Exit poll ballottaggi Francia ribalta i sondaggi/ Risultati Elezioni 2024: NFP vince, RN terzo. Caos Governo

GLI EXIT POLL RIBALTANO I SONDAGGI: COS’È SUCCESSO IN FRANCIA CON I PRIMI DATI SUI BALLOTTAGGI, SINISTRA IN AVANTI A SORPRESA

Un dato su tutti è certo con l’uscita dei primi risultati parziali dei ballottaggi alle Elezioni legislative di Francia: gli exit poll hanno di fatto ribaltato tutti i sondaggi della vigilia, con il Rassemblement National che “cede” sotto la pressione degli accordi di desistenza e viene superato dal Nuovo Fronte Popolare di Melenchon e Glucksmann e dalla coalizione di Macron, giunti secondi. Ciò significa in primo luogo un Parlamento bloccato e ingovernabile, inoltre che l’elettorato dove aveva da scegliere tra un candidato RN e un avversario, ha scelto sempre quest’ultimo pur non significando ora la nascita di un Governo di Centro-sinistra. Lo ha escluso in primi Melenchon nel suo discorso di vittoria a Parigi: i risultati con i primi exit poll di Ifop, Ipsos ed Elabe di fatto “bloccano” il Parlamento, in attesa che le prossime proiezioni possano far maggiore luce sugli scenari che si apriranno da domani.

Secondo le stime degli exit poll Ipsos l’NFP arriverebbe a 172-192 seggi, seguiti da 140-170 Ensemble, 132-152 Le Pen, 47-67 Repubblicani; simili anche le altre proiezioni, a cominciare da Ifop che vede Melenchon a 180-215 eletti, Ensemble 150-180 e RN tra 120 e 150. Da ultimo, Elabe per BFMTv che assegna 175-205 seggi a NFP, 150-175 a Ensemble, 115-150 al Rassemblement National. Interessanti anche i primi flussi stimati da Ipsos per i risultati delle Elezioni Legislative di Francia: nei duelli tra NFP e Rn, gli elettori di Ensemble hanno votato al 43% per la sinistra, solo il 19% per la destra mentre i gollisti hanno scelto Le Pen “solo” al 38% contro il 26% dei flussi andati a NFP. Nei duelli invece tra Ensemble e destra, l’elettorato che al primo turno votò NFP si è espresso a valanga per i candidati di Macron (72%) mentre l’elettorato gollista è andato al 53% verso Ensemble, solo il 26% verso Jordan Bardella.

Duelli 🔴NFP (LFI) – ⚫️RN

🟠Elettori Ensemble al 1° turno: 43% NFP – 19% RN

🔵Elettori LR/altri destra al 1° turno: 26% NFP – 38% RN Duelli 🔴NFP (PS/EELV/PCF) – ⚫️RN

🟠Elettori Ensemble al 1° turno: 54% NFP – 15% RN

🔵Elettori… — Youtrend (@you_trend) July 7, 2024

I PRIMI EXIT POLL DAL BELGIO (E QUELLI FALSI IPSOS): CAOS RISULTATI ELEZIONI FRANCIA AI BALLOTTAGGI

Secondo i primissimi exit poll in arrivo dal Belgio, i ballottaggi delle Elezioni Legislative in Francia dicono che una vera maggioranza assoluta manca e mancherà anche dopo i risultati definitivi in arrivo nelle prossime ore: i dati elaborati da La Libre Belgique danno infatti il Rassemblement National al primo posto ma senza possibilità di superare quota 289 seggi necessari per costituire il Governo; secondo altri exit poll (alcuni però dichiarati poi “falsi” in Francia) danno versioni opposte, con addirittura il Nuovo Fronte Popolare di Melenchon in testa.

Provando a fare un po’ d’ordine e attendendo poi i risultati effettivi dopo le ore 20.30, gli exit poll con i risultati in arrivo dal Belgio (dove non vige il divieto francese di elaborare nuovi dati durante le urne aperte) danno RN di Le Pen e Bardella a circa 200 seggi complessivi, seguiti dal NFP a 170 seggi, con Macron-Enseble a 140 e Le Repubblicains-gollisti a 60 eletti potenziali. Altri exit poll elaborati dai sondaggi Ipsos invece darebbero Le Pen e alleati di destra a 228 seggi, mentre il Fronte di sinistra a 161 e Ensemble a 124: questi, tanto come altri in arrivo al Belgio, non vengono per il momento confermati e anzi sono a “rischio fake” secondo alcune fonti in arrivo a Parigi. Non vengono confermati infatti neanche “altri dati Ipsos” che invece puntano su NFP a 170-190 seggi, davanti ad Ensemble con 150-170 e RN addirittura terzo con 135-155 seggi conquistabili; allo stesso modo alcuni exit poll in arrivo dalla Svizzera con Ifop per Tribune de Geneve darebbero un clamoroso RN al terzo posto (130-160 seggi) dietro a NFP e Macron. Occorrerà attendere la serata per avere risultati più certi e soprattutto exit poll in arrivo dai principali istituti di sondaggi ufficiali in Francia: ecco qui la nostra diretta live con tutti i risultati in tempo reale.

