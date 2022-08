Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: M5S, lista candidati e parlamentarie (19 agosto)

Ultime notizie dalla politica. Sul sito del Movimento Cinque Stelle sono stati resi noti i risultati della votazione online delle Parlamentarie M5S e la lista dei candidati nei collegi plurinominali di Camera e del Senato. Il leader Giuseppe Conte sarà capolista in quattro regioni, in corsa per la Camera. Si tratta dei collegi Lombardia 1 (due i collegi dove è candidato), Campania 1, Puglia 1 e Sicilia 1. L’ex sindaco di Torino Chiara Appendino è candidata capolista per la Camera nei 4 collegi del Piemonte per il M5s. Tra gli altri, l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho è candidato nel terzo collegio dell’Emilia-Romagna e nel primo collegio della Calabria. Sergio Costa sarà capolista nel secondo collegio Campania 1. Tra i capolista per la Camera figurano anche i vicepresidenti M5s Riccardo Ricciardi in Toscana e Michele Gubitosa in Campania 2 (secondo collegio). L’ex ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, l’ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, l’attuale presidente dei senatori Mariolina Castellone, il vicepresidente 5 stelle Mario Turco e il magistrato Roberto Scarpinato sono tra i candidati capolista indicati al Senato.

Ultime notizie: Italia ed Europa flagellate dal maltempo

Le ultime notizie sul fronte meteorologico sono tutt’altro che incoraggianti, con bufere che distruggono ogni cosa al loro passaggio. La situazione più grave si registra in Toscana con due morti e con molte utenze senza elettricità. Incalcolabili i guasti. Vento inarrestabile e grandinate hanno causato problemi e costretto i turisti alla fuga. Da ogni parte d’Europa, non solo dall’Italia, giungono immagini di devastazione. In Sicilia invece l’incendio che ha coinvolto Pantelleria ha lasciato solo cenere e immagini grigie. Si pensa che l’incendio sia doloso, ma le indagini sono ancora in corso. Ettari di terreno distrutti, case abbandonate o parzialmente rovinate e non è solo questa la zona che nell’Isola va a fuoco. Domani giornata da bollino rosso proprio per gli incendi, alimentati dal gran caldo.

Il prezzo del gas è alle stelle

Il gas chiude la sua seduta al massimo storico. A lanciare l’allarme è soprattutto la Germania, con le scorte ai minimi e la recessione a un passo. Da qui la decisione di tagliare l’Iva dal 19% al 7% per agevolare famiglie e aziende. L’Italia ha messo da parte già circa il 70% del fabbisogno invernale, ma si studiano comunque soluzioni che aiutino a tagliare gli sprechi e l’utilizzo dell’energia, come la riduzione di uno o due gradi di temperatura nelle abitazioni e nelle scuole o lo spegnimento della luce al di fuori dell’orario scolastico.

Ultime notizie, la provocazione della Russia

Nuovo incontro per trovare la via della pace tra Russia e Ucraina, con la Turchia che si pone come mediatore e ospite di eventuali accordi. Eppure la Russia fa nuove prove di Guerra Fredda, vanificando gli sforzi turchi. Spazio poi a un’ulteriore provocazione della nazione russa, che chiama gli elettori dei Paesi occidentali a punire i propri governi, votando contro per il loro malgoverno e per la loro stupidità. Un’ingerenza non gradita da tutto il movimento politico italiano. Critiche dal Centrodestra verso la strumentalizzazione che la Sinistra ha fatto di queste dichiarazioni, mentre i leader dei tre partiti le ignorano, focalizzando l’attenzione sui programmi. Calenda, invece, nuovo alleato di Renzi, critica tutti i partiti che non hanno un programma e un fronte comune, ma sono divisi, a suo dire, su tutto. I nuovi sondaggi, già partiti da diverse settimane, danno favorita la coalizione di Centrodestra con una percentuale di quasi il 50% e il primo partito, Fratelli d’Italia, con oltre il 24%, mentre le polemiche sulle liste hanno penalizzato il Centrosinistra.

Addio a Ghedini

Grande dolore da parte di tutto il mondo politico per la scomparsa prematura del senatore Ghedini, che si trovava ricoverato in ospedale per una leucemia. Legale di Berlusconi, si è candidato per la prima volta in politica proprio con Forza Italia. Ed è proprio Berlusconi a salutarlo con un commovente post su Facebook. A ricordarlo sono tutti i politici, anche gli avversari, che sono rimasti colpiti dalla sua pacatezza.

Drogato e ingessato il giovane che ha investito e ucciso un dodicenne

Non aveva mai preso la patente e, drogato e ingessato, ha preso una macchina e investito mortalmente un bambino in bicicletta. Oggi, dopo una settimana di indagini, è stato arrestato con l’aggravante della fuga. Il giudice non ha colto nessun segnale di umanità e pietà e ha rigettato qualsiasi tipo di richiesta.

Ultime notizie: Finlandia, bufera contro Sanna

La premier finlandese Sanna è nell’occhio del ciclone per il suo video in cui balla in modo scatenato e che ha fatto il giro del web in compagnia di alcuni amici e personaggi famosi. Un comportamento che non si addice a un primo ministro. È una politica, ma è anche e soprattutto una figlia del suo tempo.











