Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Libia: approvata dichiarazione di Berlino (20 gennaio)

Al termine della Conferenza di Berlino sulla Libia la cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che tutti sono d’accordo sul rispetto dell’embargo delle armi e a procedere con maggiori controlli rispetto al passato. Il documento approvato prevede il cessate il fuoco permanente, un embargo sulle armi e un processo politico per arrivare a un governo unico. «Non abbiamo risolto tutti i problemi, ma abbiamo creato lo spirito, la base per poter procedere sul percorso Onu designato da Salamé». Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha poi assicurato che dalla Conferenza di Berlino sulla Libia è emerso «un forte impegno di tutti per una soluzione pacifica della crisi». Non esiste dunque una soluzione militare. La Conferenza di Berlino si era aperta comunque in un clima di tensione dopo che il generale Haftar aveva bloccsto le esportazioni di petrolio dai porti. Inoltre, le delegazioni di Fayez al Serraj e quella del generale Haftar si sono rifiutate di incontrarsi durante la conferenza.

Ultime notizie, Libano: scontri a Beirut, oltre 400 feriti

A Beirut si sono verificati scontri violenti tra le forze dell’ordine e numerosi manifestanti. Le tensioni hanno provocato più di 400 feriti. È stata una delle giornate più violente dall’inizio delle proteste. Per sedare la rivolta, il premier Saad Hariri ha fatto intervenire l’esercito. Il popolo libanese contesta la profonda crisi economica del Paese. Nel merito i libanesi contestano l’aumento dei prezzi del 30% e la forte crescita della disoccupazione. Sul fonte politico il premier incaricato Hassan Diab stenta a trovare un accordo con i leader politici avversari. Su questa linea, spiega Diab, non sarà possibile soddisfare le richieste del popolo libanese. Intanto, dalle prime ore del pomeriggio numerosi cortei si sono spostati nel centro cittadino per protestare contro le sedi istituzionali. Le immagini degli incidenti riprese da diversi testimoni mostrano scene violente da parte della polizia contro i dissidenti che tentavano di forzare i posto di blocco.

Ultime notizie, Trump: “Impeachment per vendetta”

Gli avvocati di Trump, in vista dell’imminente udienza per lo stato di accusa nei confronti del presidente degli Stati Uniti, hanno mostrato la loro linea difensiva. I legali sostengono che si tratta di una “vendetta”, di un motivo illegittimo di interferire con le prossime elezioni politiche. Sale dunque la tensione negli Stati Uniti d’America. Gli avvocati respingono fermamente lo stato di accusa nei confronti di Trump considerando tale manovra politica avversaria del tutto incostituzionale. È, secondo i legali, un attentato alla libertà di voto. Intanto, i democratici hanno invitato il Senato a rimuovere TRump dal suo ruolo in quanto rappresenta una “minaccia alla sicurezza nazionale”. L’atto difensivo degli avvocati del premier americano si sostanza in sei pagine. I legali di Trump – Jay Sekulow, Pat Cipollone, Kenneth Starr e Alan Dershowitz – ribadiscono nei loro atti atti difensivi che le contestazioni avversarie sono «pericolose minacce al diritto degli americani di scegliere liberamente il loro presidente ed un tentativo sfrontato e fuori legge di invertire il risultato delle elezioni del 2020». Sulla base di queste considerazioni l’impeachment andrebbe «respinto» in quanto è un palese affronto alle istituzioni democratiche. Intanto i democratici della Camera ribadiscono che il presidente attuale deve essere rimosso dal suo incarico in quanto rappresenta «una minaccia alla sicurezza nazionale». Le prove che accuserebbero Trump, secondo i democratici, sono lampanti. Sarà difficile per il Senato non confermare l’accusa contro il presidente.

Ultime notizie, incendi in Australia: a rischio i koala

L’Australia sta bruciando ancora nonostante alcuni giorni di pioggia. Gli ecosistemi stanno soffrendo per il fumo e per gli incendi. Molti centri di assistenza stanno portando in salvo gli animali che stanno morendo a causa delle numerose inondazioni in molte aree dell’Australia. Il WWF sostiene che si tratta del più grosso «disastro di proporzioni storiche». Oltre 15 milioni di ettari sono andati distrutti a causa dei roghi. Il fumo che si deposita nei fiumi e nel mare sta uccidendo la fauna. Tra gli animali in via di estinzione più a rischio c’è il koala. I militari australiani e molti volontari hanno fino ad oggi trasportato più di 300 koala in un centro medico specializzato dall’Hanson Wildlife Sanctuary a Kangaroo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA