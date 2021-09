Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incidente Frosinone: 3 morti, 5 feriti (20 settembre)

Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla superstrada che porta a Terracina. Uno scontro tra due moto ha portato alla morte di 3 persone, mentre una delle due moto coinvolte ha anche preso fuoco. In un primo momento sembrava che le vittime fossero soltanto 2 ma la terza è stata trovata poco dopo dai soccorritori a distanza in quanto era stata sbalzata dalla moto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia per i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti l’incidente è avvenuto mentre un gruppo di centauri appartenenti ad una associazione motociclistica di Priverno stava facendo rientro dal mare. Oltre alle tre vittime nell’incidente ci sono stati anche 5 feriti in modo grave.

BIMBO CADUTO DAL BALCONE A NAPOLI/ Cosa fare perché le lacrime abbiano un senso?

Ultime notizie, bollettino odierno del coronavirus

Oggi il bollettino del coronavirus ha fatto registrare un incremento di 3.838 nuovi casi di contagio, mentre i decessi sono stati 26, in netto calo rispetto ai 51 di ieri. I tamponi eseguiti sono stati in totale 263.671, e questo ha comportato un tasso di positività dell’1,4%. I reparti di terapia intensiva registrano un aumento di 11 unità, con il totale che sale a 530. Nei reparti ordinari i ricoverati sono invece 3.929. A livello regionale è la Sicilia la più colpita, con 538 casi e con 101 persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 19 SETTEMBRE/ +348 casi e 1 morto, positività 0,7%

Ultime notizie, grande domenica per i colori azzurri

I colori italiani hanno brillato ancora in questa domenica settembrina nel mondo delle due ruote, prima con il motociclismo a Misano e poi con il ciclismo a Bruges. Nella corsa della MotoGP disputata sul circuito in riva all’Adriatico, Francesco Bagnaia, su Ducati, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Aragon, battendo il francese capoclassifica del mondiale, Fabio Quartararo, al termine di una gara condotta fin dal primo metro. In precedenza, nella gara della Moto 3 il podio di Misano era tutto azzurro con tre piloti italiani nelle prime 3 posizioni e vittoria di Foggia. A Bruges, il ciclista Filippo Ganna ha confermato il successo dello scorso anno nella cronometro categoria elite imponendosi nei confronti dei due padroni di casa belgi, Van Aert ed Evanepoel che di fronte al loro pubblico hanno dovuto inchinarsi alla maggiore potenza del campione di Verbania, che bissa quindi il successo dello scorso anno. Nella serata di ieri l’Italia ha poi vinto gli Europei di pallavolo contro la Slovenia, battuta al tie-break.

Lotto, Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni 18 settembre 2021: quote e "ritardi"

Ultime notizie, Umberto Bossi compie 80 anni

L’ex leader e creatore della Lega Nord, Umberto Bossi, ha compiuto oggi 80 anni. I festeggiamenti per la ricorrenza sono stati di basso profilo, solo con moglie e figli ed a casa propria a Gemonio, mentre alcuni ex colleghi e compagni di partito si collegheranno in video. L’ex senatur non è in buonissime condizioni di salute ed anche questo è uno dei motivi che hanno reso quasi privata questa ricorrenza.

Ultime notizie, giovedì in Israele l’udienza per Eitan

E’ stata anticipata a giovedì prossimo l’udienza in tribunale per quanto riguarda il caso del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone. Gli avvocati della zia, alla quale il bambino era affidato in Italia, hanno dichiarato che Eitan deve tornare al più presto nel nostro Paese.

