Classifica Tour de France 2022/ Tadej Pogacar maglia gialla, ma Kamna… (11^ tappa)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: VERSO LA 11^ TAPPA

La classifica del Tour de France 2022 vede ancora in testa Tadej Pogacar: lo sloveno entra nella 11^ tappa della Grande Boucle indossando la maglia gialla, ma ieri ha vissuto davvero un grande spavento. A Megève infatti una fuga di circa 25 corridori ha portato ad attacchi e contrattacchi che alla fine si sono risolti in una vittoria al fotofinish di Magnus Cort; il danese ha trionfato su un gruppetto di avversari tra i quali era presente anche Lennard Kamna, e proprio il tedesco ha sfiorato la grande impresa. Alla fine Pogacar si è tenuto la maglia gialla per appena 11 secondi.

DIRETTA/ Tour de France 2022 video streaming Rai 2: 19 uomini in fuga! 11^ tappa

Adesso dunque Kamna e Jonas Vingegaard, che giocoforza ha perso una posizione, occupano gli altri due gradini del podio virtuale nella classifica del Tour de France 2022, e sono sotto i 40 secondi di ritardo. Per il resto, c’è da dire che la situazione è cambiata poco: tutti gli uomini di classifica di fatto sono arrivati nel gruppo della maglia gialla, Pogacar però ha già capito che per difendere la sua leadership nella classifica del Tour de France 2022 dovrà sudare parecchio. Vedremo allora quello che succederà a partire dalla 11^ tappa…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Pogacar resta maglia gialla, Kamna a 11 secondi!

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022: LE ALTRE POSIZIONI

Come abbiamo già detto, nella classifica del Tour de France 2022 le altre posizioni nella generale non sono cambiate più di tanto: Luis Leon Sanchez, che è stato autore di un grande scatto sull’ultima salita verso Megève ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca, ha recuperato parecchio terreno e infatti è entrato nella Top Ten, pagando ora un ritardo di 1 minuto e 50 secondi che è lo stesso distacco che separa Enrique Mas da Pogacar. Lo sloveno che indossa la maglia gialla ha dunque meno di due minuti di vantaggio sul resto del gruppo, almeno per quanto riguarda le prime posizioni.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022/ Magnus Cort ha vinto la 10^ tappa! Encomiabile Bettiol

Spicca la presenza di tre corridori britannici, Geraint Thomas e Adam Yates – rispettivamente quarto e quinto – li conosciamo bene e poi in ottava piazza abbiamo Thomas Pidcock. Quest’ultimo si trova a pochi secondi da una coppia francese, con cui ovviamente il pubblico del Tour de France 2022 sogna in grande: David Gaudu è sesto a 1’38’’, un secondo di vantaggio sul più quotato (almeno sulla carta) Romain Bardet. Tra poco si corre la 11^ tappa, vedremo se e come cambierà la classifica del Tour de France 2022 nelle prime posizioni…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022

1. Tadej Pocagar (SLO) 37h11’39’’

2. Lennard Kamna (GER) +0’11’’

3. Jonas Vingegaard (DEN) +0’39’’

4. Geraint Thomas (GBR) +1’17’’

5. Adam Yates (GBR) +1’25’’

6. David Gaudu (FRA) +1’38’’

7. Romain Bardet (FRA) +1’39’’

8. Thomas Pidcock (GBR) +1’46’’

9. Enrique Mas (ESP) +1’50’’

10. Luis Leon Sanchez (ESP) +1’50’’

© RIPRODUZIONE RISERVATA