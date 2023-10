Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incidente autobus Mestre: identificate tutte le vittime

E’ definitivo il bilancio dell’incidente choc avvenuto nella serata di martedì a Mestre: un autobus che trasportava numerosi ragazzi stranieri, di ritorno a Marghera dopo una gita a Venezia, è caduto da un cavalcavia facendo un volo di trenta metri. L’autista, l’unico italiano sul mezzo, è morto sul colpo e assieme lui altre 20 persone (tutte identificate, nove sono ucraini), per la maggior parte giovani e giovanissimi fra cui anche un neonato.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, e al momento non è da escludere qualsiasi ipotesi, dal malore al colpo di sonno passando dal guasto tecnico. Si sa con certezza che esiste un video che ha ripreso il momento dell’incidente e in cui si vede l’autobus effettuare una manovra che viene giudicata “strana” dagli addetti ai lavori, per poi appoggiarsi al guardrail e quindi cadere nel vuoto. Polemiche nei confronti proprio della barriera che a detta di molti non risulterebbe adeguata.

Ultime notizie, 17enne morta davanti a scuola a Milano

Choc a Milano dove il corpo senza vita di una 17enne è stata rinvenuta ieri mattina, attorno alle ore 7:30, in quel del capoluogo lombardo, dinanzi ad una scuola. A fare la macabra scoperta sono stati degli studenti, tra cui alcuni molto giovani, che dopo lo choc hanno avvertito immediatamente gli uomini del 118 e la polizia. Quando però le autorità sono giunte sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazzina.

Non è ben chiaro cosa sia successo ma attualmente chi indaga non esclude alcuna ipotesi anche quella di un gesto volontario, quindi un suicidio. Forse la 17enne, che è morta a causa di traumi da schiacciamento, è caduta dalla finestra di un palazzo che si trova di fronte l’istituto: fra le ipotesi il fatto che si sia gettata per una delusione d’amore o magari per un brutto voto.

Ultime notizie, lo Speaker della Camera, McCarthy, destituito

Clamoroso negli Stati Uniti: lo Speaker della Camera, McCarthy è stato destituito dagli esponenti del suo stesso partito, i Repubblicani. E’ la prima volta che accade nella storia degli USA e la mozione era stata presentata dal deputato della Florida, Matt Gaetz, ottenendo 216 voti a favori e 210 contrari.

L’ala più “estremista” dei repubblicani, quella a fianco di Donald Trump, ha accusato McCarthy di aver fatto accordo con i Democratici per evitare lo shutdown, il blocco degli stipendi federali, una mossa che evidente ai Rep non è piaciuta che hanno fatto così scattare la destituzione. Al momento, in attesa di un nuovo accordo, la Camera è affidata ad interim a Patrick McHenry, e i lavori sono stati bloccati.

Ultime notizie, assegnato il premio Nobel per la chimica

Le scoperte sulla nanotecnologia hanno fruttato a tre scienziati l’assegnazione del Premio Nobel per la Chimica. Si tratta di Moungi Bawendi che opera al Mit, Massachusetts Institute of Technology, del russo Alexei Ekimov, fisico che dopo aver lavorato in patria presso un istituto di ottica si è trasferito negli USA alla Nanocrystals Tecnology, e di Louis Brus, professore della Columbia University. I nomi dei vincitori erano già stati anticipati all’alba da alcune fonti svedesi e la motivazione per l’assegnazione del prestigioso premio da parte dell’accademia del Nobel è “la scoperta e la sintesi dei punti quantici, un seme importante per le nanotecnologie”.

Ultime notizie, problemi sulla pista di Catania per un aereo della Ryanair con guasto ai motori

Ieri mattina un aereo della Ryanair che stava decollando dall’aeroporto di Fontanarossa per Bologna, si è fermato sulla pista a causa di una avaria ai motori. Il personale dell’aeroporto ha attivato subito le misure di emergenza e sono stati fermati i decolli, mentre per 5 aerei in arrivo è stato deciso di dirottarli su Palermo ed altri 2 sull’aeroporto di Lamezia Terme in Calabria. L’aereo aveva a bordo 100 passeggeri ed è stato successivamente trainato al terminal di partenza dai mezzi di soccorso.

Ultime notizie, terremoto in provincia di Bergamo

Le scosse sismiche continuano a verificarsi sul territorio italiano. Ieri intorno alle 9.00 una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata in provincia di Bergamo, esattamente nel comune di Comun Nuovo, con una profondità di circa 8 chilometri. Dopo la scossa, che non ha causato danni a cose o persone, i vigili del fuoco hanno ricevuto una ventina di chiamate. Per precauzione sono state evacuate le scuole ed anche gli uffici pubblici.

Ultime notizie, Jannik Sinner vince il torneo di Pechino

Il tennista azzurro ha conquistato il successo nel torneo di Pechino battendo in finale in due set il russo Medvedev. L’altoatesino c’ha vinto entrambi i set al tie-break e ha sconfitto quella che era la sua bestia nera. Per Sinner è la conferma di una annata straordinaria con il raggiungimento della quarta posizione nella classifica ATP.