VERSO GLI EXIT POLL DEI BALLOTTAGGI ELEZIONI FRANCIA 2024: REBUS MAGGIORANZA CON IL BLOCCO ANTI-LE PEN

Con gli occhi dell’intera Europa addosso, Parigi si appresta a breve a comunicare i primi risultati con exit poll in Francia per i ballottaggi delle Elezioni Legislative 2024: solo una settimana dopo il clamoroso successo del Rassemblement National, i sondaggi degli ultimi giorni hanno cercato di dare una previsione il più possibile realistica delle proiezioni seggi per il nuovo Parlamento di Parigi, ma il complesso meccanismo elettorale francese rende complesso immaginare l’esatta composizione. Gli accordi di desistenza con il ritiro di ben 218 candidati tra Ensemble (Macron) e Nuovo Fronte Popolare (Melenchon-Glucksmann) – ovvero il ritiro dei candidati finiti terzi nei “triangolari” ammessi ai ballottaggi – hanno cambiato di molto la mappa di questo secondo turno dove, lo ricordiamo, sono in palio 501 seggi sui 577 finali dell’Assemblea Nazionale.

Con la chiusura dei primi seggi attorno alle ore 18 i primi exit poll in Francia arriveranno subito dopo, come avvenuto al primo turno: per avere però i risultati più complessivi con gli exit poll anche dalle grandi città servirà attendere alle ore 20.30 circa, quando la Francia scoprirà se la maggioranza assoluta a lungo ricercata da Marine Le Pen e Jordan Bardella sarà raggiunta o se invece il blocco anti-RN messo in campo da Macron con la gauche avrà ottenuto il suo obiettivo. Il numero da osservare con attenzione è sempre 289, ovvero la soglia minima per ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento: con i primi 76 seggi già assegnati (di cui 38 al RN), la destra prova nella difficile impresa di superare i 403 duelli “cresciuti” dopo gli accordi di desistenza tra Ensemble e Front Popolar (95 sono invece i “triangolari”, 3 i “quadrangolari”), mentre Melenchon con Macron cercano di frenare il più possibile l’avanzata del RN non avendo ancora una idea chiara di quale scenari mettere in campo da lunedì.

I SONDAGGI PRIMA DEGLI EXIT POLL FRANCIA: CHI VINCERÀ I BALLOTTAGGI NON È IN DISCUSSIONE, RISCHIO BLOCCO PARLAMENTO

Gli ultimi sondaggi politici presentati prima degli exit poll in Francia danno una situazione piuttosto “incartata” sui ballottaggi delle Elezioni Legislative 2024: secondo i dati Ifop per Le Figaro, la destra di Le Pen e Bardella avrebbe una proiezione sui seggi pari a 210-240 eletti finali, lontani dunque dalla soglia per la maggioranza assoluta; più indietro l’NFP a 170-200, ancora flop per Macron con 95-125, mentre i Repubblicani non andrebbero oltre i 25-45 seggi. Scenario simile per quanto riguarda i sondaggi Odoxa per il Senato francese, dove i risultati sui seggi dopo i ballottaggi dovrebbero vedere 210-250 eletti in quota RN, comunque 141 in più rispetto alle Elezioni Legislative Francia del 2022, 140-180 per il Front Popolar (+29), Ensemble di Attal e Macron 115-155 (-109 netto rispetto a due anni fa), gollisti a 40-60 e altri raggruppati tra 10 e 20.

I primi sondaggi dopo i 218 ritiri per “desistenza” davano i ballottaggi francesi ancora con più incertezza, con Le Pen a 190-220 seggi, NFP 159-183, Ensemble 110-135: gli appelli di Bardella e di tutto l’RN per convincere l’elettorato francese ad impedire il “blocco” posto dagli altri partiti a breve si saprà se avranno avuto successo, ma al momento è assai più probabile uno scenario di Parlamento “azzoppato” senza una vera maggioranza ma con ben chiara l’intenzione dell’elettorato di un cambiamento. Macron ha garantito che non farà Governi con La France Insoumise di Melenchon ma ha anche tenuto aperta l’opzione di un esecutivo “d’emergenza” per arginare la destra. Qui abbiamo parlato di tutti gli scenari aperti (almeno 6) per il Governo di Francia dopo exit poll e risultati dei ballottaggi Francia, mentre ancora ieri Le Pen ha ribadito all’intera nazione che «c’è ancora la possibilità di ottenere la maggioranza assoluta». Lo spoglio dei 501 collegi nelle prossime ore dirà se tale prospetto sarà raggiunto o meno.











