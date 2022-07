Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, M5s non voterà fiducia: si va verso crisi di governo

La crisi di governo è davvero ad un passo. Il Movimento 5 Stelle ha infatti fatto sapere che non voterà la fiducia, di conseguenza l’esecutivo non esisterà più. Numerosi i partiti che stanno quindi chiedendo le elezioni, a cominciare da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, due dei leader di Centrodestra. ‘Se M5s esce dall’Aula, la maggioranza non c’è più’, le parole del Carroccio, mentre la numero uno di Fratelli d’Italia ha aggiunto: “Elezioni subito”. Concorde anche il segretario generale del Partito Democratico, Enrico Letta: “Se il governo cade si vota”, mentre Palazzo Chigi è eloquente: ‘Senza la fiducia di M5s il governo finisce’

Incidenti oggi, 40enne morto a Palermo/ Scontro fra auto, una vittima a Brescia

Ultime notizie covid, Fiaso: calano ricoveri pediatrici

Sono leggermente in calo i ricoveri di casi covid fra i bambini. A comunicarlo è stato il report della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, attraverso il monitoraggio dei quattro ospedali pediatrici e dei reparti di pediatria degli ospedali aderenti al network sentinella. “Tra i più piccoli, dopo il balzo del 5 luglio – fanno sapere – le ospedalizzazioni si sono ridotte lievemente”. E ancora: “il numero dei ricoverati è sceso dell’8%. A finire in ospedale sono soprattutto i bambini da 0 e 4 anni che rappresentano complessivamente il 73% dei ricoverati”. Diverso invece il discorso se si prendono in considerazione i dati in generale: “In una settimana – spiega sempre la Fiaso – dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%. Un balzo significativo rispetto all’incremento del 19% registrato nel corso della settimana precedente. Il fenomeno è in linea con l’andamento dell’epidemia nella popolazione generale: le ospedalizzazioni, infatti, crescono con il tipico ritardo di 6-7 giorni sui contagi”.

Variante Centaurus, cos'è e perché preoccupa?/ BA.2.75, virologi: "Più contagiosa e…"

Ultime notizie, protesta dei tassisti a Roma

Nuova protesta dei tassisti ieri a Roma. I guidatori dei taxi si sono ritrovati in via del Corso, di fronte a Palazzo Chigi, sede del governo, urlando cori, accendendo fumogeni e facendo esplodere petardi. La polizia ha dovuto presidiare le vie attorno al palazzo dell’esecutivo, per evitare che gli stessi taxisti potessero avvicinarsi troppo all’edificio. “Chiediamo che il governo stralci l’articolo 10 del ddl concorrenza e apra subito un tavolo di confronto con tutti gli attori interessati”, questa la richiesta delle organizzazioni sindacali dei tassisti all’esecutivo di Mario Draghi. I guidatori dei taxi fanno in particolare riferimento alla questione Uber del 2016, sottolineando attraverso un documento “come alla luce di quanto già accaduto e in funzione di ciò che ulteriormente emerge dall’inchiesta Uber Files, gli operatori del comparto taxi non sono assolutamente disposti ad accettare che le regole del loro lavoro vengano riscritte attraverso una delega che non comporta un loro coinvolgimento diretto e dell’intero Parlamento”.

Terremoto oggi Rieti M 3.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Forlì

Ultime notizie, uomo precipita da Palazzo di Giustizia di Milano

Un uomo è morto ieri, precipitando dal palazzo di giustizia di Milano. Come riferisce l’agenzia Ansa attraverso il suo sito online, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, e a dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti che lavorano negli uffici giudiziari presenti nello stesso edificio. Marcello Viola, procuratore della Repubblica di Milano, ha spiegato: “Si tratta di una persona estranea all’ambiente giudiziario e, al momento, l’ipotesi prevalente è quella del suicidio”. L’uomo è stato rinvenuto senza vita presso il cortile interno del Palazzo di Giustizia dove si sono poi recati il pg di Milano Francesca Nanni, il procuratore Marcello Viola e i procuratori aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco, insieme alle forze dell’ordine. Sul luogo anche il 118, che nulla ha comunque potuto fare: l’uomo è deceduto sul colpo a causa della caduta dal settimo piano.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio di Covid 19 registrati sono stati 110.168 con un calo importante rispetto agli oltre 148mila di ieri, ma anche il numero dei tamponi processati è nettamente diminuito con 410.453 e un tasso di positività del 26,8%. I decessi sono stati 106 ed anche in questo caso di registra un calo rispetto alle 156 vittime registrate il giorno precedente. Resta invece in salita la curva dei ricoveri con le terapie intensive che arrivano ad un totale di 388 con un aumento di 13 unità, mentre sono 102 in più i pazienti che si trovano nei reparti ordinari. I guariti registrati oggi sono stati 70.076.

Ultime notizie, al Tour, Pogacar perde la maglia gialla a vantaggio di Vingegaard che vince anche la tappa

Ribaltone al Tour de France con lo sloveno Pogacar che viene superato in classifica dal danese Jonas Vingegaard della Jumbo Visma che si toglie anche la soddisfazione di vincere la prestigiosa tappa che si chiudeva con l’arrivo in salita sul Granon. Il danese ha fatto lavorare efficacemente la sua squadra per tutta la tappa mettendo alle corde il rivale sloveno che al termine ha accumulato un ritardo superiore ai 3 minuti dal vincitore e ora si trova al terzo posto nella classifica generale, superato anche dal francese Bardet. Per Pogacar non c’è assolutamente tempo per rifiatare in quanto già domani i corridori sono attesi da un’altra tappa impegnativa con l’arrivo sul mitico traguardo dell’Alpe d’Huez.

Ultime notizie, due ristoratori italiani morti a Stoccarda

A Stoccarda, in Germania, due ristoratori italiani sono stati trovati morti all’interno di una pizzeria. La morte è dovuta a colpi di arma da taglio e finora la polizia locale ha smentito coinvolgimenti di una terza persona che si erano ipotizzati subito dopo il ritrovamento dei corpi. La polizia ha dichiarato che le indagini stanno proseguendo senza lasciare nulla di intentato. I due corpi sono stati ritrovati nel pomeriggio di lunedì all’interno di un ristorante italiano molto famoso nel capoluogo della regione del Baden-Wuerttenberg, dalla polizia, avvisata da un parente dei due uomini uccisi.

Ultime notizie, lo scrittore Maurizio de Giovanni colpito da un infarto e ricoverato in ospedale

Paura per il noto scrittore napoletano Maurizio de Giovanni che durante la notte è stato colpito da un infarto e ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il bollettino diramato nella giornata di oggi dai sanitari parla di buone condizioni di salute dopo che lo scrittore e giallista è stato sottoposto a una procedura di rivascolarizzazione percutanea. Numerosi i messaggi di affetto che sono arrivati a de Giovanni da parte di lettori e appassionati dei serial tratti dai suoi libri, come I Bastardi di Pizzofalcone. Lo scrittore ha dovuto immediatamente sospendere tutti gli appuntamenti che aveva in programma in tutta Italia per la presentazione dei suoi libri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA