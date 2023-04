Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Juventus, accolto ricorso: +15 punti in classifica

E’ stato accolto il ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione. Il Collegio di Garanzia del Coni ha quindi restituito i punti tolti ai bianconeri disegnando una nuova classifica che vede ora la Vecchia Signora in piena corsa per la Champions League con Milan e Inter escluse. Il Collegio di Garanzia del Coni ha comunque rinviato gli atti alla giustizia della Federcalcio, precisamente alla Corte d’Appello federale, per una nuova valutazione, che dovrebbe pronunciarsi entro la fine del mese di maggio.

Account Twitter Papa perde spunta blu/ Pontifex dice no all'abbonamento di Elon Musk

Il CFO Francesco Calvo ha commentato: “Siamo soddisfatti per la classifica che dà certezze a noi e chi compete contro di noi perché non è più sub iudice, ora ci aspettiamo che questi punti ridati ci restino per sempre”. In merito ai tempi ha aggiunto: “Prematuro parlarne, non abbiamo le motivazioni e fare delle ipotesi su quale sarà l’iter processuale è impossibile. Siamo convinti di aver operato nel giusto, dal mese di gennaio dalla sentenza abbiamo avuto rispetto delle istituzioni e dialogo. L’approccio non cambierà, ci sarà sempre massimo rispetto”

Incidenti oggi, 56enne morto a Cagliari/ In Sicilia 4 feriti a causa delle mucche

Ultime notizie, treno deragliato a Firenze

Giornata di passione quella di ieri per tutti i pendolari in treno. A Firenze, presso la stazione Castello, è deragliato un treno merci e l’uscita dai binari ha provocato enormi ripercussioni su tutta la dorsale nord-sud. Una cinquantina di treni sono stati cancellati e nel contempo molti treni hanno subito ritardi anche fino a tre ore.

Fortunatamente attorno all’ora di pranzo i tecnici sono riusciti a ripristinare l’Alta Velocità, e sulla vicenda era intervenuto anche Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture che aveva spiegato: “L’obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio”. A TgCom24.it anche Marco Mancini, portavoce del Gruppo Ferrovie dello Stato, che aveva affermato che “il collegamento è stato ripristinato, ma ancora non si sa perché il vagone è deragliato. Appartiene a una compagnia privata”. Sono state ore di lunga attesa, in ogni caso non si sono verificati dei feriti a seguito del deragliamento.

NIENTE TASSE PER CHI HA FIGLI/ "Uno choc positivo per giovani e coppie, agire anche su casa e lavoro"

Ultime notizie, Mattarella e il pericolo del nazionalismo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prosegue la sua visita nell’est Europa e dopo aver presenziato presso un luogo drammatico come il campo di concentramento di Auschwitz, ha visitato ieri Bratislava, capitale della Slovacchia.

Qui, come riferito da numerosi media online, a cominciare da TgCom24.it, il presidente italiano ha mandato un messaggio mettendo in guardia dai nazionalismi esasperati: “Nessuno è in grado di rispondere da solo alle sfide globali, che richiedono grande collaborazione. L’esasperazione del nazionalismo è un virus insidioso che con l’illusione della sovranità azzera la capacità di dare risposte che richiedono un concorde impegno solidale di carattere sovranazionale”.

Ultime notizie, Senato approva Decreto Cutro

Nella giornata di ieri il Senato della Repubblica ha approvato il decreto Cutro con 92 voti favorevoli e 64 contrari. Il provvedimento è quindi passato alla Camera che dovrà convertirlo in legge entro il 10 maggio. Non sono mancate le tensioni, con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha dovuto riprendere più volte i presenti all’assemblea spiegando: “Guardate che la partita di calcio non è oggi”.

L’approvazione del Decreto Cutro sui migranti è stato accolto dagli applausi dei favorevoli e dai “buuu” dei contrari, di chi ha voluto manifestare il proprio dissenso nei confronti del provvedimento. In ogni caso non sono mancate le tensioni anche nella maggioranza, dopo che è stato chiesta la rimodulazione dell’emendamento sulla protezione speciale sopprimendo ogni riferimento ai trattati internazionali firmati dall’Italia che sovrintendono a questa misura. Poi, però, è stata costretta a fare marcia indietro.

Ultime notizie, a Milano betoniera travolge e uccide donna in bicicletta

Aveva 39 anni di età ed una figlia di 6 anni la donna che è stata travolta a Milano da una betoniera che l’ha uccisa, La donna stava circolando in bicicletta in pieno centro e l’incidente è avvenuto in Corso di Porta Vittoria quando la betoniera stava svoltando verso via Sforza. Dopo l’incidente sul posto sono arrivati velocemente i mezzi di soccorso che hanno però potuto soltanto constatare la morte della ciclista.

Dopo l’urto il conducente della betoniera ha fermato immediatamente il mezzo pesante ed è apparso stravolto dall’accaduto. I vigili urbani stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Della tragedia ha parlato anche il sindaco di Milano, Sala, che ha detto come sia necessario regolamentare attentamente l’ingresso nel centro della città dei mezzi pesanti.

Ultime notizie, bocciato dall’Ue il rinnovo automatico delle concessioni ai balneari

Riguardo all’argomento delle concessioni degli stabilimenti balneari, la Corte dell’Unione Europea ha bocciato la legislazione italiana che ne permette il rinnovo automatico, dichiarando che il nostro Paese deve applicare le norme previste in tutta Europa. Il responso è arrivato dai giudici lussemburghesi che hanno chiarito come le autorità amministrative italiane devono mettere a punto delle “gare” per le concessioni che siano trasparenti e, allo stesso tempo non discriminatorie, invitando il governo italiano ad adeguarsi e a formulare in breve tempo una riforma di quanto stabilito per l’intero settore.

Ultime notizie, le news della guerra Ucraina – Russia

Jens Stoltenberg, il segretario generale della NATO, durante la sua prima visita in Ucraina, ha dichiarato che a Vilnius sarà discusso ufficialmente l’ingresso nell’Alleanza Atlantica di Kiev, in quanto il posto dell’Ucraina è all’interno della NATO. Una dichiarazione che risponde alla richiesta di ingresso fatta ripetutamente dal presidente ucraino Zelensky e osteggiata dalla Russia. Il vertice di Vilnius è in programma per il mese di Luglio e il leader ucraino potrebbe quindi parteciparvi. Intanto l’Ungheria ha vietato l’importazione di prodotti ucraini nel suo territorio, parlando di notevoli danni causati alla propria economia dell’import sia del grano che del miele.











© RIPRODUZIONE RISERVATA