ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Luxottica truffata in Thailandia (31 dicembre)

In un stabilimento della società Essilor Luxottica in Thailandia sono stati commessi effettuati investimenti illeciti. Il danno presunto ammonterebbe a 190 milioni di euro. Essilor Luxottica, che ha diffuso questa notizia, ha sporto querela in Thailandia ed in altre sedi giurisdizionali, mettendo a disposizione ogni risorsa per far cessare ogni tipo di attività sleale. Gli avvocati del gruppo Luxottica stanno svolgendo indagini approfondite nel tentativo di recuperare le somme indebitamente sottratte. Il danno immediatamente subito potrebbe essere contenuto grazie agli interventi assicurativi ed alle somme solidificate nelle varie banche. L’azione fraudolenta verrà registrata nel bilancio di fine anno. Tutti i dipendenti che hanno direttamente partecipato all’illecito finanziario hanno perso il posto di lavoro.

Essilor International ha rafforzato i controlli interni di ogni società al fine di assicurare i protocolli di sicurezza. Il Consiglio di Amministrazione di Essilor Luxottica è stato puntualmente notiziato del danno economico subito. Uno dei commpiti imminenti del consiglio di amministrazione sarà quello di controllare minuziosamente la situazione economica delle società con l’ausilio di external advisor. I consulenti esterni avranno il compito di verificare eventuali attività fraudolente anche in futuro.

ULTIME NOTIZIE, SPARATORIA IN CHIESA A DALLAS

Nella chiesa West Freeway Church of Christ di White Settlement, non distante da Dallas, durante la celebrazione della santa messa è avvenuta una sparatoria. Un uomo ha ucciso con un arma da fuoco tre fedeli. L’uomo, prima di aprire il fuoco era seduto accanto ad altre persone. L’attentatore è stato ucciso da due parrocchiani nell’occasione armati che stavano svolgendo un servizio di sicurezza. Il conflitto a fuoco è iniziato durante la comunione. Il sostituto governatore, Dan Patrick, ha elogiato l’intervento dei due parrocchiani.

ULTIME NOTIZIE, TENTATA RAPINA ALLO STARBUCK DEL CHECKPOINT CHARLIE

I media tedeschi hanno riferito che un uomo ha tentato di rapinare in uno Starbucks nelle vicinanze del Checkpoint Charlie. Alcuni testimoni hanno udito spari all’interno della struttura. Ora è caccia all’uomo. Secondo le ultime notizie della polizia, l’uomo sarebbe in fuga. Tutta l’area tra Friedrichstrabe e Kochstrabe è stata isolata.

ULTIME NOTIZIE, ILVA: CONCLUSA UDIENZA SUL SEQUESTRO

Si è conclusa l’udienza del riesame che i magistrati della Corte di Appello di Taranto sono stati chiamati a pronunciarsi in merito al ricorso depositato dagli avvocati dell’ILVA contro l’ordinanza del Giudice Maccagnano. Tutta la struttura è finita sotto sequestro dopo l’incidente mortale dell’operaio Morricella. L’operario di anni 35 anni era stato travolto dalle fiamme mentre stava effettuando una valutazione quantitativa della temperatura del forno. I magistrati non hanno sciolto la riserva. Il 7 gennaio 2020 è il termine ultimo per i giudici per depositare un loro provvedimento.

