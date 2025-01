Ultime notizie, l’emergenza di Los Angeles

L’inferno della zona di Pacific Palisades, a Los Angeles, è stato causato da una serie di fattori tra i quali, secondo le autorità, i maggiori sono stati la siccità del momento, il malfunzionamento degli idranti ed anche da problemi alla rete elettrica. Oltre a questo si sono verificati anche delle azioni dolose. Nella zona interessata la polizia sta effettuando anche controlli per evitare atti di sciacallaggio operati da persone che si sono anche travestite da vigili del fuoco.

Intanto il bilancio delle vittime degli incendi a Los Angeles è arrivato a 16, di cui 11 sono corpi trovati nell’area del rogo di Eaton, mentre altre 5 persone sono state trovate morte in quello di Palisades. Per oltre 153mila cittadini è scattato l’ordine di evacuazione, ma anche una corsa ai vigili del fuoco: i cittadini benestanti hanno cominciato ad assoldare compagnie private per farsi aiutare a salvare la propria casa.

Ultime notizie: gravi problemi alla circolazione dei treni a Milano

Un guasto ad una linea elettrica aerea, secondo quanto comunicato dalla Polfer, ha causato dei gravi problemi alla circolazione dei treni a Milano. Provocato dal passaggio di un treno ad alta velocità, seguito da un secondo convoglio, ha causato l’interruzione di diverse linee in partenza ed arrivo a Milano e ritardi e cancellazioni. Trenitalia ha comunicato che le persone che hanno rinunciato ad effettuare il viaggio a causa del guasto, otterranno il rimborso totale del biglietto. I ritardi sulla linea Milano – Bologna sono arrivati sino a un massimo di 170 minuti.

Le forze di opposizione hanno attaccato il Ministro dei trasporti Salvini, che è stato difeso dai suoi compagni di partito i quali hanno affermato che in questo momento gli investimenti nel settore dei trasporti in Italia sono al massimo, proprio da quando il leader leghista è stato incaricato di guidare il ministero. Nel corso della giornata tutte le linee interessate sono state riattivate.

Ultime notizie sulla situazione in Medio Oriente

Il governo libanese ha accusato Israele di aver rotto la tregua in vigore, mentre a Damasco il ministro italiano Tajani ha “teso la mano” al nuovo governo, insediatosi dopo la fuga dui Assad. Gli Stati Uniti hanno comunicato che il ritiro completo dell’esercito israeliano dalla zona sud del Libano sarà effettuato entro la fine del mese di gennaio e quindi prima di quanto previsto nell’accordo. Il nuovo presidente libanese Aoun sarà in visita in Arabia Saudita. L’esercito israeliano ha riferito che un missile lanciato da Gaza con obiettivo Kerem Shalom è stato intercettato e distrutto.

Ultime notizie: Federica Brignone trionfa nella discesa libera di St.Anton

Il primo successo della sciatrice italiana nella specialità della discesa libera è arrivato a 34 anni nella gara che si è disputata sulla pista di St. Anton. Nella stessa gara Laura Pirovano si è piazzata al quarto posto, beffata dalla sciatrice svizzera Blanc, che le ha impedito di centrare il primo podio in carriera, mentre Sofia Goggia è uscita di pista, ma non ha subito danni.

Per Federica Brignone si tratta del trentesimo successo in carriera nelle gare della Coppa del mondo. Buon risultato anche per la campionessa americana Vonn, che si è piazzata al sesto posto assoluto. Dopo la vittoria la Brignone ha dichiarato di essere felice per questo successo anche se la sua discesa non è stata perfetta come voleva, ed ha aggiunto che in passato non aveva mai pensato ad un successo in questa specialità.