Le ultime notizie sul maltempo in Italia. L’Italia è ancora stretta nella morsa del maltempo, e in particolare le regioni del nord come Lombardia e Liguria, ieri destinatarie di un’allerta meteo di colore rosso. Numerosi i disagi nelle ultime ore, con diversi allagamenti soprattutto in Liguria, dove si è verificata l’esondazione del rio Fegino in val Polcevera.

NELL SMITH/ La ragazza che restò per sempre racchiusa nell’ambra

Intense le precipitazioni anche a Milano così come nella bergamasca, provincia in cui numerose scuole sono rimaste chiuse per precauzione, così come in altre regioni d’Italia, a cominciare dalla sopracitata Liguria e arrivando fino alla Toscana. A Milano, monitorato h24 il livello del fiume Lambro, che è poi esondato, ma anche quello del fiume Seveso (che fortunatamente ha retto), con la protezione civile che è scesa in campo posizionando dei sacchi a Ponte Lambro, in favore delle case e delle cabine elettriche della zona. Da segnalare infine una frana in quel di Como senza comunque alcuna conseguenza grave.

SCUOLA/ Così 1 ora in più di letteratura italiana ci difende dal potere

Ultime notizie, troupe Tg3 aggredita in Libano: morto autista

Sono drammatiche le ultime notizie che ci giungono dal Libano dove una troupe del Tg3 è stata aggredita da alcuni Hezbollah, con la conseguente morte dell’autista dello stesso gruppo di giornalisti. Lucia Goracci, inviata del telegiornale di Rai Tre, ha vissuto in prima persona l’accaduto, spiegando che un uomo armato si è avvicinato alla troupe di giornalisti, dopo di che sarebbero arrivati altri uomini e a quel punto l’autista, già con problemi di cuore, avrebbe accusato un malore per poi morire poco dopo.

L’aggressione, stando a quanto raccontato, sarebbe avvenuta vicino a Sidone, dove si erano verificati dei bombardamenti tre giorni fa, e sembra che il tutto sia avvenuto nel giro di pochi istanti: mentre la troupe stava riprendendo tranquillamente le immagini, l’uomo armato di cui sopra ha strappato la telecamera all’operatore dopo di che qualcuno ha lanciato una pietra, poi la troupe è scappata ma l’aggressore ha continuato ad inseguirli e quando si sono fermati li ha assaliti di nuovo, dopo di che l’autista è sceso dal mezzo e poco dopo si è accasciato a terra.

Maria Arcangela Turturo, la sorella del killer: "Aveva paura"/ "È sempre stato aggressivo"

Ultime notizie, poliziotto indagato per omicidio a Crotone

Il poliziotto che lunedì scorso ha ucciso il 44enne Francesco Chimirri a Crotone è indagato per omicidio, così come fatto sapere dalla procura. Stando a quanto emerso, il figlio della vittima, dopo aver assistito alla morte del padre, ha preso la pistola che era caduta di mano dal poliziotto, per poi tentare di sparare all’agente a terra, senza riuscirci.

Tutte le persone coinvolte in questa vicenda, anche coloro che hanno tentato di aggredire il poliziotto, sono indagate e dalle prossime risultanze si capirà se qualcuno finirà a processo o sarà raggiunto da qualche misura cautelare. Secondo quanto sottolinea ancora la Procura, la vittima si trovava a bordo di un’auto assieme ad un’altra persona, quando ha aggredito l’agente in maniera brutale: è nata quindi una colluttazione al culmine della quale il poliziotto ha sparato 3 colpi contro Chimirri, fra cui che è risultato mortale.