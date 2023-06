Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, incidente Lamborghini Roma: perquisita casa youtuber

Proseguono le indagini in merito al gravissimo incidente stradale avvenuto negli scorsi giorni a Roma e che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni. Il riferimento è allo scontro fra una Lamborghini Urus e una Smart Four For avvenuto a sud della capitale, e che ha provocato anche il ferimento di una bimba di 3 anni e di una donna di 29.

Il giovane 20enne alla guida dell’auto è indagato per omicidio stradale e lesioni, ed è inoltre risultato positivo al test sulla cannabis. Non è comunque che da escludere che lo stesso abbia fatto uso della droga leggera diversi giorni prima il fatto, di conseguenza bisognerà chiarire questo aspetto. Intanto il quotidiano La Repubblica riporta le parole di alcuni testimoni inerenti i figli dei giovani ragazzi a bordo della Lambo, a cominciare dal dirigente dell’asilo che si trova a 150 metri dal luogo dello schianto: “Abbiamo sentito che rassicuravano i figli e gli ripetevano che era stata solo una bravata, che si sarebbe risolto tutto”. Da segnalare che i carabinieri, come si legge su SkyTg24.it, hanno perquisito la casa del 20enne alla guida.

Ultime notizie, il congresso di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi

Così come annunciato negli scorsi giorni, si è tenuto nella giornata di ieri il congresso di Forza Italia. Presente tutto il massimo direttivo azzurro, a cominciare dal ministro degli esteri Antonio Tajani, nuovo numero 1 temporaneo dopo l’addio del Cavaliere.

“Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare – le sue parole -siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che rimarrà sempre il nostro leader”. E ancora: “Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l’affetto e la vicinaza di tutta la sua famiglia a Forza Italia”, riferendosi ad un colloquio telefonico avuto con la figlia di Berlusconi. Quindi Tajani ha voluto precisare: “Sarà eletto un presidente di Forza Italia fino al Congresso”.

Ultime notizie, Papa Francesco dimesso dal Gemelli

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato a seguito dell’operazione chirurgica dallo scorso 7 giugno, un intervento all’addome. Uscendo dall’ingresso principale del nosocomio capitolino, il Santo Padre, in sedia a rotelle, ha scherzato con i giornalisti presenti e salutando pazienti e personale sanitario.

“Sono vivo” ha esclamato con il solito sorriso Bergoglio, prima di recarsi sull’auto che lo ha accompagnato in quel della Santa Sede dove resterà a riposo fino al prossimo 18 giugno, domenica 18 giugno, così come comunicato dal Vaticano. Delle dimissioni ne ha parlato il chirurgo che ha operato il Papa, Sergio Alfieri, che ha spiegato: “Il Papa sta bene, l’avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma ha già ripreso il lavoro. Il Papa sta bene e sta ancora meglio di prima, sarà un Papa più forte. Francesco ha voluto ringraziare tutto il personale. Ha voluto anche parlare personalmente ringraziare tutto il personale”.

Ultime notizie, incidente mortale nel torinese, a Volvera

Un automobilista alla guida di una Bmw bianca ha investito e ucciso a Volvera, in provincia di Torino, un ragazzo 22enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla fidanzata che è rimasta ferita.

La tragedia è avvenuta intorno alle 23.00 e l’investitore che aveva anche l’amicizia su Fb con il morto, è prima fuggito per poi tornare a piedi sul luogo dell’incidente. L’alcoltest effettuato da parte delle forze dell’ordine ha avuto un risultato positivo sia per alcol che per droga ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Secondo la ricostruzione la sua auto ha superato una Dacia che si era fermata alle strisce pedonali ed ha colpito il ragazzo, scaraventandolo in aria.

Ultime notizie, i diritti TV del calcio di serie A

Le Lega di serie A di calcio ha comunicato di aver ricevuto le offerte relative al pacchetto delle partite dei prossimi campionati a partire da quello del 2024/2025. Le offerte sono arrivate da due pay tv, Sky e Dazn, e da Mediaset, ma nessuna di queste ha raggiunto il minimo stabilito dalla Lega Calcio a 1.15 miliardi di euro per ognuna delle stagioni agonistiche.

Per questo la stessa Lega provvederà a delle trattative private con chi ha presentato le offerte. Dopo che la Rai aveva già annunciato che non avrebbe presentato alcuna offerta, è arrivata anche la rinuncia di Amazon, che recentemente ha trasmesso anche le partite della Champions League. La Lega calcio ha come obiettivo per i prossimi anni vquello di superare la cifra attuale di 927,5 milioni di euro a stagione che ha finora incassato con la cessione dei diritti a Dazn e a Sky.

Ultime notizie, le previsioni meteo per il weekend

Nel fine settimana arriva finalmente sull’Italia la svolta positiva per quanto riguarda il tempo con l’anticiclone proveniente dall’Africa che porterà su tutte le regioni un innalzamento delle temperature ed in alcuni casi anche molta afa. Le temperature più alte, che potranno raggiungere anche i 35°C si avranno nelle zone interne della Sardegna. In generale l’aumento medio delle temperature sarà compreso tra i 6 ed i 10 gradi. Per questo tutte le persone vengono invitate a prevenire gli effetti di questo sbalzo che porterà la prima grande canicola sul territorio italiano.











