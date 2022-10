Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Kiev bombardata, Biden: “Forniremo difesa aerea”

Pesanti bombardamenti nella giornata di ieri a Kiev. Attorno alle ore 7.20 italiane, quando in Ucraina erano le 8:20, la capitale è stata raggiunta da diverse esplosioni, così come riferito da numerose testate online. Moltissimi i video pubblicati in rete fra cui anche quello dell’inviato della Bbc a Kiev che mentre era in collegamento con Londra è stato appunto sorpreso da un’esplosione, scappando. Moltissimi coloro che hanno condannato il gesto, anche perchè i bombardamenti hanno riguardato obiettivo tutt’altro che strategici, e fra gli appelli per cessare il fuoco anche quello di Papa Francesco.

“Come ben sapete – le parole del Pontefice ad gruppo di ragazzi arrivati in Vaticano dal Belgio – stiamo attraversando momenti difficili per l’umanità, che è in grande pericolo. Questo è vero: siamo in grave pericolo. Pertanto vi dico: siate artigiani di pace intorno a voi e dentro di voi; ambasciatori di pace, affinché il mondo riscopra la bellezza dell’amore, del vivere insieme, della fraternità, della solidarietà”. Il bilancio del bombardamento di ieri è gravissimo, almeno 14 morti e un centinaio di feriti, e sulla questione è intervenuto anche il presidente americano Joe Biden, che come scrive l’Ansa si sarebbe impegnato con Zelensky “a continuare a fornire all’Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi sistemi avanzati di difesa aerea”, riferisce la Casa Bianca. Biden “ha anche sottolineato il suo continuo impegno con alleati e partner per continuare a imporre costi alla Russia, ritenendo la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e e delle sue atrocità”.

Secondo quanto spiegato dal presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, citato dall’agenzia di stampa russa Tass, la Nato, assieme ad alcuni Paesi Europei, starebbe pensando ad un attacco nucleare nei confronti della sua nazione. “La situazione intorno alla Bielorussia, come abbiamo già detto, rimane tesa. Una delle ragioni è che l’Occidente continua a sostenere che l’esercito bielorusso si impegnerà direttamente (nell’operazione militare speciale della Russia) in Ucraina”.

“Essendo stati influenzati da queste storie fasulle, i leader militari e politici dell’Alleanza nord-atlantica e di alcuni Paesi europei stanno ora valutando apertamente le opzioni per compiere un’aggressione contro il nostro Paese, fino a condurre un attacco nucleare”. Così ha parlato Lukashenko in occasione di un incontro sulle questioni di sicurezza tenutosi nella giornata di ieri, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa.

E’ stato assegnato nella giornata di ieri anche l’ultimo premio Nobel 2022, quello per l’Economia. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Ben Bernanke, ex presidente della Fed Bank, quindi Douglas W. Diamond e a Philip H. Dybvig per “le ricerche sulle banche e le crisi finanziarie”, così come annunciato dall’Accademia reale delle Scienze svedese. Bernanke insegna alla Brookings Institution di Washington, mentre Diamond è professore alla University of Chicago, e Dybvig alla University of St. Louis.

Stando a quanto fatto sapere ancora dall’Accademia svedese delle scienze i tre economisti “hanno migliorato in maniera rilevante la nostra comprensione del ruolo delle banche nell’economia, in particolare durante le crisi finanziarie”. L’anno scorso ad assicurarsi il Nobel per l’Economia erano stati gli americani David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens per i loro lavori su economia, lavoro e analisi su esperimenti casuali.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Sono 15.089 i nuovi casi di contagio segnalati dal bollettino del coronavirus, mentre i decessi sono stati 51. Per quanto riguarda il tasso di positività, con 83.426 tamponi totali effettuati, è al 18,1%. Per quanto riguarda i ricoveri nei vari reparti, si è avuto un aumento di 5 unità nelle terapie intensive e di 288 unità nei reparti ordinari. Il virologo Bassetti ha chiesto una accelerazione della somministrazione della quarta dose di vaccino, dopo che sono stati registrati molti ingressi in ospedale di persone che erano state vaccinate circa 8 mesi fa, nella maggior parte dei casi fragili e anziani.

Nella notte tra domenica e lunedì un grave incidente ha visto una minicar, guidata da un ragazzo di 15 anni urtare un muro, con conseguente morte del guidatore. A bordo della minicar si trovava anche la sorella 17enne che è rimasta ferita in modo grave e si trova in ospedale a Catania.

L’urto della minicar contro il muro è avvenuto sulla strada provinciale 122 che si trova ai piedi dell’Etna e collega i paesi di Mendolito e Adrano. Secondo le ricostruzioni che sono state fatte a causare la sbandata della minicar e l’urto, potrebbe essere stata la necessità di evitare un animale che stava attraversando la strada.

Ultime notizie, la formazione del nuovo governo

All’assemblea dei parlamentari di Fratelli d’Talia, la leader del partito e Premier “in pectore”, Giorgia Meloni, ha attaccato Putin che sta colpendo degli obiettivi civili in territorio ucraino in quanto si trova in difficoltà sul piano militare. Per quanto riguarda la formazione del nuovo governo, la Meloni ha detto che è necessario uscire velocemente dallo stallo che in questi ultimi giorni si è verificato a causa di alcuni “no” da parte dei candidati a vari ministeri.

Giorgia meloni vuole mettere insieme un governo forte ed autorevole, ma si trova a dover far fronte anche alle pressanti richieste degli alleati del centrodestra, come quelle di Silvio Berlusconi, secondo il quale tra partiti alleati non possono esistere preclusioni o veti.

Ultime notizie, crisi dell’energia

Relativamente alla crisi energetica che sta colpendo tutta l’Europa, la Germania ha aperto alla possibilità del debito comune europeo. Secondo una delle principali agenzie di stampa, la posizione tedesca è stata espressa dopo la fine del vertice di Praga, con Scholz che ha emesso parere favorevole, ma limitando l’intervento ai prestiti ed evitando i trasferimenti “a fondo perduto”. Una decisione che, come previsto, arriva dopo che si sono svolte le elezioni in Bassa Sassonia.

Con molta probabilità la soluzione che la Germania proporrà ai paesi europei è la stessa che sta per attivare internamente, con una soglia di consumi entro la quale entrerebbero in vigore delle sovvenzioni statali, mentre per chi la supera il prezzo sarebbe quello di mercato.

Ultime notizie, la Fia conferma lo sforamento del budget cap da parte della red Bull

Con un comunicato emesso nella giornata di ieri la Fia ha confermato che la scuderia Red Bull ha sforato il budget cap in vigore dalla stessa stagione. Lo sforamento resta entro i limiti del 5%, ed è quindi definito “minore”. Oltre a questo la scuderia campione del mondo si è resa responsabile di una infrazione procedurale, la stessa che è stata addebitata alla Aston Martin. Ora si attendono le decisioni della stessa Fia riguardo alle sanzioni contro le due scuderie.











