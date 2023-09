Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, l’uomo che ha ucciso l’orsa: “Da 3 giorni non vivo più”

L’agenzia di stampa Ansa ha intervistato l’uomo che ha ucciso l’orsa Amarena in Abruzzo tre giorni fa, e che ovviamente è finito su tutte le prime pagine. Confessandosi con i giornalisti ha spiegato:

“Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più. Ricevo in continuazione telefonate e messaggi di morte, hanno perfino chiamato mia madre 85enne, tutta la mia famiglia è sotto una gogna”, le sue parole parlando nel piazzale di San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) dove è avvenuta l’uccisione dell’animale, ricordiamo, tramite fucilate.

L’uomo ha raccontato agli inquirenti dopo essere stato identificato di aver sparato per paura, e oggi aggiunge: “Ci devi passare per capire quello che sto provando ora ho sbagliato; l’ho capito subito dopo aver esploso il colpo. I carabinieri li ho chiamati io”. La vicenda ha ovviamente scatenato la dura reazione delle istituzioni, a cominciare da regione Abruzzo e gestori del Parco Nazionale, nonché degli animalisti.

Nel terzo giorno del viaggio di Papa Francesco in Mongolia, il Santo Padre ha tenuto un incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni. Per l’occasione Sua Santità ha condannato fondamentalismi e ideologie, spiegando: “La chiusura, l’imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la forzatura ideologica rovinano la fraternità, alimentano tensioni e compromettono la pace”, parole riportate dal sito dell’agenzia di stampa Ansa.

Nell’occasione Papa Francesco ha sottolineato anche che “l’altruismo costruisce armonia e dove c’è armonia c’è intesa, prosperità, bellezza”, spiegando poi che “le religioni sono chiamate a offrire al mondo questa armonia, che il progresso tecnico da solo non può dare, perché, mirando alla dimensione terrena, orizzontale dell’uomo, rischia di dimenticare il cielo per il quale siamo fatti”.

Ultime notizie, proseguono le indagini sulla strage di Brandizzo

Proseguono le indagini inerenti la strage di Brandizzo, l’incidente del treno che ha travolto e ucciso cinque operai in provincia di Torino. Secondo quanto riferito nelle scorse ore dai colleghi di TgCom24.it, nei prossimi giorni saranno interrogati Antonio Massa e Andrea Girardin Gibin, le due persone al momento sul registro degli indagati proprio per l’incidente avvenuto.

Massa è un 46enne di Grugliasco, addetto di Rfi al cantiere, ed è stato il primo a finire sotto indagine. Negli uffici della procura di Ivrea parlano di lui dicendo “E’ un uomo distrutto”. Sotto la lente di ingrandimento le ultime comunicazioni, in particolare le diverse telefonate fra lo stesso Massa e la dirigente movimento di Chivasso che farebbero chiaramente capire come non fosse ancora arrivato il nulla osta per l’avvio del cantiere sui binari.

Ultime notizie: tragedia sull’Ortles, morti due alpinisti

Tragedia avvenuta ieri mattina sull’Ortles, montagna facente parte delle Alpi Retiche, in Trentino Alto Adige: due alpinisti sono morti. Come riferito dai colleghi dell’agenzia di stampa italiana Ansa, a perdere la vita un italiano e un tedesco, e l’episodio si è verificato di mattina presto, attorno alle ore 6:20.

Secondo la ricostruzione degli organi di stampa, la tragedia si sarebbe verificata mentre la cordata, sulla via normale, era diretta verso la vetta, la più alta del gruppo Ortles-Cividale con 3.905 metri di altezza. Un alpinista, durante la scalata, sarebbe scivolato e una volta caduto ha trascinato gli altri con se, causando la morte di due persone. Sul posto si sono recati gli uomini del soccorso alpino nonché gli elicotteri di Elisondri, Pilikan 3 e Guardia di finanza: per i due alpinisti non vi è stato però nulla da fare.

Ultime notizie, l’Italia del basket approda ai quarti di finale del mondiale

Con il successo ottenuto contro la formazione di Portorico, la squadra di Pozzecco ha conquistato il primo posto nel suo girone ed ha passato il turno conquistando un posto tra le prime otto al mondo. La squadra italiana ha quasi sempre condotto nel punteggio contro i centroamericani, ad eccezione di un piccolo stop nel corso del terzo quarto.

Alla fine il punteggio a tabellone è stato di 73 – 57 per gli azzurri, che si troveranno di fronte, martedì alle 14.40, la formazione degli USA, che a sorpresa è stata battuta dalla Lituania che affronterà così la Serbia, vincitrice dell’altro scontro con la Repubblica Dominicana. Le altre due semifinali vedranno di fronte Germania e Canada e Slovenia e Lettonia. Tonut e Ricci con 15 punti sono stati i migliori marcatori della squadra azzurra, e sono arrivati in doppia cifra anche Fontecchio e capitan Da Tome con 12 e 11 punti rispettivamente.

A Prato, muore un bambino di 17 mesi sotto pannelli di cartongesso

Il crollo di pannelli di cartongesso a Montemurlo, in provincia di Prato, ha causato la morte di un bimbo di 17 mesi che si trovava in casa insieme a 2 fratellini ed alla madre. Il piccolo è rimasto sotto ad un blocco di 10 pannelli che erano appoggiati ad una parete.

L’allarme è stato dato dalla madre e i soccorritori del 118 sono arrivati in pochissimo tempo ma non hanno potuto salvare la vita del bambino a causa delle gravi lesioni riportate. Si indaga sulle cause della caduta dei pannelli.

Ultime notizie, la giornata dei motori

Si sono corsi ieri sia il GP d’Italia a Monza per la Formula 1 che quello di Catalunya a Barcellona per la MotoGP. Sul circuito monzese, dopo la pole di ieri, il ferrarista Sainz si è dovuto accontentare del terzo posto alla fine della gara, superato prima da Verstappen, che ha poi vinto la gara, che da Perez, che si è classificato secondo, confermando la forza delle Red Bull. Il secondo pilota delle “rosse”, Leclerc, si è piazzato in quarta posizione. A Montmelò, nelle vicinanze di Barcellona, la gara della MotoGP è stata negativa per la Ducati che ha visto entrambi i suoi piloti ufficiali coinvolti in due incidenti nel corso del primo giro.

Prima è stato Bastianini a cadere coinvolgendo altre tre moto nell’uscita di pista e rimediando delle fratture che lo costringeranno a saltare la prossima gara di Misano, Poche curve dopo è caduto anche Bagnaia, che è stato poi colpito da Binder ed ha riportato delle lesioni che sono in corso di valutazione. La vittoria in Spagna è arrisa comunque ad un’altra moto italiana, l’Aprilia, che ha piazzato al primo posto A. Expargaro, ed al secondo Vinales.











