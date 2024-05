Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, malore per il ministro Crosetto: ricoverato in ospedale

Nuovo malore per il ministro della difesa, Guido Crosetto. L’esponente di Fratelli d’Italia, come riferisce Tgcom24.it, si è sentito male durante il Consiglio Supremo di Difesa, accusando un malore, di conseguenza è stato portato in ospedale con l’ambulanza.

A seguito di un consulto medico e di ulteriori accertamenti si è preferito ricoverare il ministro per effettuare altre indagini. Crosetto è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy, lo stesso nosocomio dove l’esponente del governo era stato ricoverato lo stesso febbraio. In quell’occasione era stata registrata una pericardite ma senza alcun danno cardiaco, e due giorni dopo era stato dimesso. Sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche nel corso della giornata.

Alessia Pifferi, la donna di recente condannata all’ergastolo con l’accusa di aver lasciato morire la figlia di 18 mesi, la piccola Diana, ha iniziato lo sciopero della fame in carcere a Milano. La 39enne, come scrive TgCom24.it, ha deciso di fatto di lasciarsi andare dopo la condanna: “Non ho più voglia di vivere”, ha dichiarato.

Sulla vicenda si è espressa anche la sua avvocata, Alessia Pontenani, che ha spiegato che “Sta malissimo, è distrutta”, e ancora: “Non fa altro che piangere”. Già subito dopo la sentenza Alessia Pifferi si era sentita male e il suo avvocato era corso in carcere per sincerarsi delle sue condizioni alla luce anche delle numerose minacce ricevute. La 39enne ha sempre dichiarato di non aver mai agito con la volontà di uccidere sua figlia, ma evidentemente il tribunale non gli ha creduto.

Kensington Palace ha diramato un aggiornamento in merito alle condizioni di salute di Kate Middleton che ricordiamo, pochi mesi fa è uscita allo scoperto svelando di avere un tumore e di essere in cura. La principessa del Galles, che si sta sottoponendo ad un trattamento di chemioterapia, non tornerà per il momento agli impegni pubblici. Un portavoce di Palazzo ha infatti fatto sapere, come si legge su TgCom24.it che: “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico”.

Kate Middleton deve quindi concedersi ancora un periodo di riposo forzato e di recupero ma sta comunque portando avanti le sue attività caritatevoli, a cominciare da quelle riguardanti la Royal Foundation Centre for Early Childhood a sostegno della maternità e della prima infanzia.

Non si placano le scosse di terremoto ai Campi Flegrei. Dopo quella di magnitudo 4.4 gradi della serata di lunedì, anche nella giornata di ieri altri movimenti tellurici. Immediato l’intervento delle autorità con la decisione di sfollare diverse abitazioni per un totale di circa 500 persone come fatto sapere dal Tg R della Campania durante un collegamento con Storie Italiane.

Anche il carcere femminile di Pozzuoli è stato evacuato, visto che la struttura è stata considerata pericolante, e i controlli stanno continuando anche in queste ore. Sono state più di cento le scosse di terremoto registrate nella zona Flegrea nelle ultime 48 ore, con numerose persone che hanno passato la notte in strada, spaventate dopo quello che è risultato essere il sisma più forte degli ultimi 40 anni.

A Tabriz, si sono svolto i funerali del presidente iraniano Raisi, morto due giorni fa in un incidente aereo. Le preghiere della cerimonia funebre nella quale è stato commemorato anche il ministro degli esteri morto nello stesso incidente sono state guidate da Ali Khamenei, guida religiosa suprema dell’Iran.

All’inizio c’è stato un lungo corteo nelle vie di Tabriz, città dove era diretto l’elicottero precipitato. Lo stesso Khamenei ha proclamato 5 giorni di lutto in tutto il Paese. Le elezioni per la nomina del nuovo presidente dell’Iran si terranno il prossimo 28 giugno e fino a quel momento la carica è stata assunta dal vicepresidente Mohammad Mokhber, mentre al posto del ministro degli Esteri ci sarà il suo vice, Ali Bagheri.

A causa di una grave turbolenza, un aereo della compagnia Singapore Airlines che stava effettuando un volo da Londra a Singapore, ha effettuato un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Bangkok.

Il bilancio di questa turbolenza è stato grave visto che ha causato la morte di uno dei passeggeri mentre circa altri 30 sono rimasti feriti in modo più o meno grave. La vittima è morta a causa dei traumi riportati nell’improvviso sbalzo di quota dell’aereo.

Le piogge intense che hanno colpito l’Emilia Romagna hanno provocato allagamenti di strade e la chiusura delle scuole in varie località dell’Emilia Romagna come Vignola, Savignano e Valsamoggia. Secondo i primi riscontri sulla zona, in sole 3 ore, è caduta la quantità di pioggia che normalmente cade in due mesi.

Nel Piacentino, molti fiumi sono vicini alla soglia rossa e ci sono timori per l’esondazione del Samoggia. Altri comuni colpiti dalle piogge intense sono Bazzano e Monteveglio e nella zona le scuole sono rimaste chiuse. Una alluvione che torna a colpire dopo circa 1 anno dalla precedente, e gli abitanti sono in cerca di informazioni e risposte da parte delle autorità.

L’ex calciatore rossonero è morto all’età di 85 anni al San Raffaele di Milano al termine di una lunga malattia. In Italia, oltre che tra le fila dei rossoneri, il difensore tedesco aveva militato anche tra i giallorossi della Roma. Schnellinger è ricordato anche per aver segnato la rete del pareggio a fine dei tempi regolamentari nel mondiale di Messico 1970, che dette il via ai supplementari di quella che è ricordata come la “partita del secolo”. Dopo la fine della sua attività come calciatore, era tornato a vivere in Italia, a Segrate.











