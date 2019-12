A26, crolla soffitto galleria: chiusa Autostrada/ Genova-Masone, tragedia sfiorata

Non c’è pace sulle autostrade della Liguria e in particolar modo sull’A26: nel pieno del pomeriggio trafficato con le auto di ritorno dal lavoro e con alcune code già per la partenza pre-Capodanno, parte del soffitto di una galleria tra Genova Voltri e Masone si è staccato franando sull’asfalto. Solo un miracolo ha impedito che i veicoli venissero coinvolti in incidenti successivi o peggio ancora soccombere sotto il crollo del materiale del soffitto misto cemento-lastre: tratto ora subito chiuso nell’area Ovada-Masone, come testimoniano l’Anas e la stessa Autostrade per l’Italia, concessionaria dell’A26 e già da tempo nel mirino dello Stato per la mala-gestione nella manutenzione di alcuni tratti sensibili. Questa volta è solo un caso fortuito – o appunto un miracolo per chi crede – ad aver evitato che le lastre di cemento non piombassero su nessun veicolo sulla corsia centrale dell’autostrada in piena galleria. «Tra Masone e Ovada caduto un pezzo di soffitto della galleria , per fortuna non è andata addosso a nessuno, ma ora chiudono la strada !!! Noi salvi», scrive Monica Acerbi, una utente su Facebook che ha lanciato alcune foto già virali sul web in questi minuti.

ANCORA CAOS SULL’A26: LE DEVIAZIONI AL TRAFFICO

Come scrive il Comune di Rossiglione, va prestata massima attenzione sull’A26 dopo il crollo di parte del soffitto: «La prima galleria dopo Masone, verso Genova, è investita da materiale! Autostrada in direzione Sud in chiusura con obbligo di uscita a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che rimangono in coda». Le deviazioni del traffico avvengono ovviamente anche in tempo reale sulle varie bisettrici dell’A26, con massima attenzione da prestare anche per le comunicazioni di Anas e Aspi sui consueti canali social e cartelli luminosi sull’autostrada: sono intanto in corso le verifiche per stabilire le cause del crollo improvviso e, soprattutto, se possa esserci il rischio di altri piccoli crolli lunghi la galleria di Masone. Poco prima della sfiorata tragedia, sul canale ufficiale del Ministero dei Trasporti si leggeva «A26 Genova-Gravellona Toce rampa di accesso chiusa causa perdita di carico a A26 Svincolo Masone (Km 15,5) in entrata in entrambe le direzioni dalle 18:43 del 30 dicembre 2019»: si tratta però di un altro incidente avvenuto poco prima, visto che il crollo della galleria riguarda proprio il distacco di parte del soffitto. «Si abbiamo saputo dell’incidente, ragione in più per effettuare controlli e monitoraggi. Ora per quel tratto si parla di circa quattro ore necessarie per poter riaprire in sicurezza», ha commentato a caldo il sindaco di Genova Marco Bucci mentre poche ore prima era proprio a colloquio con l’ad di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, con sul tavolo le ultimissime polemiche sorte per le code chilometriche su A10 e sull’A26 a causa dei molteplici cantieri aperti da Aspi in queste giorni. La campagna voluta dalla concessionaria dell’Autostrada Genova-Gravellona Toce arriva come diretta conseguenza dell’indagine sui falsi report scoperto dalla magistratura genovese durante l’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA