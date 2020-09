ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Italia, coronavirus e tamponi in calo (15 settembre)

La situazione dell’epidemia di Coronavirus in Italia, secondo il bollettino diramato oggi vede un calo significativo dei nuovi contagi, 1.008, dato che ieri era di 1458. Questo è dovuto anche al calo del numero dei tamponi effettuati che come succede sempre ad ogni inizio settimana è stato minore, solo 45.309. In aumento invece i decessi, con 14 vittime registrate nelle ultime 24 ore mentre nella giornata di ieri erano state 7. In calo anche il numero delle persone guarite che sono state 316 contro le 443 di ieri, mentre sono in crescita i numeri dei ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda le regioni in 5 sono stati registrati meno di 10 nuovi casi.

ULTIME NOTIZIE, MATTARELLA A VO’ EUGANEO: STANDING OVATION PER IL PRESIDENTE

Standing ovation per il presidente Matterella nel corso della sua visita alla scuola di Vo’ Euganeo, il primo comune nel quale erano state chiuse le scuole a causa dell’epidemia di Covid. Il presidente, che era accompagnato dalla ministra Azzolina, ha parlato di “Sfida decisiva per la ripartenza” definendo la riapertura delle scuole una prova per la nostra Repubblica. Mattarella ha parlato guardando gli alunni ma il suo messaggio era rivolto a tutta la nazione e principalmente al “mondo politico” che anche in questi ultimi giorni ha fatto registrare una serie di polemiche proprio riguardo alla scuola con numerosi attacchi da parte del leader della Lega, Salvini, alla ministra dell’Istruzione. Mattarella, che in passato ha anche ricoperto il ruolo di ministro dell’istruzione, nel suo discorso ha ricordato come la decisione di chiudere la scuola sia stata dolorosa ma necessaria.

ULTIME NOTIZIE, BERLUSCONI DIMESSO DAL SAN RAFFAELE

Il leader di Forza Italia è stato dimesso questa mattina dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato per alcuni giorni, dal 3 settembre scorso, a causa della positività al Covid. Silvio Berlusconi ha dichiarato che questa prova, che è riuscito a superare, è stata “la più pericolosa della mia vita” ed ha invitato tutti ad attenersi alle regole per evitare il più possibile l’estendersi del contagio. Il leader forzista, che è stato accompagnato all’uscita dal suo medico, il Dott. Zangrillo, ha anche dichiarato che i primi 3 giorni del suo ricovero sono stati i più duri.

ULTIME NOTIIE, OMICIDIO GAGLIONE, FRATELLO AGLI ARRESTI

Michele Gaglione, che a Caivano, in provincia di Napoli, ha causato venerdì la morte della sorella Maria Paola, è stato accusato di omicidio preterintenzionale. L’uomo ha speronato la sorella, che si trovava su un motorino, con il proprio scooter, in quanto in disaccordo per la relazione con un transgender, che è rimasto ferito nello stesso scontro con una frattura ad un braccio. La messa sotto accusa di Gaglione è stata formalizzata dalla Procura di Nola che sta portando avanti l’inchiesta sull’accaduto.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, RECORD GIORNALIERO DI CONTAGI NEL MONDO

Nella giornata di oggi in tutto il mondo, il numero dei nuovi contagi è stato record, con quasi 308mila e questo ha fatto lanciare un allarme da parte dell’OMS che ha anche comunicato come in Europa la media giornaliera dei contagiati è tornata i livelli del mese di marzo. I responsabili dell’organizzazione hanno ricordato che “non siamo fuori dai guai“. In totale i casi finora accertati nel mondo di Covid 19 sono quasi 30 milioni con gli USA, l’India ed il Brasile che restano gli stati più colpiti.