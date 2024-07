Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Le Pen sconfitta in Francia. Incidente a Palermo: muore bimba di 3 anni

Ultime notizie: colpo di scena in Francia

Colpo di scena in Francia, dove Marine Le Pen non soltanto non ha ottenuto la maggioranza assoluta ma è addirittura arrivata terza, con la gauche a trionfare. La France Insoumise ha ottenuto la maggioranza dei seggi e Jean-Luc Mélenchon si è detto pronto a governare: “Siamo pronti, Macron riconosca la sconfitta, ha il dovere di chiamare il Nuovo Fronte Popolare a governare”. Il presidente uscente non crolla e arriva al secondo posto, addirittura davanti all’estrema destra del Rassemblement National di Le Pen, che esce sconfitta e delusa dal secondo turno di elezioni.

Ultime notizie: tragedia della strada nella notte in provincia di Palermo

Un incidente stradale occorso nella notte tra sabato e domenica a Villabate, in provincia di Palermo, ha provocato la morte di una bambina di tre anni, Aurora Brusa. Il padre, che guidava l’autovettura sotto l’effetto dell’alcol è finito fuori strada e contro un muro. Sulla vettura, una Volkswagen Polo, era presente anche il fratello gemello della bambina, che si è salvato, così come il padre e la madre: l’uomo era inoltre alla guida senza patente né assicurazione. Il padre è ora indagato con l’accusa di omicidio stradale.

Ultime notizie: Bagnaia vince il GP di Germania in MotoGP

Il Gran Premio di Germania, che si è corso ieri sulla pista del Sachsenring, ha visto trionfare Francesco Bagnaia con un podio tutto Ducati, completato dalle due moto del Team Gresini guidate da Marc ed Alex Marquez: per la Ducati anche quarto e quinto posto all’arrivo. Bagnaia passa anche al comando della classifica generale alla vigilia della sosta del motomondiale, grazie alla caduta di Martin che si trovava in testa alla corsa, avvenuta a due giri dalla fine.

Ultime notizie: ancora maltempo in Lombardia

Il maltempo continua ad interessare la Regione Lombardia con allagamenti che si sono verificati nelle province di Varese, Como e Lecco provocando danni a diverse autovetture e isolamento di alcune case, con 3 persone che sono state messe in salvo dai vigili del fuoco. Le preoccupazioni maggiori da parte della Protezione Civile riguardano le zone del Nord Ovest, con la previsione di piogge, anche notevoli sia sui laghi che nelle Prealpi varesine, oltre che in Valchiavenna. A Milano vengono tenuti sotto osservazione sia il Lambro che il Seveso.

Ultime notizie: coppia di anziani muore nell’auto nel lago a Montefano

Una coppia di anziani, moglie di 84 anni e marito di 92, è morta all’interno della loro auto che è stata vista gettarsi nel lago a Montefano, domenica mattina. Due giovani testimoni si sono immediatamente buttati in acqua per cercare di soccorrere gli occupanti dell’auto ma non sono riusciti ad aprire le portiere. I due anziani risiedevano a Filottrano e, secondo quanto accertato dai carabinieri, si sarebbe trattato di un gesto volontario: la donna era malata da tempo ed il marito non era più in grado di aiutarla. I corpi dei due anziani sono stati riportati a riva dai sommozzatori.

Ultime notizie: Hamilton vince il GP di Gran Bretagna

Sulla pista di Silverstone, al termine di una gara costellata da vari tratti di pioggia, il britannico Hamilton torna al successo con la sua Mercedes, precedendo il campione del mondo Verstappen e l’altro britannico Norris che ha conquistato il gradino più basso del podio sulla sua McLaren. Le due Mercedes erano scattate in prima fila con Russell in pole, poi numerosi cambi di leadership dovuti anche ai cambi gomme e successo finale di Hamilton mentre Russell si è dovuto ritirare per un problema tecnico. Per la Ferrari quinto posto all’arrivo per Sainz ed altra giornata da dimenticare per Leclerc che si è piazzato 14esimo.

