impegni presi nei confronti della Russia e dal canto suo il Paese di Putin brucia il gas che non può più esportare, avendo esuberi in grandi quantità. Anche le borse rispondono in modo negativo a questa situazione, con Milano che ha fatto registrare il peggior passivo europeo. Nonostante l’incertezza è in aumento la fiducia dei consumatori, probabilmente spinta dalle vacanze, mentre è in discesa quella delle imprese, allo stremo a causa dei continui rincari.

Muore l’imprenditore Balocco in un’escursione in montagna

Probabilmente colpito da un fulmine è morto Alberto Balocco, presidente dell’azienda fondata dal nonno e di piena proprietà della stessa famiglia. Appena compiuti 56 anni, era uscito in mountain bike per un’escursione in montagna insieme a un amico lussemburghese che ha anche lui perso la vita. Inutili i soccorsi che non hanno potuto far nulla per salvare la vita dei due uomini.

Ultime notizie, traffico del rientro fra caldo e grandine

Traffico intenso e file interminabili per chi si mette in viaggio in rientro nelle grandi città. Su diverse zone del Paese sono attese piogge e grandinate, tanto che è allerta in ben dieci regioni, ma le temperature rimarranno ancora per un po’ sopra la media.

Ieri è stata la Giornata dei cani

Avere un cane fa bene alla salute, all’umore, alla crescita personale, ci fa sentire meno soli. Il 28% delle famiglie italiane possiede un cane e rispetto al passato sono più attente e consapevoli di quanto sia importante l’educazione del cane. La Giornata mondiale del cane ricorda che non è solo amico dell’uomo, ma è anche terapeutico, salva le vite, individua esplosivi o stupefacenti. Eppure i canili sono sempre pieni, i rifugi sopravvivono solo grazie ai volontari e non esistono una politica di sostegno o un piano per affrontare il randagismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA