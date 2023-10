Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incidente autobus a Mestre: 21 morti e 15 feriti

Gravissimo incidente stradale avvenuto ieri sera a Mestre: un autobus carico di turisti stranieri è caduto da un cavalcavia facendo un volo di trenta metri e durante il salto nel vuoto ha tranciato i cavi dell’elettricità prendendo fuoco. Il bilancio è pesantissimo, ben 21 morti, fra cui due bambini e per lo più giovanissimi.

Incidente autobus Mestre: 21 morti e 15 feriti, 5 gravi/ Video, Zaia: “Mai visto niente del genere"

Ci sono inoltre 15 feriti di cui 5 che versano in gravi condizioni e sono quindi a rischio morte. Il bus stava rientrando a Marghera dopo aver passato una giornata a Venezia, ma per cause ancora in corso di accertamento il guidatore ha perso il controllo finendo di sotto. Sull’asfalto non vi sono i segni di una frenata di conseguenza le ipotesi maggiormente accreditate potrebbero essere due: o un malore dell’autista o eventualmente un colpo di sonno.

E’ stato assegnato nella giornata di ieri il Premio Nobel per la Fisica 2023. La nota accademia svedese ha conferito il riconoscimento di prestigio al trio composto da Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier. Come fatto sapere dal portale ufficiale del Nobel, il conferimento è giunto per la scoperta degli attosecondi: “I tre Premi Nobel per la Fisica 2023 – si legge – vengono premiati per i loro esperimenti, che hanno dato all’umanità nuovi strumenti per esplorare il mondo degli elettroni all’interno di atomi e molecole. Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier hanno dimostrato un modo per creare impulsi di luce estremamente brevi che possono essere utilizzati per misurare i rapidi processi in cui gli elettroni si muovono o cambiano energia”. L’anno scorso il premio Nobel per la Fisica era andato ad Alain Aspect, John Clauser e Anton Zellinger, mentre due anni fa era stato vinto dal nostro Giorgio Parisi.

Ultime notizie, morta Lorenza Cingoli de Le Melevisione

Gravissimo lutto nel mondo della televisione: a soli 58 anni è morta Lorenza Cingoli. Si tratta di una storica autrice di programmi Rai per ragazzi, a cominciare da “La Melevisione” e “L’Albero azzurro”.

A comunicare la triste nuova è stata la stessa televisione pubblica che attraverso una nota ha fatto sapere che: “Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana piange la scomparsa di Lorenza Cingoli, autrice brillante, persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli”. La nota conclude dicendo: “Fino a questi ultimi mesi di lavoro per la scrittura del programma “Calzino”, la sede Rai di Torino è stata la sua “casa”, il luogo dell`impegno e del confronto, il luogo delle amicizie e delle collaborazioni. I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed educare le nuove generazioni”. Oltre ad essere autrice di show per i più piccoli, Lorenza Cingoli è stata anche sceneggiatrice e scrittrice.

Ultime notizie, corto a Torino contro la Meloni: scontri con la polizia

Nella giornata di ieri si è tenuta una manifestazione a Torino contro la presenza del presidente del consiglio Giorgia Meloni, e la sua partecipazione al Festival delle Regioni. Come riferito da TgCom24.it, circa 300 manifestanti sono partiti da via Principe Amedeo per provare a raggiungere piazza Carignano dove si è tenuto l’intervento del premier, ma le forze dell’ordine li hanno bloccati prima.

Sono nati degli scontri con qualche carica degli agenti, mentre il corteo ha risposto con il lancio di uova all’indirizzo dei poliziotti. Il corteo è stato bloccato in piazza Castello a Torino, non troppo distante dalla prefettura: era composto quasi completamente da studenti, alcuni anche giovanissimi. Fra di loro vi sarebbe anche un ragazzo ferito dopo essere stato colpito alla testa con un manganello.

Ultime notizie, Sinner in finale al torneo ATP 500 di Pechino

Jannik Sinner è tornato a qualificarsi per la finale di un torneo di tennis ATP 500 a Pechino. Contemporaneamente, grazie al successo contro il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, il tennista azzurro ha guadagnato la quarta posizione in classifica, unico italiano a riuscirci dopo Adriano Panatta. Sinner si è imposto in due set, il primo vinto al tie-break dopo una lunga battaglia, mentre nel secondo è scappato via e ha chiuso con un perentorio 6 – 1. In finale l’avversario di Sinner, che ora negli scontri diretti con Alcaraz è in vantaggio 4 – 3, sarà Medvedev.

Ultime notizie,Grave incidente sul lavoro a Roma

Un 30enne operaio dell’Ama è stato travolto da un camion e rischia di perdere l’uso degli arti inferiori che sono rimasti incastrati tra due mezzi. L’incidente è avvenuto all’interno del deposito ex Tmb Salario e l’automezzo investitore è un tir che stava trasportando rifiuti. Le prime ipotesi che sono state fatte parlano di un mancato inserimento dei freni del tir.

Il trentenne è stato soccorso e trasportato in ospedale e potrebbe rischiare l’amputazione delle gambe. Sul posto sono in corso i rilievi da parte della polizia di stato. I sindacati hanno espresso la loro solidarietà ed anche la loro preoccupazione riguardo agli incidenti dopo che la scorsa settimana un altro incidente aveva provocato gravissime ferite ad un altro operatore ecologico.

Ultime notizie, altre scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei

Altre scosse sismiche hanno caratterizzato la zona dei Campi Flegrei, dopo quelle delle settimane scorse. L’Ingv parla di un incremento del bradisismo e la scossa di magnitudo4.0 è stata ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza. L’epicentro del sisma è stato individuato al confine tra il comune di Napoli e quello di Pozzuoli, dove oggi le scuole sono rimaste chiuse. La profondità della scossa è stata di 2,6 chilometri. Oltre alla scossa di magnitudo 4.0, ne sono state registrate altre di magnitudo 2.0 e 2.2: il sindaco del capoluogo campano ha invitato la popolazione a non allarmarsi dicendo che scosse di queste entità potranno durare alcuni mesi.

Ultime notizie, in Spagna, il re Felipe VI ha assegnato a Sánchez l’incarico per formare il governo

Due mesi e mezzo dopo il voto e dopo il fallimento del tentativo di Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito Popolare, che non è riuscito a mettere insieme una maggioranza, tocca a Pedro Sanchez cercare di formare il nuovo governo. L’incarico gli è stato conferito dal re Felipe VI. Ora il leader del partito socialista cercherà di trovare un accordo con il partito indipendentista catalano che consenta di raggiungere il numero di voti necessario per insediare il nuovo esecutivo. Pedro Sanchez è anche il premier ad interim.











