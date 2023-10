Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incidente autobus Mestre: “Autista andava a velocità ragionevole”

Proseguono le indagini inerenti il tragico incidente dell’autobus a Mestre che ha causato la morte di 21 persone oltre a 15 feriti di cui nove in gravissime condizioni. Le ipotesi al momento sollevate sono quelle del malore e del guasto tecnico, ma nel contempo si sta cercando di capire se il guardrail su cui si è appoggiato il bus fosse a norma.

A riguardo l’assessore di Mestre ai Trasporti, Renato Boraso, ha respinto le ricostruzioni della stampa, spiegando, come si legge su TgCom24.it: “Sono affermazioni inaccettabili quelle che ho letto. Il bus non è caduto perché c’era un ‘buco’ di un metro e mezzo nel guard rail. Quel ‘buco’ è un varco di sicurezza, di servizio, previsto dal progetto originario del manufatto. L’autobus è caduto 50 metri dopo il varco, dopo aver strisciato sul guard rail, senza segno di frenata o contro-sterzata. O Vogliamo dire che senza il ‘buco’, la barriera avrebbe tenuto un mezzo in corsa, che sbanda, di 13 tonnellate?”. Il governatore Zaia, intervistato da Storie Italiane, ha invece parlato di tragedia più grave per il Veneto dopo il Vajont. Intanto a Pomerigigo Cinque ha parlato l’autista del bus subito dietro quello che è precipitato, che ha raccontato: “Correva ad una velocità ragionevole per quel tratto di strada”, di conseguenza la causa di quanto accaduto non va ricercato nell’alta velocità.

Ultime notizie, quello passato è stato il settembre più caldo della storia

Il mese di settembre 2023 è stato il settembre più caldo della storia. A certificarlo sono i dati raccolti e comunicati da Copernicus, l’osservatorio climatico dell’Unione europea, che parla di settembre più caldo di sempre ma anche il mese più anomalo di sempre. Si è registrata una media in tutto il mondo di 16.38 gradi, 0.93 gradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020, nonchè 0,5 gradi superiore al precedente record del 2020.

Solitamente, fanno sapere da Copernicus, i record vengono superati con margini ridottissimi, ma in questo caso si è trattato di mezzo grado. Inoltre, come detto sopra, settembre 2023 è stato il “mese caldo più anomalo” registrato dal 1940, avendo registrato circa 1,75 gradi in più rispetto alla media dei mesi di settembre del periodo preindustriale 1850-1900. “Abbiamo vissuto il settembre più incredibile di sempre dal punto di vista climatico. E’ semplicemente da non crederci”, le parole del direttore di C3s, Carlo Buontempo. “Il cambiamento climatico non è qualcosa che accadrà tra dieci anni. Il cambiamento climatico è qui”.

Ultime notizie, Meloni: “Rischiamo tsunami tecnologico”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha mandato un videomessaggio per ComoLake2023 -Next Generation Innovations”, in programma da ieri fino a domani, 7 ottobre, a Cernobbio. Parlando delle sfide tecnologiche in corso, il premier ha spiegato: “La trasformazione digitale è tra le sfide più complesse che siamo chiamati ad affrontare. L’internet delle cose, l’intelligenza artificiale, gli algoritmi di autoapprendimento, la realtà immersiva del metaverso stanno trasformando il mondo che ci circonda e il nostro modo di relazionarci. Siamo di fronte ad un vero e proprio tsunami tecnologico, che rimodella continuamente il nostro ambiente vitale e che dobbiamo saper affrontare per non esserne travolti”.

Meloni ha aggiunto: “Per questo il Governo sta portando avanti una strategia digitale in grado di centrare sostanzialmente due obiettivi: un’ampia diffusione delle nuove tecnologie tra i cittadini e nella Pubblica Amministrazione e la tutela degli interessi nazionali, riducendo la dipendenza da Stati terzi”.

Ultime notizie, le news sulla guerra Ucraina – Russia

Mentre il leader russo Putin ha dichiarato che “L’Occidente ha ignorato le proposte della Russia”, le forze armate del suo paese hanno lanciato un attacco sulla regione di Kupianski che ha provocato 50 morti. Intanto il presidente ucraino Zelensky si trova a Granada per partecipare ad un “summit” organizzato dalla Comunità politica europea che la responsabile Von der Leyen ha definito un “Messaggio forte a Putin”.

Tra le 50 persone che sono rimaste vittime del raid missilistico lanciato dai russi contro il villaggio di Groza, anche un bambino. Nel suo messaggio, che è stato diffuso al Forum Valdai, Putin ha affermato che la Russia sta difendendo la propria civiltà , Nel corso del summit di Granata Zelensky ha avuto un colloquio bilaterale con la Premier, Giorgia Meloni.

Ultime notizie, Incidente sul lavoro in un cantiere a Napoli

Un operaio è morto dopo essere stato investito da un furgone, mentre stava lavorando in un cantiere per la realizzazione della metropolitana. L’uomo aveva 60 anni e l’incidente è successo nella zona di Secondigliano, in via Giaime Pintor. Dopo l’investimento sono arrivati sul posto i soccorritori del 118, ma non hanno potuto salvare l’operaio. La polizia ha iniziato le indagini sul fatto. In un messaggio l’Eav, che si occupa della realizzazione della metropolitana, ha assicurato il suo pieno sostegno alle autorità per fare chiarezza sull’incidente. Questo incidente ricorda quello avvenuto nello scorso mese di settembre che vide come protagonista un dipendente dall’Asia, che venne investito e morì sul colpo.

Ultime notizie, Assegnato il Premio Nobel per la letteratura

Il Premio Nobel per la Letteratura per il 2023 è stato assegnato ad uno scrittore norvegese, Jon Fosse, scelto dai componenti dell’Accademia per le sue opere innovative sia nel campo della prosa che in quello del teatro. Fosse è succeduto ad una scrittrice francese, Annie Ernaux, che era stata premiata nel 2022. Il vincitore, dopo aver ricevuto la notizia dell’assegnazione del Premio, si è dichiarato felice e sorpreso. Il nome dello scrittore norvegese era uno dei favoriti secondo i bookmaker. 64enne, Fosse, è anche un poeta, e fra i suoi “numi tutelari” si possono citare Samuel Beckett, Georg Trakl e Thomas Bernard. Per la Norvegia si tratta del terzo successo nella storia dei Premi Nobel per la letteratura. In Italia i libri di Jon Fosse sono pubblicati dalla casa editrice La Nave di Teseo.











