Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Lampedusa, Salvini vieta sbarco nave Alex (7 luglio)

Ennesima puntata dello scontro tra governo italiano e ONG straniere. È approdato a Lampedusa il veliero Alex della ONG Mediterranea Saving Humans con quarantuno migranti a bordo. L’imbarcazione in base ad accordi Italia-Malta avrebbe dovuto dirigersi a La Valletta, ma ha dichiarato che per una situazione di emergenza igienico-sanitaria è stata costretta invece ad entrare in acque italiane nonostante il divieto. Il ministro Matteo Salvini ha negato lo sbarco, contestando la bandiera tedesca esposta dal battello dell’ONG. “Non salvano nessuno, sono solo complici degli scafisti. Chiamerò il mio omologo in Germania, non possono esporre la bandiera di un paese amico e poi non seguire le nostre leggi”, ha dichiarato il vicepremier.

Ultime notizie, Toti: “Non sono contro Berlusconi”

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti chiama a raccolta gli elettori di centrodestra. “Qui nessuno è contro Berlusconi – ha dichiarato – cerchiamo solo di scuotere il centrodestra, nessuna scissione”. Alla convention presso il Teatro Brancaccio di Roma Toti ha insistito: “In questi anni Forza Italia dal 40% dei consensi è precipitato al 6%, bisogna fare qualcosa subito”. Rispetto però alle precedenti dichiarazioni di guerra (“Bombardare il quartier generale”), Toti sceglie di optare per toni più pacati. Ma le sue condizioni per evitare uno strappo già sono sul tavolo: “Stop al declino del partito; azzeramento dei vertici; primarie aperte del centrodestra alle quali spero voglia partecipare Forza Italia”.

Roma sommersa dalla spazzatura: incubo senza fine per la capitale, in emergenza anche per i cassonetti a fuoco. Sono ore di contatti frenetici tra il comune e i centri di raccolta e smaltimento. Ma dopo l’ordinanza firmata dalla Regione Lazio, la sindaca Virginia Raggi accusa Nicola Zingaretti. “La direttiva si è rivelata inapplicabile. I rifiuti a Roma sono ancora a terra. Il bluff è svelato”, attacca sui social. I rifiuti però restano ancora per le strade della Capitale con la canicola estiva. Sembra difficile che la situazione si possa risolvere con l’individuazione di un terreno comunale in zona Saxa Rubra per il trasbordo di 300 tonnellate di rifiuti al giorno. Qualcosa potrebbe sbloccarsi nell’incontro di martedì 9 luglio con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Ultime notizie: Turchia, polizia sequestra elemento radioattivo

La polizia turca ha sequestrato 18 grammi di californio, elemento radioattivo, per un valore di 72 milioni di dollari. Il sequestro è avvenuto in un’auto nella città di Balu, nella zona del Mar Nero. La notizia è stata riportata dal quotidiano turco Hurryet. Il californio fu sintetizzato per la prima volta nel 1950 nell’Università di Berkley, appunto in California. È stato usato principalmente per l’accensione dei reattori nucleari e in campo medico, ma anche nella costruzione di armi nucleari. Negli anni ’70 la Commissione per l’energia atomica Usa vendette il californio-252 a clienti industriali e accademici al prezzo di 10 dollari il microgrammo. La quantità sequestrata oggi dunque è enorme. È stata intercettata in un’operazione di polizia anti-contrabbando e contro la criminalità organizzata.

L’Argentina si aggiudica la finale per il terzo posto della Copa America. L’Albiceleste ha battuto il Cile per 2 a 1 sul terreno dell’Arena Corinthians, a San Paolo del Brasile, salendo così sul gradino più basso del podio del torneo. La nazionale di Lionel Scaloni ha sbloccato il match: gol di Sergio Aguero dopo 12’ su assist di Leo Messi. Il raddoppio è stato firmato da Paulo Dybala, servito da Lo Celso. Nel secondo tempo è arrivato il gol della bandiera, firmato da Arturo Vidal su rigore. Entrambe le squadre hanno terminato la partita in 10: Medel e Messi sono stati espulsi verso la fine del primo tempo. L’asso argentino aveva tentato di scalciare l’avversario per proteggere il pallone. La reazione dell’avversario è stata immediata, quindi si sono spintonati fino all’espulsione.

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza dopo il terremoto di giovedì. Secondo l’istituto sismologico statunitense si è trattato dell’evento tellurico più potente degli ultimi venti anni, con magnitudo 7. Il sisma è stato seguito da almeno 16 scosse di assestamento. Il primo bilancio del terremoto è di feriti, danni, incendi, fughe di gas e blackout elettrici. A Los Angeles, a 240 chilometri dall’epicentro, nessun danno rilevante a infrastrutture né feriti gravi. “Vi chiediamo di considerare il terremoto di stanotte come un promemoria per essere preparati”, hanno scritto i vigili in un comunicato. Ma la scossa è stata avvertita anche in Nevada e Messico.



